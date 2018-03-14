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Санкции сработали: Россия начала продуктовую экспансию

07:25. 14 марта 2018 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:

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Россия уверенными темпами превращается не только в сырьевую, но и в аграрную державу. Продукция российского сельского хозяйства все чаще идет на экспорт, причем на такие мощные рынки как турецкий и китайский. Об этом, в частности, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Но ведь еще не так давно огромная часть продовольствия была импортной. Что же произошло? 

На развитие российского сельского хозяйства, как ни странно, благоприятно повлияли санкции. За четыре года Россия не только практически обеспечила свои потребности во многих видах продовольствия самостоятельно, но и превратилась в важного экспортера агропромышленной продукции. Экспорт сельскохозяйственных товаров по сравнению с уровнем 2000 года увеличился в 16 раз. Примерно 36% экспорта приходится на зерновые, 17% - на рыбу и рыбопродукты, 12% - на растительные масла, по 3% - на шоколад и табак. На достигнутом отечественный агропром останавливаться не собирается. На очереди – превращение России в крупного экспортера мясомолочной продукции.

В покупках российского молока и мяса заинтересован Китай. Для российского агропрома это – очень перспективный и интересный рынок. Ведь в Китае проживает 1,3 млрд человек, что делает его крупнейшим в мире потребителем продовольствия. В настоящее время ведется активная работа по созданию условий для доступа российской мясомолочной продукции на китайский рынок. В свою очередь, из Китая в Россию повезут мясные консервы и супы, некоторые виды молочной продукции. Вопрос это решенный, осталось лишь уладить некоторые технические моменты, связанные с деятельностью надзорных органов. 

Интересен в плане поставок мяса и молока турецкий рынок. Эпоха санкционной войны между Россией и Турцией, похоже, осталась в прошлом и сегодня обе страны пытаются усердно наращивать темпы сотрудничества и торговли. В 2017 г. товарооборот между Россией и Турцией увеличился на 21%. Турецкие овощи и фрукты вновь появились на российском рынке, а Россия, в свою очередь, ожидает, что в ближайшее время турецкие ведомства разрешат доступ российской мясной и молочной продукции в Турцию. 

Рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона (помимо Китая) также является для России очень перспективным. Уже сейчас российские зерно, масло, рыба, сахар, кондитерские изделия поставляются в Индию, Вьетнам, Южную Корею, Японию, Индонезию. Решается вопрос о доступе продукции российского животноводства в Таиланд, Индонезию, Японию и другие страны региона. 

Российская экспансия на мировом продовольственном рынке позволит в обозримом будущем сделать продукцию сельскохозяйственного производства не менее значимой для России статьей экспорта, чем природные ресурсы. Руководством страны поставлена амбициозная цель через четыре года добиться превосходства экспорта продовольствия над его импортом. Кстати, решит подъем отечественного агропрома и многие социально-экономические проблемы внутри страны, в частности будет способствовать возрождению российского села, подвергшегося сокрушительным потрясениям в 1990-е годы.

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