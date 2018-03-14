Мудрые советы сибирской ученой – травницы Лидии Суриной



Лидия Несторовна Сурина – кандидат биологических наук, фитотерапевт, травница с сорокалетним стажем, автор нескольких книг о лечебных свойствах растений, живет в Тюмени. Для читателей мы подготовили самые интересные выдержки из ее книг и интервью разным изданиям. Думаем, они многим пойдут на пользу…



Закон экологической совместимости



— Если мы берём чужую пищу, то нарушаем закон экологической совместимости — основной закон природы, — говорит Лидия Несторовна. — Если кормить северян ананасами, то они не смогут приспособиться к тем суровым погодным условиям, в которых они живут, потому что ананас несёт информацию чужого климата. Допустим, иван-чай в Тюмени содержит витамина С в 6 раз больше, чем лимон, а в Салехарде этот показатель уже в 20 раз больше. То есть сами растения, чем севернее находятся, тем больше запасают витаминов, в десятки раз больше, чем на юге.



Вот почему северянам нельзя есть много южных фруктов и овощей. Мы сами себя обедняем, закладываем нездоровье, потому что нарушаем закон экологической совместимости. Как нельзя кормить оленя верблюжьей колючкой, так и человеку следует питаться тем, что растет в регионе его проживания. Наши далекие предки хорошо знали об этом. Еще Иван ГРОЗНЫЙ говорил: «Хочешь завоевать страну — завози туда чужой продукт. Пойдёт отток сил, люди станут болеть, а больными рабами легче управлять».



Именно это мы сегодня и творим, в наших магазинах — изобилие чужеземных фруктов. Чтобы с народом не произошло такой беды ослабления сил, можно употребл*ть в пищу не более 10% чужой продукции. И учить человека быть здоровым нужно с детства. Не многие знают, что мясо отягощает желудок, долго переваривается и дает усталость. Посмотрите на примеры живой природы: выносливость травоядных несопоставима с выносливостью хищников.



Исключить пищевой мусор



Кроме того, в рационе современного человека очень много пищевого мусора: пепси-кола, жвачки, чипсы и пр. В них обычно закладывается особый подсластитель — аспартам. Его придумали американцы, чтобы вызвать привыкание к продуктам. Чем больше пьёшь, тем больше хочется. Но он даёт много осложнений. Если мать употребл*ет эти продукты во время беременности, то у ребёнка интеллект будет снижен на 15%. К тому же, аспартам вызывает головную боль, тошноту, депрессию, боли в желудке, нечёткое зрение, нарушение речи, боли в суставах. При добавлении его в пищу мозг прекращает вырабатывать серотонин, и человек не чувствует сытости, а борьба с лишним весом не даёт никакого результата.



О пользе ржаного хлеба



Еще один важный момент: мы слишком много стали потреблять белого хлеба, хотя знаем, что он содержит меньше полезных веществ, чем ржаной. Если мы ребёнку постоянно даём булочки и белый хлеб, то заранее закладываем нездоровье. Вспомните, когда наши предки ели белый хлеб? По праздникам и воскресеньям! Всё остальное время на столе был хлеб из муки грубого помола. Там сохранена оболочка зерна, именно в таком хлебе наша сила и стойкость. Известно, что белый хлеб повышает вязкость крови, отсюда нарастает гипертония, нарушается работа желудочно-кишечного тракта. От белого хлеба в мире гибнет больше людей, чем от туберкулёза, но это невидимые цифры, и мало кто вообще об этом знает.



Йодная недостаточность



Лекарство для интеллекта – это йод. Известно, что НАПОЛЕОН давал своей армии йод, потому что, если плохо работает щитовидка, развивается слабоумие. Больше всего от недостатка йода страдают современные дети: им трудно учиться в школе, осваивать новые знания. В России 35% населения страдают от дефицита йода, даже не зная об этом.



Проявления йодной недостаточности многообразны: раздражительность, подавленное настроение, сонливость, приступы необъяснимой тоски, забывчивость, ухудшение памяти и внимания, появление частых головных болей, частые простудные инфекционные заболевания, снижение уровня гемоглобина. Что тут посоветовать? Ешьте больше свеклы, даже листья ее содержат много йода. Кто знает траву мокрицу, может и ее употребл*ть в пищу, в ней тоже много йода.



Сколько у нас разных трав! Вот, к примеру, пырей — это сильнейшее лекарственное растение, не зря его весной едят кошки и собаки. Он содержит кремний, который удерживает кальций, а это естественная защита организма от артрозов и артритов. Пырей обостряет слух, зрение, чистит желудок, лечит гастрит. Из корней пырея можно сделать муку. Корни очистить, высушить, размолоть и просто добавлять в каши и супы, выпекать с ними хлеб.



«В свой дом витамины не приноси»



А искусственные витамины — это вам не листочек и ягодка, а синтетика, от которой у нас совершенно нет защиты. Допустим, 1 грамм витамина С, который назначает врач, превышает естественную дозу в 25 раз (!), и на каждую таблетку витамина С нужно выпить 1 литр воды, но никто не пьёт, и никто об этом не говорит. А ведь искусственный витамин С — это один из страшнейших витаминов. Врачам известно много тяжёлых осложнений после его применения, а если ещё учесть, сколько у нас поддельных медикаментов, то это просто катастрофа.



Сейчас врачи уже открыто говорят, что частое применение искусственных витаминов способствует развитию раковых клеток. Вообще, передозировка витаминов, которые назначает врач, очень пагубно влияет на здоровье. Мама у меня была врач, и я хорошо помню ее слова: «В свой дом витамины не приноси и из своих рук их никогда никому не давай». Потому что есть растения, есть живые травы.



В теле- и радиопередачах часто говорят, что у нас в организме мало селена, у 80% россиян наблюдается его дефицит. Да вокруг море селена! Надо просто знать, где его взять. Его содержат боярышник, чеснок, календула, ромашка и другие растения. Ботвой моркови можно лечить геморрой и сосуды, ботвой свеклы — миому. Репа — это бронхолитик, помогает печени и чему угодно. Ведь сколько раньше славяне ели репы, даже в народных сказках она часто упоминается, а сейчас мы её совсем не сажаем и не едим.



Листья облепихи содержат очень много витаминов. Ягодами ее особо увлекаться не надо, они противопоказаны, например, при холецистите, панкреатите, миоме. Самое ценное — это листья облепихи, они в 10 раз «витаминнее» лимона и тормозят рост любой опухоли. Их надо заготавливать на зиму для чая, равно как листья смородины и малины, которые содержат природную форму аспирина.



Кора сосны



Вот еще один пример. Мы сейчас покупаем в Америке кору сосны, из которой делают препарат пикногенол. В аптеке он стоит 1200 рублей за упаковку. А у себя в России горы сосновой коры бросаем на делянках! Хотя чего проще? Подойди к любой сосне, сними немного коры, измельчи и заваривай — будет тебе тот же пикногенол. Смола — очень ценное вещество, она содержит много витаминов и считается в 5-6 раз «витаминнее» лимона. Причем летом витаминов в ней меньше, а к зиме больше. Можно взять и другие хвойные породы: ель, пихту, лиственницу. Допустим, ель — это защита от артрозов, отлично лечит бронхи, чистит сосуды, содержит много кремния.



Важно знать и такой момент. Чтобы извлечь смолу, нужен самовар, потому что просто так заваривая в чайнике, смолу не извлечёшь. Ель надо разрезать на небольшие части и положить в самовар, где чай кипятится, и менять через пару дней. Тополь, осина, ива тоже содержат природную форму аспирина. Всегда надо иметь в доме их молотую кору, а смолоть можно на кофемолке. При лёгкой простуде взять 1/4 чайной ложки коры осины и запить водой, температура спадёт. Осина обладает стойким жаропонижающим, противовоспалительным, бактерицидным действием, широко применяется при простатите, аденоме предстательной железы, воспалении почек.



Поваренная соль: чем серее, тем лучше



Современники много употребляют в пищу поваренной соли, но ещё в древности знаменитый врач АВИЦЕННА говорил, что в еду надо использовать только морскую соль. Она содержит более 60 важных микроэлементов: йод, золото, калий, кальций, кадмий и др. Морскую соль используют во Франции, Швеции, Норвегии, Голландии, Германии, Болгарии… Где ее купить? Зайдите в любую аптеку, берите соль для ванн самую серую, самую дешёвую, но без красителей и добавок, чтобы там не было календулы, лаванды, ни жёлтого, ни зелёного цвета. Берите обычную соль. Чем серее, тем лучше, в ней больше кремния. Вот с этой морской солью полезно варить супы, каши, готовить соленья. А йодированная соль — это глупость. Её нужно съесть за один день, т.е. открыли пакет, сегодня же килограмм съедайте, потому что завтра там йода не будет, он испарится. Зачем его туда клали, непонятно…



«Наше образование никуда не годится»



Что могу сказать о современном образовании? Наше обучение никуда не годится! Допустим, рассказывают в школе о папоротниках: как образуются споры, как они падают, как образуется заросль. Но не изучают, какие микроэлементы содержит папоротник, от чего он защищает. Почему, например, Россия ежегодно поставляет в Японию 700 тонн папоротника? Зачем японцы едят папоротник? Что он содержит? Почему японцы живут на 30 лет дольше нас, не имея никаких природных ресурсов?



Дети, выходя из школы, должны иметь полезные знания о жизни, о применении тех или иных растений. Когда их собирать, почему надо есть, что они лечат? А иначе зачем им информация о систематике, о видах растений, сколько там пестиков и тычинок? Надо учить детей, как применять деревья и травы, что можно использовать с обычного огорода, как использовать ту же мокрицу, ботву моркови, пырей — вот чему надо учить! В каждом краеведческом музее, кроме костей мамонта и бытовой утвари, должен быть стенд с лекарственными, пищевыми и ядовитыми растениями — в этом польза краеведения, знания своего края, как здесь сохраняют здоровье, за счёт чего, как люди связаны со своей природой.



Однажды, когда мой внук Лёвушка только пошел в школу, я повела в лесок группу ребят из его первого класса. И стала рассказывать о разных растениях. Знаете, какая реакция была, какой живой интерес! Мы говорили о полыни, что из 30 видов только один — горький. Стали рассматривать чернобыльник, какой у него стебелек, что листочки можно кушать и тогда сон будет спокойным и хорошим. Один мальчик собрал сразу целый букетик этого растения. Я удивилась: зачем тебе так много? А он говорит: «У меня бабушка болеет, спит плохо, вот и хочу ее полечить». Видите? Он еще малыш, а сразу смекнул, как позаботиться о близком человеке.



«Надо поднимать народную медицину»



Традиционная медицина — это народная медицина, т.е. в ней заложены лучшие традиции народа. Но медицина, которую сегодня называют «традиционной», — это не наша медицина, а официальная. Сегодня всё перевернули шиворот навыворот. Гирудотерапия, массаж, мануальная терапия — вот традиционная медицина народа, вот её и надо поднимать в первую очередь, потому что она веками проверена на человеке. Этот опыт надо изучать, а у нас с 90-х годов решили, что на таблетках проживём… Ан нет, не прожили! Современные препараты дают множество осложнений, и с каждым поколением здоровье народа становится все хуже.



Народная медицина — это клинический, т.е. лечебный эксперимент на самом себе, не на мышах и кроликах, а на себе, сохранённый в народной традиции. В России до 1933г. в институтах ещё преподавали ботанику, и каждый врач собирал справочный гербарий. Под каждым растением записывал: в каком оно возрасте, при каких заболеваниях применяется, в каком количестве. Почему же это самое нужное убрали? Ведь природное знахарство у нас было очень сильно развито.



Для сравнения приведу цифры. Сейчас наша медицина находится на 130-м месте в мире, а в царские времена была на 8-м. Зато Япония занимает одно из ведущих мест в мире, и у них очень интересная медицина! Половина работающих врачей назначают пациентам только травы, а другая половина — и травы, и современные лекарства. И при таком подходе японцы употребл*ют в пищу 160 видов растений и живут на 30 лет дольше нас.



Пырей — кремний



Пырей – это сильнейшее лекарственное растение, не зря его весной едят кошки и собаки. Пырей содержит кремний, кремний удерживает кальций – это защита от артрозов, артритов. Пырей обостряет слух, зрение, чистит желудок, лечит гастрит.



Использовать пырей очень просто: взять пучок пырея, заложить в кастрюлю сколько влезет, отварить 10 минут и выбросить. На отваре пырея готовьте каши, супы, всё что угодно, вы получите кремний, который удержит кальций в норме. Сколько не кормите творогом или кальциевыми препаратами – это без пользы, тем более с возрастом от приёма кальция будет больше вреда, чем пользы. Нужен кремний, чтобы удержать в норме кальций. Из корней пырея можно сделать муку – корни очистить, высушить, размолоть и выпекать хлеб.



Проломник северный – защита от беременности



Проломник северный – это растение, защищающее женщину от беременности. Интересно, что латинское название этого растения Androsace дано Диоскоридом в I веке н.э., и дословно означает «защита от мужа» (andr — «муж» и sace — «щит»). Т.е. народ давно знает, какие растения являются противозачаточными и как их применять, а в наше время делают аборты, т.е. убийство. В России за 1 сутки делается 13000 абортов.



Способ применения: женщина перед менструацией за 4-5 дней пьёт это растение как чай, и всё, живёт ничем не предохраняясь и не беременеет.



«Траву лучше собирать самим»



Кроме химического состава, растения обладают энергетикой, которая также оказывает определенное влияние, и если ее убрать, то эффект от лечения будет значительно слабее. Надо учесть главное: траву надо собирать самим, потому что у людей энергетика разная, и некоторые продавцы, сами того не подозревая, забирают у растений их энергию, то есть вы купите как бы пустую траву. Поэтому лучше собирать растения самим, и то, что вы посеяли на даче, это будет работать точно на вас. Весной, когда посеяли свои грядки, пройдитесь между ними босиком, это очень полезно. Каждый человек, по большому счету, должен надеяться на Бога и на себя. Врачи нужны нам для срочной помощи, а так — ты сам можешь вести здоровый образ жизни, мудро заботиться о себе, об окружающих, приобретать полезные знания и помогать другим людям.

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