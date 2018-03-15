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Ответный удар: Россия готова закрыть западные СМИ в стране

11:22. 15 марта 2018 Просмотров - 416 5 коммент. Опубликовал:

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Крупный скандал между Россией и Британией, связанный с загадочным отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, грозит напрямую затронуть такую важную базовую ценность, как свобода слова. 

В «цитадели демократии» США ограничения уже коснулись российских СМИ — RT и Sputnik. Теперь и в Британии были высказаны подобные предложения. После того, как в Лондоне бездоказательно обвинили в инциденте со Скрипалем Россию, сразу несколько депутатов обратилось к правительству с предложением ввести санкции против телеканала Russia Today (RT), вплоть до отзыва лицензии на право вещания в стране.

Выступая в среду, 14 марта, перед парламентом, британский премьер-министр Тереза Мей заявила, что санкции против российского телеканала RT не входят в список антироссийских мер, объявленных Лондоном. Она уточнила, что этот вопрос не входит в компетенцию правительства, а является делом специального ведомства — регулятора в сфере телерадиовещания (Ofcom).

Ofcom уже направил владельцу лицензии на вещание RT на британской территории специальное предупреждение. В нем сказано примерно следующее: если в ходе расследования отравления Скрипаля выяснится причастность к этому делу России, то придется «убедиться», функционирует ли RT четко и в соответствии с принятыми нормами. 

Сам телеканал RT выпустил по этому поводу специальное заявление, в котором выражено несогласие с позицией Ofcom:
 

Ofcom проводит связи между каналом RT и делами, не имеющими к нему отношения, а значит, выходит за рамки своих обязанностей в качестве медиарегулятора и ввязывается в государственные дела



В России сразу несколько ведомств отреагировало достаточно жестко на попытку ущемить свободу слова одного из крупнейших СМИ. 

Так, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова дала четко понять, что в случае пересмотра лицензии на вещание RT в Британии Россия примет ответные действия:
 

Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют Russia Today



Роскомнадзор также пообещал принять «исчерпывающие зеркальные меры» по отношению к СМИ Британии, которые работают в России. Об этом заявил руководитель ведомства Александр Жаров.

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин сделал аналогичное заявление: в случае лишения Лондоном телеканала RT лицензии будут приняты ответные меры, и «мало никому не покажется». Волин не пояснил, какие именно меры будут приняты: 
 

Мы никогда не говорим в деталях, какие ответные меры примем. Мы говорим, что мы ответим. А как? Наступит время, желающие узнают



Пока что жесткий отпор со стороны России дал определенный результат: хотя бы британское правительство не включило ограничение на вещание Russia Today в комплекс мер против России, «кивнув» на медиарегулятор. 

Время покажет, что решит Ofcom. Но сама по себе такая постановка вопроса, что средства массовой информации и их сотрудников можно подвергнуть санкциям и запретам из-за бездоказательных обвинений в адрес государства, настораживает и вызывает вопрос: а как же хваленая демократия, которой постоянно бравирует Запад? Вот и приходится грозить не совсем демократичными методами — в качестве единственно возможного ответа.

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5 коммент.»

  • 4078 2967
    Walentin 15 марта 2018 в 11:27 Ссылка Пометить
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    Британские сми – это далеко не все западные сми. Россия не станет отгораживаться от всего мира стеной.

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    • 450 14
      XAPOH Walentin 15 марта 2018 в 13:19 Ссылка Пометить
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      Британия-хозяйка всей Европы, как страна- победительница во II мировой войне. Поэтому выдворение британских СМИ за пределы РФ очень хороший шаг по оздоровлению РФянского общества. Вслед за наглосаксами можно отправлять и остальные кошерные СМИ.

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    Sergey 15 марта 2018 в 12:34 Ссылка Пометить
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    Информационная блокада – не лучший, но хороший способ прикрыть рупор вещателям лжи. Хотя с одними британскими СМИ намного дело не улучшишь, но для начала неплохо.

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  • 4513 1777
    Oblichitel 15 марта 2018 в 12:51 Ссылка Пометить
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    Говоря о своём желании закрыть западные СМИ в стране они видимо оговорились – имея ввиду под ними все либеральные СМИ РФии, которые нещадно испражняются в мозг обывателя ( как миниммум 1 канал, 2 канал, НТВ, ТНТ,СТС и далее по списку – канал Культура я бы оставил…)

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    Ирбис 15 марта 2018 в 13:28 Ссылка Пометить
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    СМИ это уже давно вторично, первичен интернет. А вот тут у России полная задница. он весть принадлежит англосаксам. Китай смог себя защитить. а нашим правителям наплевать. Да в между прочим попробуй в ЕС в интернете найти бесплатный российский канал ТВ и вам тут же его заблокируют, а вот у на смотри что угодно и пиши. что угодно, полный аноним и бардак.

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