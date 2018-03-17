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Ответные меры

11:36. 17 марта 2018 Просмотров - 14 Нет комментариев Опубликовал:


МИД РФ озвучил комплекс ответных мер на хамское поведение Британии с делом Скрипаля.

1. Из России будут высланы 23 британских дипломата. Они должны покинуть территорию РФ в течение недели.
2. МИД РФ отзывает согласие на открытие и деятельность британского консульства в Санкт-Петербурге.
3. Будет закрыта деятельность Британского совета https://www.britishcouncil.ru/ на территории России.
4. Россия оставляет за собой право принимать дальнейшие меры против Британии, если та продолжит предпринимать недружественные шаги.

Официальный комментарий МИД РФ по этому вопросу:

17 марта в МИД России был вызван Посол Великобритании в Москве Л.Бристоу, которому передана нота о том, что в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения Российской Федерации в связи с происшествием в г.Солсбери (Великобритания) 4 марта с.г., российской стороной в ответ приняты следующие решения.
Объявляются "persona non grata" и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника Посольства Великобритании в Москве.
Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой.
В связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федераций прекращается его деятельность.
Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.

В целом, адекватный симметричный ответ.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Британия, дипломатия, мид рф, Россия, скрипаль
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