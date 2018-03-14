Могущество человека выжить в любых условиях

Голливуд обожает истории выживания. Когда Арону Ралстону ради спасения своей жизни пришлось ампутировать собственную зажатую валуном руку, киношники не упустили шанса сделать из этой истории захватывающий фильм под названием «127 часов» и получить за него несколько вожделенных статуэток.

Однако есть и другие, не менее достойные «Оскара» истории, до которых Голливуд пока не добрался:

1. Антарктический ад Дугласа Моусона

В начале 20 века австралийский учёный Дуглас Моусон организовал экспедицию в Антарктиду.

14 декабря 1912 года, когда Моусон и двое его коллег Белгрейв Ниннис и Ксавьер Мериц, собрав ценные для науки сведения, уже возвращались на базу, случилось несчастье: Ниннис провалился в расщелину и погиб. Падая, он увлёк за собой санки с припасами и большую часть собак из упряжки путешественников. До дома оставалось 310 миль (почти 500 км.)

Чтобы добраться до базы, Моусону и Мерицу предстояло пройти пешком по безжизненной ледяной пустыне, где укрыться или передохнуть было совершенно негде. Еды оставалось максимум на треть пути.

Когда припасы закончились, путешественником пришлось есть собственных собак – а это значит, что тянуть санки теперь приходилось своими силами. В конце концов, Мериц умер от холода и истощения. Моусон остался один на один с бескрайним антарктическим ужасом. Его мучил конъюнктивит и такое жуткое обморожение, что начала сходить кожа, клочьями выпадать волосы, а подошвы ног сочились кровью и гноем. Но, несмотря ни на что, путешественник упрямо двигался вперёд.

Дуглас Моусон

В какой-то момент он ступил на незаметную под слоем снега трещину, провалился в расщелину и беспомощным кулем повис над бездной, в то время как сани каким-то чудом намертво застряли в снегу на краю.

Даже в этой, казалось бы, безнадёжной ситуации Моусон не сдался. Он стал осторожно подтягиваться на четырёхметровой верёвке, время от времени останавливаясь и отдыхая, пока не добрался до края расщелины. Выбравшись наружу, он продолжил путь и, наконец, добрался до базы… где узнал, что судно «Аврора» на котором он должен был добраться домой, отчалило всего пять часов назад!

Следующего пришлось ждать целых 10 месяцев.

2. История марафонца, потерявшегося в Сахаре

Песчаный марафон по Сахаре считается одним из самых трудных в мире. На этот шестидневный переход длиной в 250 километров отваживаются только самые опытные и выносливые.

Полицейский и пятиборец из Сицилии Мауро Проспери тоже решил испытать себя. Четыре дня всё шло хорошо, Мауро шёл седьмым.

А потом поднялась песчаная буря. По правилам, в таких случаях участникам полагалось остановиться и подождать помощи, но итальянец решил, что какая-то буря ему не помеха – что он, песка не видел! Мауро обернул голову шарфом и продолжил путь.

Через шесть часов ветер утих, и Проспери понял, что всё это время шёл куда-то не туда. Он оказался так далеко от остальных, что даже сигнальные ракеты были бесполезны – никто их не видел. Абсолютно один, посреди самой обширной и негостеприимной пустыни на всей Земле.

Проспери ничего не оставалось делать, кроме как продолжать идти. Для экономии жидкости писать приходилось во флягу из-под воды. В конце концов, он набрёл на заброшенную мечеть, где изголодавшийся марафонец смог поживиться, отлавливая летучих мышей, отрывая бедным животным головы и выпивая их кровь.

Потом от отчаяния Проспери пытался покончить с собой, перерезав вены на запястьях, но от обезвоживания его кровь настолько загустела, что отказывалась выливаться наружу, так что из этого ничего не вышло – только пара царапин и головная боль. И тогда марафонец поклялся, что будет бороться за жизнь до конца, хотя, по всей видимости, это смерть не захотела его принять, так что другого варианта просто не было.

В течение пяти следующих дней Проспери продолжил блуждания по Сахаре, утоляя голод ящерицами и скорпионами, а жажду – росой.

А через девять дней мытарств, судьба сжалилась, наконец, над измученным итальянцем – он встретил группу кочевников, которые объяснили, что он находится в Алжире, больше чем в 200 километрах от места, где, по идее, должен быть.

И что вы думаете? Прошло два года, и Проспери записался на участие в новом марафоне, из которого вернулся целым, невредимым и в срок.

3. История человека, который выжил в австралийской пустыне, питаясь лягушками

Дело было в 2001 году. Некто Рики Меги проснулся… посреди австралийской пустыни. Он лежал лицом вниз, присыпанный землёй, а вокруг бегала стая собак динго, поглядывая на мужчину голодными глазами. Всё это не обещало ничего хорошего.

Как его угораздило тут оказаться, Меги совершенно не понимал. Последнее что осталось в памяти — он за рулём собственного авто, едет по малонаселённой местности на запад. Ничего необычного.

Десять дней Меги шёл босиком неизвестно куда, и чем дольше шёл, тем бессмысленней ему казалась эта дорога. Наконец, он набрёл на дамбу, где разбил маленький шалаш из веток и прутьев. В этом шалаше он прожил следующие три месяца, питаясь пиявками и кузнечиками. Иногда ему удавалось поймать лягушку – это был деликатес. Он подсушивал её на солнце, пока лягушка не покрывалась хрустящей корочкой, а потом с наслаждением ел. В конце концов, Меги нашли и спасли фермеры. К этому моменту он выглядел так:

Придя в себя, Меги написал увлекательную книгу о своих приключениях.

4. История девочки, которую «удочерила» семья обезьян

Когда Марине Чапмен было четыре года, её похитили. Последнее, что она помнила – как кто-то подхватил её сзади, завязал глаза и куда-то понёс. Очнулась малышка в колумбийских джунглях. Папой у девочки был отнюдь не Лайам Нисан, поэтому ни горы трупов террористов, ни волков с разорванными пастями, ни увлекательных погонь в этой истории не было. Как не было и быстрого спасения похищенного ребёнка.

Вместо этого Марину нашли обезьяны, приняли её в свой клан и стали учить её, как добывать еду, лазать по деревьям и всяким прочим обезьяньим премудростям.

Прошло несколько лет, и Чапмен добилась выдающихся успехов в искусстве воровства риса и фруктов из домов окрестных деревень. Местные жители хоть и замечали в компании обезьян одну подозрительно человекоподобную, но только бросали в неё камни, отгоняя воришку от своих домов обратно в джунгли.

Если судьба брошенной людьми и воспитанной животными девочки кажется вам ужасной – не торопитесь. Чапмен спасла… человеческая семья с явно садистскими наклонностями. Эти люди фактически превратили девочку в рабыню, выделив ей спальное место на полу у печки.

К счастью, Чапмен удалось сбежать от своих «спасителей». Она забралась на дерево, где её заметила одна местная женщина, позвала к себе жить и вырастила как собственную дочь. Чапмен благополучно адаптировалась к жизни в обществе, переехала в Англию и встретила красавца-музыканта. Дело закончилось свадьбой.

5. История человека, который три дня простоял по пояс в дерьме

Ветерану Второй мировой войны Кулиджу Уинсетту из Вирджинии было 75 лет, когда он попал в эту в прямом смысле дурно пахнущую историю.

Дом у одинокого пенсионера был старенький, с удобствами во дворе. Как-то раз он вышел по нужде, а подгнившие доски пола возьми да и провались. Уинсет оказался в выгребной яме, по пояс в дерьме – в «библейском аду», как он сам это потом назвал. Выбраться самостоятельно он не мог, поскольку часть его ноги была ампутирована, а одна рука не действовала после инсульта. Так он и простоял трое суток, в озере собственных фекалий, отбиваясь от крыс, пауков и змей, которые, как оказалось, были там частыми гостями.

В конце концов, местный почтальон заметил, что никто не вынимает почту, забеспокоился и решил навестить старика. Проходя через двор, он услышал слабые крики о помощи и вызвал спасателей.