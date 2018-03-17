Несостоявшаяся революция сверху. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Доктор исторических наук Александр Пыжиков рассказывает об управленческом классе Российской империи времён Николая II

В чём главные отличия экономической политики при Александре II и последнем русском императоре. Чем министр финансов эпохи «великих реформ» Рейтерн напоминает Егора Гайдара. В чём было сходство, а в чём различие между Петром Столыпиным и Сергеем Витте, почему Владимира Коковцова можно поставить выше и одного, и другого. Как выдавливали иностранцев из российской промышленности, какую реакцию это вызвало в Европе. Почему при Николае II так и не была реализована программа русских государственников, направленная на ускоренную модернизацию страны. Какие из её положений использовал Сталин.

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