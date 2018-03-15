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Американский эсминец удрал из Черного моря. Российский флот посмеялся

15:41. 15 марта 2018 Просмотров - 6 5 коммент. Опубликовал:

Российские противокорабельные технологии оказались совершенее, чем у западных "оппонентов"

 

 

Американский военный корабль "ретировался" из Черного моря,  после встречи с российскими моряками.

Вооружение, которым был оснащен "пиндос", заметно уступало тому, что мог ему противопоставить ВМФ России.

Эсминец, о котором идет речь, далеко не новый в американском флоте, однако имеет технологии, присущие молодым кораблям. И было бы очевидно, что в Черное море бы не стали отправлять судно без противокорабельных ракет, ведь присутствующие там ВМФ России заметно превышают "технику" зарубежных государств.

Впрочем, даже внедренные в старые суда технологии противокорабельных ракет не спасли бы "амерских террористов" от неминуемого краха. Приводить корабль в акваторию Черного моря можно только для уничтожения российским флотом - других объективных причин не нахожу.

Российский флот в Черном море имеет слишком большое преимущество и попытка сдерживания, совершаемая Западом, выглядит не более чем смешно.

В Калининградской области возведена огромная группировка сил ПВО нового поколения. Вместе с этим, в районе Баренцева работает "непреодолимая военная стена" из российских военных группировок.

И вообще, "пиндосники" фактически уже вытеснены не только с Черного, но и Средиземного моря.

Россия после развала СССР осталась фактически ни с чем в плане вооружения, но в конце тоннеля есть свет - совсем недавно мы услышали про разработку и создание новой ядерной торпеды на 100 мегатонн, которая получила название "Статус-6" и считается в Минобороны "оружием возмездия" - девайс, который отправляется в сторону противника только после аналогичного удара по территории России и никак не иначе.
 
"Салют-6" - торпеда мегатонного класса, которая имеет ядерный потенциал. Как многие уже могли догадаться, аппарат - подводный и беспилотный. Одним ударом такой ракеты можно стереть с лица Земли бОльшую часть населения Соединенных Штатов Америки - и это, скорее, не угроза - это просто факт.
 
Ущерб, который может быть нанесен от "встречи" с такой торпедой - ощутимый и гигантский. Военные разработчики "Статуса-6", создавая торпеду, на это и делали расчет - подорвать экономику противника (конечно, в случае войны) и нанести масштабный урон стратегическим береговым объектам.
 
 
Кадр из выпуска новостей на "Первом"
 
 
"Статус-6" обладает огромной крейсерской скоростью - 55 километров в час. Не исключают военные эксперты и тот факт, что торпеда обладает позитивным качеством - может уворачиваться от потенциальных подводных "ракет" противника, прибавляя в скорости до 100 километров в час.
 
"Статус-6", стоит повториться, оружием сдерживанием и возмездия - оно не применяется первым и может быть запущено только в том случае, если с территории или с кораблей врага были запущены ракеты.
 
Очевидно, создание такой торпеды - ответ на действия НАТО на Балтике, в Прибалтике и на Черно море. Военный альянс продолжает расширять присутствие вокруг России, показывая ее "сдерживание". На деле - ничего особенного. Только провоцируют Минобороны на совершенствование технологий и создания инновационного вооружения, которое не сравнится с древними иностранными ракетами и пушками - "спасибо" им за это.

 

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отсель

Метки: вмф россии, побег с Черного моря, Статус-6, США, эсминец
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5 коммент.»

  • 1856 1430
    Валерий 15 марта 2018 в 16:00 Ссылка Пометить
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    “Приводить корабль в акваторию Черного моря можно только для уничтожения российским флотом – других объективных причин не нахожу.” – нездоровым шапкозакидательством попахивает, либо намеренной попыткой создать образ слабого противника. Что в обоих случаях ох как опасно…

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    • 10311 5763
      Кирилл Валерий 15 марта 2018 в 16:06 Ссылка Пометить
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      Российский флот в Черном море имеет слишком большое преимущество перед врагом, и это уже “шапкозакидательство” амеров (“раздутое” их самомнение от безнаказанности, после развала СССР), “лезть на рожон” в Русском море.

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    • 4601 687
      krikunoleg Валерий 15 марта 2018 в 16:15 Ссылка Пометить
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      Статью кто писал? Журналист. Отсюда и результат – “нездоровым шапкозакидательством попахивает, либо намеренной попыткой создать образ слабого противника”.

      Думается, что военные знают с кем имеют дело. И это главное!

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  • 4601 687
    krikunoleg 15 марта 2018 в 16:13 Ссылка Пометить
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    “Военный эсминец…” – странное словосочетание – эскадренный миноносец подразумевает отнюдь не гражданский корабль – “масло масляное”…;))

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