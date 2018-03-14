Интервью 14.03.2018

Сколько раз мы с вами говорили про цифровой социализм.

К сожалению до цифрового социализма ещё дожить надо. По моим оценкам необходимая вычислительная мощность при сохранении нынешних темпов развития мирового компьютерного парка накопится только где-то во второй половине 20-ых годов. А события в экономике и вызванные ими события в политике развиваются так стремительно, что за это десятилетие ещё очень много всякого случится.

Да вы что-то пугаете.

Ну, что значит пугаю? Я предупреждаю. Как я уже не помню кто первым сказал, но это повторяется довольно регулярно — ждите неожиданностей.

В области экономики?

Не только. Вот скажем недавний скандал с бывшим английским шпионом нашем Главном разведывательном управлении Генштаба, это вроде бы чистая политика, но в то же время понятно, что этот скандал нужен в первую очередь для того, чтобы отвлечь внимание от экономических проблем в Великобритании и в какой-то мере всего коллективного запада. Владимир Ильич Ульянов предупреждал: политика — концентрированное выражение экономики. Так что говорить будем об экономике, но естественно политику тоже придется не вычеркивать.

Тереза Мэй на третий или четвертый день уже заявила, что это Россия. Потребовала каких-то объяснений. Разве можно провести нормальное следствие за четыре дня?

Всё зависит от обстоятельств конкретного дела. Бывает, что раскрывают прямо по горячим следам. Но в данном случае во-первых, изначальные обстоятельства события больше похожи на передозировку фентанила (синтетический опиоид), очень популярное сейчас сверхмощное обезболивающее средство. Достаточно сказать, что его прописывают для облегчения страданий на последних стадиях рака. Но в тоже время — это сильнейший наркотик. Причём его дозировка и обезболивающая и наркотическая настолько мала, что передозировать к сожалению очень легко. Ну а учитывая, что у Скрипаля несколько лет назад жена умерла именно от рака, то теоретически получается, что семья могла иметь доступ к фентанилу. И не исключено что на него подсели коллективно…

Источник — https://www.zerich.com/

Источник: vassermans.ru