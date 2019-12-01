Как англосаксы играли роль «партнёров»

Если посмотреть на один только XX век, то остается поражаться, сколько раз Англия умудрилась предать своих союзников

Многие наивные люди по-прежнему думают, что старая добрая Британия — это королева-одуванчик, уютные лондонские пабы и Биг-Бэн. У старушки Англии усилием целой армии пиарщиков сложился имидж эдакой милой и симпатичной страны с мордочкой йоркширского терьера, хотя на самом деле это отнюдь не так, и более беспринципной, жесткой и жестокой страны в мировой истории ещё не было.

Единственно, кто может сравниться с британцами, так это американцы, которые отлично усвоили бесценный опыт своих предков, выходцев с Туманного Альбиона. А опыт этот воистину огромный. Особенно в том, как надо дурачить и предавать те страны, кому не повезло попасть в категорию англосаксонских «союзников».

В Первую мировую войну британцы самым циничным образом предали своего союзника – Россию. Причем умудрились это сделать чуть ли не в первый же день войны, когда английская крейсерская эскадра «проворонила» в Средиземном море немецкий линейный крейсер «Гебен». Вместо того, чтобы отправить его на дно, англичане дали ему уйти в Константинополь, после чего в войну на стороне Германии вступила Турция.

До 1917 года, пока маятник войны не качнулся в сторону стран Антанты, англичане уверяли доверчивого царя Николая Второго в том, что по итогам войны Россия получит черноморские проливы. Но выполнять свои обещания они не собирались, и в Константинополе в конечном счете оказались англо-французские войска, а последний русский царь за свою доверчивость заплатил своей жизнью и жизнями членов своей семьи.

Не иначе как предательством можно объяснить отказ английского короля Георга Пятого принимать у себя экс-царя и двоюродного брата Николая, предоставив ему самостоятельно решать свои проблемы. Закончилось все это расстрельным подвалом ипатьевского дома, а Георг Пятый впоследствии лил крокодиловы слезы по своему брату-мученику.

Да и пламенный революционер товарищ Троцкий отправился «поджигать» Россию из США в 1917 году, имея безупречный комплект британских документов. Знали англичане, с какой целью едет Троцкий в Россию? Однозначно. И даже пытались его задержать или изобразить задержание, но потом отпустили и пожелали ему счастливого пути. Интересно, а как бы они отнеслись они к тому, если бы из России к ним выехала группа ирландских подпольщиков?

Совсем уж разнузданно и цинично предавали англичане своих союзников в 1938 и 1939 годах. Либеральные историки очень не любят вспоминать Мюнхенский договор, предпочитая дрожащим от негодования голосом рассказывать про «пакт» Молотова-Риббентропа, а ведь в Мюнхене Англия на блюдечке преподнесла Гитлеру Чехословакию. Продав её с потрохами. Причем даже не спросив самих чехов, что они сами обо всем этом думают. Чехословацкую делегацию, пока «союзники» отписывали их страну Германии, вообще держали в предбаннике, словно какой-то бессловесный скот.

В 1939 году Англия так же цинично предала Польшу. Объявив для видимости войну Гитлеру, всерьез англичане воевать не собирались, предпочитая бомбить Германию листовками и отправлять в действующую армию презервативы и футбольные мячи. Ведь солдат на войне чем должен заниматься? Правильно — ухлестывать за красотками да играть в футбол. А воюют пускай поляки, на них же напали. Помощи поляки от «союзников» так и не дождались, что, однако, не помешало им вскоре опять довериться британским «партнерам», которые их… правильно, опять предали. Согласившись с тем, что после войны Польша будет входить в зону советских интересов.

Кстати, многие документы, подписанные с СССР на Ялтинской конференции в феврале 1945 года, англичане подмахнули исключительно для видимости. Своего союзника – СССР — они так же на тот момент уже предали не один раз. Сначала три года кормили обещаниями открыть Второй фронт, а затем, когда Германия была разгромлена, Черчилль тут же начал всячески саботировать подписанные им же самим соглашения. А вскоре и вовсе произнес знаменитую речь в Фултоне, где своему вчерашнему союзнику – Сталину — красноречиво дал понять, что дружба закончилась. И это был ещё относительно мягкий вариант британского предательства.

Англо-американцам ничего не мешало заключить сепаратный мир с немцами и обратить оружие против Красной Армии. Случаи того, как немцы зондировали почву для заключения сепаратного мира, хорошо известны, причем англосаксы на определенных условиях были не прочь его заключить. Молотов не просто так закидывал своих «партнеров» телеграммами с просьбой разъяснить, о чем это они шушукаются в Швейцарии с немцами? И как факт подобных закулисных переговоров расценивать советской стороне?

Напоследок британцы ещё и подгадили своим союзникам французам. Слишком самостоятельный генерал де Голль им очень не нравился, поэтому они организовали в 1945 году французским «друзьям» некое подобие оранжевой революции в Сирии и Ливане. Причем всё это происходило в тот момент, когда в Европе ещё шла война с Гитлером. Перевозбужденные английскими советниками и ещё больше – фунтами стерлингов — арабские «борцы за свободу» устроили французам настолько веселые проводы, что они потом ещё долго не решались соваться в Сирию.

После Второй мировой войны Великобритания стала утрачивать свои позиции, но на смену ей пришёл ещё более циничный и жестокий сменщик – США. Американцы предавали своих «партнеров» оптом и в розницу и, пожалуй, самый характерный пример – Горбачев. Как известно, «великий реформатор» и Нобелевский лауреат настолько сильно любил, когда его дружески хлопают по плечу западные «партнеры», начиная от Тэтчер и заканчивая Бушем, что умудрился поверить всему, что ему наобещали. А пообещали ему вечную дружбу, что НАТО не двинется на восток и что договора по сокращению вооружений будут строго соблюдаться. А если братскому советскому народу потребуется помощь, то новоиспеченные англосаксонские «союзники», предоставят её в любом объеме.

Всё это кончилось известно чем. Страна была расчленена, армия и флот низведены до жалкого состояния, наука и промышленность оказались отброшены в своем развитии на десятилетия назад. Попутно у «друзей» было набрано множество кредитов, при практически полном исчезновении золотого запаса страны в неизвестном направлении.

Кроме того, «партнеры» фактически придвинули границы НАТО к Пскову и Ростову, а по всей западной границе, за исключением пока что ещё не «отформатированной» англосаксами Белоруссии, находятся крайне враждебно настроенные к России государства. Которых, как цепных псов, постоянно натравливают на нашу страну. То Латвия в очередной раз тявкнет из своей подворотни, то Польша на уровне членов правительства обвинит Россию в агрессивных намерениях, а теперь к этому хору русофобов прибавилась ещё и Украина. И за всё это надо благодарить незабвенного Михаила Сергеевича, который теперь делает удивленные глаза и разводит руками, не в силах объяснить, как же это всё получилось? Ведь обещали жениться, а сами….

Кстати, что касается Украины, то её также можно считать жертвой англосаксонского предательства. Сама Украина пока этого не понимает или попросту не хочет видеть, но её, как и Чехословакию в 1938 году, англосаксонские «друзья» даже не спросили, что она думает о собственной судьбе. Страну сделали пешкой в геополитической игре, ничего не предложив взамен. Только некие невнятные обещания мифической красивой европейской жизни.

Но англосаксы всегда славились своим неподражаемым умением, как раздавать пустые обещания, так ещё и находить тех, кто в них будет свято верить. Польское правительство в изгнании до 1945 года свято верило своим английским «союзникам», пока Черчилль не сдал Польшу на Ялтинской конференции. Вернее, банально разменял её на Грецию, под бутылку армянского коньяка.

Под какую бутылку «сдали» Украину, ещё только предстоит выяснить историкам, но не исключено, что это будет бутылка русской водки. Россия слишком большая и серьезная страна, чтобы англосаксы отказывались от отношений с ней ради каких-то геополитических карликов. Поэтому не исключено, что очень скоро Украина с изумлением увидит, как в нарушение всех своих обязательств боготворимые и обожаемые англосаксы вновь объявят Россию своим «другом и партнером». Как говорится, ничего личного, бизнес есть бизнес.

И вот тогда уже нам придется держать ухо востро. Тем более, что тонны западной лапши, болтающихся на доверчивых ушах Горбачева, ещё никто в России не успел забыть.

Источник: https://nstarikov.ru/kak-anglosaksy-igrali-rol-partnjorov-110861