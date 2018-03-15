Дракон и Солнце





Калиграфия на тему иероглифа Дао «Путь Неба»

«Социализм с китайской спецификой новой эпохи» (中国特色社会主 义新时代). Вот формула, в 2017 г. решением XIX всекитайского съезда записанная в устав правящей в стране партии, по которой нация с 2018г. приняла к исполнению порядок жизни с опорой на исконную традицию цивилизации желтых людей. Ибо то, что в переводе воспринимается как абстрактное понятие – «социализм» – образованный китаец, опираясь на смыслы каждого иероглифа, способен вообразить, как: «союз кланов вокруг престола предков в цветах присущих (те се) Срединному государству». Эти цвета: красный, желтый, синий, белый и черный.

Принципиально важно, что у китайцев цвет неба – черный. Это то, что в науке носит имя «космос», а библия называет «тьма над бездною». Белый же символизирует мир невидимый: «Тот Свет». Тогда как красный – это цвет крови: человека в богатстве, славе и мудрости (соотносится с конфуцианством). Желтый – цвет почвы: расового отличия, здоровья и культуры ханьцев (здесь доктрина вечности буддизма). А синий – цвет гармонии (учения даосов).

В ХХ веке символ красного пополнился «идеями Мао Цзэдуна» – китаизированного марксизма – которые стали господствовать в концептуальной власти Срединного государства, а под именем «маоизм» стали захватывать умы и сердца революционных окраин.

Желтый цвет остался за китайскими националистами. А под синий встали китайские либералы – поборники свобод и «прав человека».





Кланы в Китае образуют родственники, свойственники, земляки и однокласники. Кланы складываются по жизни в одном поколении сверстников с обязательствами, распростаняющимися на детей и внуков. Отдельный человек в Китае – не индивидуальная личность и не клетка общины, но «железный винтик» машины бюрократии, где для движения необходимо «протягивать связи», а трения и затыки смазывать взяткой. Именно кланы ревностно следят за соответствием движения общества в соответствии с согласованным курсом, линией и политикой государства. Серьезный отход от этой выработанной и согласованной на перспективу как минимум трех поколений государственной линии карается не опалой, а тюрьмой и смертью; нельзя откупиться деньгами, не помогает и щит славы.

Привилегии чиновников не наследуются и полное обновление власти «активными» происходит в бюрократическом цикле пяти поколений. Так и в КНР: первое поколение руководителей связвно с именем Мао Цзэдуна, второе – с Дэн Сяопином, третье – с Цзян Цзэминем, четвертое – с Ху Цзиньтао, пятое – с Си Циньпином.

С провозглашением Си Цзиньпином Китайской Мечты, как идеала, замещающего «идеи Мао Цзэдуна», ныне завершается отстранение от власти «революционеров старшего поколения».

Внутри страны красная революционная символика все больше заменяется желтой национал-социалистической. Но при этом, в масштабе глобализма, на внешних связях с США и ЕС остаются синие – китайские либералы, получившие имя «комсомольцы».

Ныне действующий «союз кланов» сложился в 1989 году после «усмирения контрреволюционного мятежа» китайских либералов.

То была попытка инициированной западом «цветной революции» – мирного протеста студентов на площади Тяньаньмэнь в Пекине – которую националист Дэн Сяопин, возглавляя Военный Совет ЦК КПК (вершина власти в КНР), безжалостно подавил силой войск.

Состав кланов демонстрирует купюра 100 юаней образца 1990 г.





Союз кланов образца 1990 года: наследники Мао Цзэдуна – красные «партийцы»; наследники Чжоу Эньлая – синие «комсомольцы»; наследники Лю Шаоци и Чжу Дэ – желтые «драконы».

Тогда, в 1989 году, после провала попытки повернуть Китай на путь либерализма, троичная гармония в обществе была достигнута на условиях победителей – китайских националистов «драконов».

По сговору, на 10 лет рычаги власти отдавались политическим наследникам Мао Цзэдуна «шанхайцам» в лице Цзян Цзэминя. Именно красные, через практику «тройного представительства» (богатых, умных и всего народа) легализовали передачу партией денег развития в частные руки, а умных отправили на учебу в США с задачей осесть там, чтобы вникнуть в тайны высоких технологий.

Затем на следующие 10 лет власть переходила к наследникам синей линии либерализма Чжоу Эньлая – «комсомольцам». Синие провозгласили курс на гармонию и научное развитие страны, чем обосновали «заимствование полезных плодов культуры Запада» и так обеспечили беспрецедентный рывок экономики Китая.

Наконец, под задачу победного завершения в 2019 году желтой свиньи (символ сытого достатка китайцев) цикла Сяокан «малого процветания», начатого Дэн Сяопином в 1979г., к рычагам власти вернулись «драконы». «Драконы» – это военные кланы глубокого залегания в материковом Китае, на Тайване, в заморской диаспоре, сложившиеся ещё в период Опиумных войн середины XIX века и имеющие твердые основания в мировой закулисе.

«Драконы» ныне призваны осуществить историческую миссию:

- превратить Китай «в мировую державу первого порядка»;

- вернуть «единоутробных» ханьцев на Тайване в лоно Родины;

- после 2020 г. начать переход в цикл Датун «великое единение» (с официальным именем «сообщество народов единой судьбы»).

Исполнение миссии полного космического цикла перемен в Поднебесной (начавшегося в династию Хань) по конфуцианскому канону требует от «драконов» восстановления утраченной в период «малого процветания» связи народа с Великим Дао. Для этого Си Цзиньпину лично требуется решить сакральную задачу (связи мира видимого и невидимого) – получить мандат на власть не от людей, но от неба. И с «мандатом неба» принять на себя бремя Сына Неба. В этом смысл периода «новой эпохи» в записанной в Устав КПК формуле порядка жизни «социализм с китайской спецификой».

У китайцев картина мира выглядит следующим образом:

Центром Неба, вокруг которого вращается небосвод, выступает Полярная звезда. Этот сверхгигант звездного неба фиолетового цвета выступает местом обитания Небесного Императора (Шан Ди) и олицетворяет Северный полюс Мироздания. В догмате христиан Отец-Вседержитель есть «Творец небу и земли, видимым же всем и невидимым». У китайцев Творец Мира безличный – это Великое Дао, о котором нельзя сказать ничего определенного. «Дао рождает Одно (единое). Одно рождает два (единое раздваивается). От двух рождается Троица. Троичность порождает все вещи» (ДаоДэцзин).

То есть Небесный Император – Всевышний – не есть Творец, но лишь глава иерархии порядка. Так вот: на небе Полярная звезда, а под небом на земле Император (Хуанди) Срединного государства, вокруг которого вращается весь поднебесный мир. А потому история – это витки разных периодов с раскладом центробежных (хаос), равновесных (малое процветание) и центростремительных (великое единение) сил, которые людям изменить нельзя. Да и Библия говорит про «обращение духа на круги своя» (Еккл1:6).

Суть: на долю Си Цзиньпина на кругах Мироздания выпало предназначение Неба приступить к глобализации по-китайски.

Поэтому в КНР и происходят важные правки устанавливающих документов власти от людей: запись формулы новой эпохи в Устав КПК, изменение Конституции КНР под бессрочное правление Си и руководство КПК как сущность китайского национал-социализма.





В Китае не совесть и справедливость как в России, и отнюдь не признание прав других, как на Западе, но лишь врожденная тяга «сохранить лицо» перед кланомвыступают мотивом поведения.

В Китае не соблазн и не страх справляются с управлением огромной пассивной массой людей, но лишь демонстрация силы от неба приводит народ к сыновьему повиновению воле правителя.

Не энергичный капитал (китайский символ энергии – тигр) и не умудренная прозорливость (квадрат ума и воли – змея), но блеск величия и карающая беспорядки сила дракона (символ императора – дракон) в сердцах простых людей откликаются трогательным и трепетным чувством искренней верности, доверия и послушания.

В Китае иерархию небесных сил представляют девять драконов: золотой с красным отсветом (червонный), синий (циан), черный, белый, желтый, фиолетовый, зелёный, коричневый и красный.

Красный дракон символизирует непререкаемую власть на земле. Вот и символом новой эпохи социализма с китайской спецификой будет красный дракон новой династии Гун (коммунистическая). Родоначальником династии в посмертном имени будет назван Мао Цзэдун, а в имени фактического основателя, но лишь с обретением «мандата неба» по существу, будет прославлен Си Цзиньпин.





Британская масонерия давно видит Си в образе императора новой красной династии

По Закону Перемен ( Восток одолевает Центр ) прославление могут сделать лишь различающие Волю Неба наставники знаний «Света с Востока» (небополитики). Суть ритуалом прославления Си как покровителя семьи народов не западных цивилизаций.

Осознание правителем, вставшим под символ красного дракона, насущных требований земного прогресса точно в соответствии с фазой цикла – прилив или отлив энергии Космоса – обеспечивает отсутствие противодействия стратегической линии его политики.

Именно уместность и своевременность заявленной Си в 2013 г. доктрины Нового Шелкового Пути «из драконов в тевтоны» делает его миссию соответствующей всеобщему Закону Мироздания.





Движение звезд вокруг Полярной звезды свастично, а созвездие Дракона своим хвостом входит в свастику ( ) выводя энергии Космоса к земле в порядке следования созвездий по «Пути Неба» (эпоха Рыб в 2014 году окончательно сменилась эпохой Водолея).

Человек, конечно, живет под небом, в энергиях Космоса, но на земле его жизнь определяют факторы геополитики и геоэкономики.

Поэтому геополитический проект глобализации суши под именем «один пояс, один путь» (и дай и лу) между Китаем и Германией имеет как чисто экономическую основу (лу – это дорога), так и сакральную составляющую для России, Монголии и Казахстана с именем «Великий Чайный Путь» (вань ли ча дао), где Дао – это не какая-то дорожная карта, но предопределенный судьбой Путь Неба.

Политической формой «Ваньли ЧаДао» выступает Евразийский Союз: Новая Орда, повторившаяся в цикле (novus ordo seclorum). А сакральной скрепой, соединяющих Драконов с Тевтонами должна стать Скифская линия, которую призвана проложить Россия.





Скифская линия – черно-желтая, соединяющая арийский мир Сима (дух степи) с немецко-саксонским миром Иафета (разум).

Вполне очевидно, что либеральная Россия демократического выбора функцию «Сердцевины Земли» – того, что в геополитике называется Heartland – пока выполнить не может. Чтобы через себя замкнуть Скифскую линию и отношения с Китаем перевести в формулу «наставник \ покровитель» триколорная Россия должна преобразиться. Преображение возможно в рамках Евразийского Союза; здесь символика власти от неба для «Сердцевины Земли» в форме фигур и цвета флага семьи не западных народов известна:





Фиолетовый цвет благого влияния Всевышнего в квадратах мира видимого и невидимого

Фиолетовый цвет флага Евразийского Союза получается от смешения красного с синим. И в этом смешении непротиворечиво складываются красные и голубые цвета государственных символов современных: Китая, Казахстана, Монголии и России. Желтый же добавляет оттенок коричневого: цвет колеса времени – Калачакры.





Преображение России в предконечные времена на короткий срок – 12 лет давно описали провидцы – это «Царство Правды – держава Белого царя». Небополитики по штрихкоду перемен и модели карточной игры «мост в будущее» (бридж) сделали расчет: розыгрыш кона 2017-2020 заказали каббалисты; год перелома – 2020; преображение Руси 2021-2032 (кодовое слово «Великая мощь»); далее 12 лет кодовое слово «Ещё не конец»; 2044 – год антропологического поворота: «новое небо и новая земля, на которых обитает правда» (тонкие поля технологиями 7-го уклада вскроются и «мир невидимый станет видимым»). Новое начало.

Новое начало большого цикла и будет тем, что китайские даосы называют «Датун», Си Цзиньпин назвал «сообщество народов единой судьбы», а каббалисты называют «1000-летие субботы».

Во исполнение замысла глобализации по китайски объявлено:

- о переходе в Китае с 2018 г. к цивилизационному мышлению и универсальным мотивам деятельности на международной арене;

- об изменении фундаментальных установок и ориентаций;

- о ликвидации высоких расходов для ненужных возможностей;

- об уничтожении коррупции, тщеславия и вымогательства;

- о развитии контуров платформной и долевой экономики.

Теперь про Битву мировых проектов с именем «Большая Игра».

Небополитики, при оценке противников и союзников в войне цивилизаций (Третья мировая война нового гибридного типа) по модели игры в бридж за карточным столом истории видят шесть игроков: Новый Вавилон (неоконы США). Новый Иерусалим (Сыны Завета). Великая Европа (Ватикан). Новый Халифат (суфии). Великое Единение-Датун(драконы). Великая Евразия (нетократы).

Центральная роль в розыгрыше кона перелома 2017-2020 для определения пути глобализации и, в конечном итоге, выигрыша проекта Датун принадлежит Великой Евразии (Новой России).

Но для того, чтобы исполнить эту роль наставника (старшей сестры) в семье народов не западных цицилизаций «от моря до моря», где роль покровителя (старшего брата) играет Китай, Новой Великой России нужно прекратить преклонение перед Западом, нужно опереться на собственные силы, прежде всего, на мягкую силуконцептуальной власти. А для этого нужна свежая система взглядов – оригинальная евразийская картина мира.

Такая внутренне не противоречивая и ни у кого не списанная система взглядов на природу, общество и мышление уже есть.

Это доктрина времени с именем небополитика.





Золото скифов с «обращением духа» свидетельствует:

«Да, скифы мы! Да, азиаты мы…»





Рескрипт – специально для российских либералов-западников:

Посмотри – на Востоке новый день настает

Ты же смотришь упорно затылком вперед.

Солнце всходит и красным надежда алеет

А она во сто крат белой смерти сильнее.

Посмотри – на Востоке новый день настает

Завтра будет за теми, кто смотрит вперед.

Светлана Даурская, 15.01.2018