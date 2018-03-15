Ответный удар: Россия готова закрыть западные СМИ в стране

Крупный скандал между Россией и Британией, связанный с загадочным отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, грозит напрямую затронуть такую важную базовую ценность, как свобода слова.

В «цитадели демократии» США ограничения уже коснулись российских СМИ — RT и Sputnik. Теперь и в Британии были высказаны подобные предложения. После того, как в Лондоне бездоказательно обвинили в инциденте со Скрипалем Россию, сразу несколько депутатов обратилось к правительству с предложением ввести санкции против телеканала Russia Today (RT), вплоть до отзыва лицензии на право вещания в стране.

Выступая в среду, 14 марта, перед парламентом, британский премьер-министр Тереза Мей заявила, что санкции против российского телеканала RT не входят в список антироссийских мер, объявленных Лондоном. Она уточнила, что этот вопрос не входит в компетенцию правительства, а является делом специального ведомства — регулятора в сфере телерадиовещания (Ofcom).



Ofcom уже направил владельцу лицензии на вещание RT на британской территории специальное предупреждение. В нем сказано примерно следующее: если в ходе расследования отравления Скрипаля выяснится причастность к этому делу России, то придется «убедиться», функционирует ли RT четко и в соответствии с принятыми нормами.



Сам телеканал RT выпустил по этому поводу специальное заявление, в котором выражено несогласие с позицией Ofcom:



Ofcom проводит связи между каналом RT и делами, не имеющими к нему отношения, а значит, выходит за рамки своих обязанностей в качестве медиарегулятора и ввязывается в государственные дела





В России сразу несколько ведомств отреагировало достаточно жестко на попытку ущемить свободу слова одного из крупнейших СМИ.



Так, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова дала четко понять, что в случае пересмотра лицензии на вещание RT в Британии Россия примет ответные действия:



Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют Russia Today





Роскомнадзор также пообещал принять «исчерпывающие зеркальные меры» по отношению к СМИ Британии, которые работают в России. Об этом заявил руководитель ведомства Александр Жаров.



Заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин сделал аналогичное заявление: в случае лишения Лондоном телеканала RT лицензии будут приняты ответные меры, и «мало никому не покажется». Волин не пояснил, какие именно меры будут приняты:



Мы никогда не говорим в деталях, какие ответные меры примем. Мы говорим, что мы ответим. А как? Наступит время, желающие узнают





Пока что жесткий отпор со стороны России дал определенный результат: хотя бы британское правительство не включило ограничение на вещание Russia Today в комплекс мер против России, «кивнув» на медиарегулятор.



Время покажет, что решит Ofcom. Но сама по себе такая постановка вопроса, что средства массовой информации и их сотрудников можно подвергнуть санкциям и запретам из-за бездоказательных обвинений в адрес государства, настораживает и вызывает вопрос: а как же хваленая демократия, которой постоянно бравирует Запад? Вот и приходится грозить не совсем демократичными методами — в качестве единственно возможного ответа.