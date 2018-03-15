В Барнауле депутаты и родители спорят о питании школьников

Барнаульские депутаты проанализировали школьное питание и пришли к выводу, что оно недостаточно здоровое.

На прошлой неделе депутаты краевого Заксобрания и гордумы, общественники, руководители профильных комитетов городской администрации и надзорных органов прошлись рейдом по барнаульским школам. Эксперты посмотрели, как организуется питание в столовых, попробовали еду, которой кормят учащихся. Экскурсия позволила оценить эффективность процесса и выявить его недостатки.

На текущий момент стоимость питания в школах Барнаула для детей 7-11 лет составляет 55 рублей, а с 11 лет – 65 рублей в день. Совокупно, по примерным оценкам, барнаульские родители отдают за школьное питание около 100 миллионов рублей ежемесячно.

Большинство городских школ, а это 76 учебных заведений, обслуживает комбинат школьного питания «Глобус», в то время как в сельских школах еда готовится непосредственно на пищеблоках. Как рассказывает директор комбината Евгений Скурлатов, предприятие тесно работает с местными производителями продукции, поступающее сырье сопровождается документами, принимается бракеражной комиссией и проходит многоступенчатую проверку. Блюда готовятся в соответствии с федеральными СанПин. Перед раздачей в столовых еда также проверяется бракеражной комиссией от школы. Кроме того, весь процесс находится под контролем сотрудников Роспотребнадзора. Для родителей предусмотрены дегустации, комбинат работает со всеми обращениями, чтобы устранить недочеты. В целом эксперты по всей стране считают конкурсную систему аутсорсинга более перспективной, когда отбирается наиболее надежный оператор питания. Крупные стабильно работающие комбинаты имеют возможности оптимизировать процессы настолько, чтобы сделать их эффективными, безопасными и экономными. Похожая система действует в Москве, Тюмени, Волгограде.

Однако мнения о качестве услуг питания и о том, какой должна быть еда в столовой, разошлись. Так, некоторые родители требуют, чтобы горячее школьное питание было исключительно полезным. В начале февраля сенаторы даже предлагали заменить привычную еду на обогащенную витаминами и минералами. Однако новое меню обошлось бы родителям на 30% дороже, а многие из них не готовы платить и нынешнюю цену. В то же время некоторые барнаульцы считают, что в еде главное вкус, а их дети сбалансированному питанию предпочитают выпечку и сладости. К слову, фастфуд в виде пиццы, чипсов, сухариков и булочек, реализуемый предпринимателями вблизи школ, становится настоящим конкурентом горячего питания. А, как уже давно известно, выработка вредных пищевых привычек с детства чревата серьезными проблемами со здоровьем в будущем.

Именно поэтому обслуживающие школы комбинаты придерживаются принципов здорового питания. При разработке меню учитываются суточная потребность детского организма в белках, углеводах, жирах и витаминах, при приготовлении используются щадящие методы обработки сырья, ограничено использование соли и специй. Конечно же, такой еде сложно конкурировать с напичканной вкусовыми добавками вредной едой из ларька. Тем не менее во многих регионах комбинаты не просто обеспечивают детей питанием, но и активно ведут работу по формированию здоровых привычек у детей. А в Москве, например, ряд учреждений образования дополнительно реализует проект «Здравушка» – оборудует киоски по продаже полезных перекусов.

Кроме того московские родители могут контролировать питание ребенка через электронную систему безналичного расчета. В личном кабинете на сайте они ставят запрет на покупку в буфете вредных снеков и сладостей. О внедрении подобной системы задумались и в Барнауле, руководители школ и сами родители считают, что такое новшество было бы очень кстати.