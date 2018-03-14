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Англосаксы объявили России войну

07:02. 14 марта 2018 Просмотров - 177 Нет комментариев Опубликовал:

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Судя по всему, сладкая жизнь российских олигархов в Великобритании заканчивается. Лондон перестает быть местом, откуда России выдачи нет. Британская власть, воспользовавшись инцидентом с отравлением бывшего российского беглого разведчика Сергея Скрипаля нервно-паралитическим газом, решила развязать себе руки в отношении Российской Федерации, ее граждан и выведенных ими в Великобританию активов.

При расследовании любого преступления главный вопрос, который необходимо задать, – кому это было выгодно? Зачем России травить общеопасным способом в центре Великобритании предателя нервно-паралитическим газом серии «Новичок», имеющим российское или советское происхождение, если есть шарфики и ледорубы? Еще бы умельцы из британских спецслужб паспорт президента Путина и звезды с погонов Шойгу подкинули бы на лавочку рядом со Скрипалем подкинули для «убедительности». Британский премьер-министр реза Мэй так комментирует покушение на Скрипаля:

Теперь ясно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом такого типа, который производится в России

А вот зачем этот скандал британской власти, можно понять. Вступая в очередной виток «холодной войны» против России, Великобритания, например, сможет заморозить активы связанных с Кремлем олигархов и государственных чиновников, которые не смогут обосновать законность их происхождения местным властям. Обвиняя Россию в использовании нервно-паралитического газа для попытки массового убийства на территории Великобратинии, Лондон может обвинить Российскую Федерацию в спонсорстве международного терроризма. И будет повод прикрутить эти обвинения с якобы имевшими местами атаками с использованием официальным Дамаском химического оружия в союзной России Сирийской Арабской Республике. Таким образом британский кабинет министров сможет запретить экспорт вооружений и комплектующих к ним, а также экономическую помощь Российской Федерации.

Что страшнее для российских нуворишей, обосновавшихся в Лондоне, Великобритания может прекратить выдавать визы россиянам. Рекомендация Терезы Мэй по отключению российских банков от международной межбанковской системы электронных платежей SWIFT может возыметь крайне негативные последствия для отечественного банковского сектора. 

Имиджевый пинок Лондон может дать российской власти, отказавшись демонстративно участвовать в Чемпионате мира по футболу, который в 2018 году должен пройти в России. Великобритания сможет выборочно вводить санкции в отношении граждан Российской Федерации, которые, по ее мнению, нарушают права человека в России. 

Начать процесс перехода в стадию открытого конфликта Лондон готов с высылки российского посла и других дипломатов с территории Соединенного Королевства. Российский президент Владимир Путин сдержанно комментирует агрессивную антироссийскую риторику Лондона:
 

Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать

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