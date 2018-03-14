Это будет экономическая война

(с) Тереза МэйУльтиматум Британии сегодня истек. Россия естественно послала Британию с ее ультматумами лесом. Выбор у Мэй сейчас откровенно небогатый – либо продолжать лезть в бутылку окучивая тему шитой белыми нитками провокации со Скрипалем, либо сразу расписаться в своей полнейшей некомпетентности, что скорее всего поставит крест на действующем кабинете в самой ближайшей перспективе. Очевидно, что выбор будет в пользу варианта №1. Полагаю, что в ближайшее время мы увидим стремительную деградацию российско-британских отношений.В ожидании санкций, в Минкомсвязи анонсировали ответные меры против британских СМИ, если в Британии запретят RT.Думаю, ждать осталось уже недолго.UPD: Лавров по поводу происходящего отметился цитированием давнего фейка приписываемого Вышинскому:На самом деле Вышинский ничего не изобретал.Сам термин имеет еще древнеримское происхождение. Вышинский его конечно знал, упоминал, но при этом указывал на его недостатки.В общем, тем. кто Лаврову готовит выступления. надо дать солидный такой нагоняй за цитирование известного фейка.

Источник: colonelcassad.livejournal.com