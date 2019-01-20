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В Чёрное море зашел американский эсминец

09:02. 20 января 2019 Просмотров - 150 2 коммент. Опубликовал:

В субботу вечером американский эсминец «Дональд Кук» зашел в акваторию Черного моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Ранее пресс-служба 6-го флота ВМС США сообщила о прохождении эсминцем пролива Дарданеллы в северном направлении. Целью похода названо участие в операции «по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности».

Как заявил сам командир корабля Мэттью Дж. Пауэл, прибытие эсминца призвано продемонстрировать «оперативную совместимость ВМС стран НАТО в достижении целей по обеспечению безопасности в Черноморском регионе».

В российском Национальном центре отмели, что корабли ЧФ уже приступили к слежению за «Дональдом Куком», имеющим на борту управляемое ракетное вооружение.

К непосредственному наблюдению за американским эсминцем привлечен сторожевой корабль ЧФ «Пытливый». Помимо этого, в течение всего периода пребывания «Дональда Кука» в зоне ответственности черноморцев за ним будет вестись наблюдение с помощью электронных и технических средств.

Эсминец зашел в акваторию Черного моря в субботу в 20:50 мск. Время его пребывания здесь, согласно конвенции Монтрё, не должно превысить 21 сутки.

Напомним, в 2018 году в Черном море побывали 6 американских кораблей. В начале текущего месяца в акваторию Черного моря заходил десантный корабль Fort McHenry.

«Дональд Кук» (Donald Cook) стоит на вооружении американского флота с 1998 года. Основное вооружение корабля – крылатые ракеты «Томагавк».

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Источник: voicesevas.ru

Метки: Новости
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