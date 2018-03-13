Путин-Рейган или Путин-Горбачев? Каким грозным оружием обладал американский президент и не обладает российский

Деление мира на «своих» и «чужих», обостренные геополитические амбиции, гонка вооружений, галопирующий бюджетный дефицит, растущая безработица, обнищание бедных, обогащение состоятельных – как это все знакомо и современно! Между тем речь не о Путине, а 40-м президенте США Рональде Рейгане — самом, между прочим, популярном в Америке и по сей день. Правда, Рейган обладал одним могущественным оружием, которого не было у Брежнева с Андроповым, нет и у Путина. Так что впору задуматься: может ли Россия позволить себе все то же самое, что Америка? И – не надорвется ли она так же, как горбачевский СССР?

«Мы начинаем действовать»

В этот день 35 лет назад, 20 января 1981 года, национальный аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне работал с явной перегрузкой. Тысячи частных и корпоративных реактивных самолетов с цветом американской нации на борту прибывали на торжества по случаю инаугурации недавно избранного 40-м президентом США 70-летнего Рональда Рейгана. Деловые люди стремились засвидетельствовать почтение и «засветиться» на вечеринках, балах и коктейлях. Стоимость билета на основной инаугурационный бал доходила до 10 тыс. долларов. Частные компании щедро и часто безвозмездно предоставляли организаторам все необходимое, вплоть до 14 400 тысяч бутылок элитного шампанского и гор свежих роз. Модные туалеты, блеск бриллиантов, меховые манто… Известный комик отвесил в адрес новоявленного хозяина Белого дома колкую репризу: «Если бы фильмы с вашим участием привлекали такое огромное количество людей, вам не было бы никакого резона идти в политику».

Но трудовая Америка взирала на весь этот блеск с явным раздражением. Высокий уровень инфляции и безработицы, невнятная внешняя политика с провальными «освободительными» войнами и беспомощностью перед «красной угрозой» из-за океана - бывшему киноактеру и губернатору Калифорнии предстояло изрядно потрудиться на благо простых и таких непростых американцев. Итоговые оценки его деятельности больше сходятся в том, что он справился практически во всем: изменил страну к лучшему, кардинально повлиял на будущее мирового устройства. Причем особо не напрягаясь, даже как-то играючи. Видимо, помогла голливудская школа, вот уж поистине - весь мир театр, ну, или съемочная площадка.

Через десятилетие после вступления Рейгана в должность президента кризисная Америка и стабильный Советский Союз поменяются местами

Из речи Рональда Рейгана при вступлении на пост президента, Вашингтон, 20 января 1981 года: «В своем движении вперед Соединенные Штаты столкнулись с серьезнейшими экономическими трудностями. Мы переживаем самый продолжительный в нашей истории период инфляции, которая держится на небывало высоком уровне. Она срывает наши экономические решения, подрывает благосостояние, сводит на нет усилия как молодых, только начинающих свой трудовой путь, так и престарелых, не имеющих дополнительных доходов. Она угрожает благополучию миллионов наших людей...

При всей своей тяжести налоговое обложение не поспевает за темпами расходов на социальные нужды. Из десятилетия в десятилетие мы накапливали дефицит, закладывая под проценты наше будущее и будущее наших детей ради временных удобств. Продолжать эту порочную практику означало бы вызвать социальные, культурные, политические и экономические сдвиги.

Как частные лица, вы и я можем, беря деньги в долг, жить не по средствам, но только ограниченное время. Почему же тогда мы считаем, что для страны подобных ограничений не существует? Чтобы сохранить наше завтра, мы должны действовать уже сейчас. И пусть не будет никаких заблуждений на этот счет: мы начнем действовать сегодня же...

Мы предупреждаем врагов свободы, наших потенциальных противников, что защита мира – самое высокое стремление американского народа. Ради мира мы готовы вести переговоры и идти на жертвы, но не капитулировать – ни сейчас, ни в будущем. Наше нежелание вступать в конфликты не означает недостатка воли. Когда в интересах нашей национальной безопасности потребуются решительные действия, мы не станем долго раздумывать. Мы будем поддерживать достаточную мощь, чтобы победить, когда это будет необходимо, так как знаем, что в этом случае у нас будет больше возможностей никогда не прибегать к силе...».

Собственно, вот «альфа» и «бета», по которым американцы выбрали своим лидером бывшего троечника Ронни, причем аж на два срока, до января 1989 года, впервые за 20 лет, после Дуайта Эйзенхауэра.

И ловкость рук, и мошенничество

Полуслепой гадкий утенок из Иллинойса, сын разорившегося запойного ирландского продавца обуви мог стать, конечно, кем угодно, но президентом, да еще до сих пор самым популярным за всю историю страны? Да, неисповедимы пути не только Господа, но и тех, кто предпочитает постоянно меняться, совершенствоваться. Худышка, болезненный очкарик берется неистово «качаться», с 15 лет каждое лето устраивается спасателем на пляже городка Диксон, в течение семи лет не только наливаясь физически, но и откладывая каждый заработанный доллар на предстоящую учебу в колледже. К слову, за эти годы реально спасает больше 70 тонувших - как вам такой факт?

А время нехорошее - Великая депрессия 1929-1933 годов, миллионы людей без работы и будущего, какая уж тут учеба. Но Рон целеустремлен - да, колледж непрестижный, зато недорогой, к тому же он выбивает себе скидку за спортивные успехи, вечерами моет посуду на двух работах, умудряясь помогать деньгами родителям и брату.

Антикоммунизм был у Рейгана в крови: как президент американской гильдии киноактеров, он был голливудским лицом "маккартизма"

Таким образом получает степень бакалавра экономики, но знания, по собственному признанию, крайне слабы, а в стране 13 млн безработных. Но парня выручает... голос (из журнала «Time»: «Ни у кого из президентов со времен Кеннеди не было такого одновременно характерного и чарующего голоса. Он в нужные моменты становится тихим, еле слышным, и обретает сочность в напряженных ситуациях»). Плюс незаурядная способность импровизировать на любую тему. Рейган становится радиоведущим, подрабатывает «тамадой» на банкетах, вечеринках, свадьбах. Затем подключает внешние данные, проходит пробы на «Warner Brothers» - и вот перед нами вполне успешный второсортный актер в амплуа «искреннего парня с привлекательной внешностью, но без особых интеллектуальных данных». Между прочим, 56 ролей, впрочем, ни один из этих фильмов посмотреть не тянет.

Не будем перебирать всю его биографию, отметим только, что Рейгану не чужд интерес к общественной работе, а еще он военный, во время Второй мировой снимает учебные фильмы для летчиков, сотрудничает с ФБР на антикоммунистическом поприще, во времена «маккартизма» и «охоты на ведьм» охотно участвует в гонениях на «красных» сотрудников Голливуда. В свои 50 лет он - успешный телеведущий с большим домом и конюшней на берегу Тихого океана, все больше интересуется политикой, и, наконец, в 1966 году уверенно обходит соперников и на целых 8 лет вселяется в губернаторскую резиденцию в Сакраменто, Калифорния. Поговаривали, что к тому времени Рональд уже не был «белым и пушистым», водил дружбу с мафией, сращивал власть и бизнес, обогащался с геометрической прогрессией.

Рейганомика с нечеловеческим лицом

Ронни не любил халявщиков. В молодости мыл по ночам посуду, спасал тонувших, сотворил сам себя - с чего бы ему, став президентом в январе 1981-го, благоволить витающим в облаках романтикам, бездельникам и прочим «убогим», включая больных и получивших пинок от жизни. В 1984 году социальные программы урезали на 140 млрд долларов, 350 тыс. человек лишились пособий для нетрудоспособных, предоставлявшихся программами социального страхования. Выросла безработица. В 1982 году без работы в течение всего года или его части оставались 30 млн человек. Одно из последствий - свыше 16 млн американцев потеряли медицинскую страховку, часто связанную с трудоустройством. Были отменены бесплатные завтраки для более чем 1 млн детей из бедных семей, которые зависели от школьного питания, поскольку оно составляло половину дневного рациона ребенка. Четверть маленьких американцев - 12 млн человек – официально оказались за чертой бедности, в категории малоимущих. В некоторых районах Детройта треть младенцев умирали в возрасте до 1 года.

Сразу после инаугурации на Рейгана было совершено покушение, но причина крылась не в рейгономике, а во влюбленности покушавшегося в актрису Джоди Фостер: он тоже хотел прославиться

Зато предпринятая Рейганом налоговая реформа сделала состоятельных американцев еще богаче. «The New York Times» клеймила: «С учетом того, что происходит в Америке с голодающими, эта администрация только позорит себя... [Сначала] администрация Рейгана при поддержке демократов в Конгрессе понизила ставку налога на доходы самых состоятельных людей до 50%, а в 1986 г. коалиция республиканцев и демократов инициировала еще одну «налоговую реформу», т. е. законопроект, по которому потолок налоговой ставки составил 28%. [Журналисты] Барлетт и Стил отмечали, что и школьный учитель, и работник фабрики, и миллиардер теперь могли платить налог по ставке 28%. Идея «прогрессивного» налогообложения, при котором богатые платили по более высокой ставке, чем все остальные, практически умерла». Таким образом, за годы правления Рейгана 1% состоятельнейших жителей страны увеличил свои богатства на 1 трлн долларов, прибавив в доходе после налогообложения на 87%, для 80% населения их доход практически не менялся, то прибавляя не больше 8%, то теряя до 5% - пресловутая пропасть между богатыми и бедными углублялась.

Комфортно чувствовали себя и корпорации. Рейган анонсировал было планы по снижению дохода с налогов до 200 млрд долларов в год с последующей стимуляцией экономического роста и выравниванием доходов бюджета. Однако… Слово – американскому историку Говарду Зинну: «Лауреат Нобелевской премии экономист Василий Леонтьев сухо заметил: «Вряд ли это произойдет. Фактически, я лично готов поручиться, что этого не случится». И в самом деле, статистические данные министерства торговли показывали, что в периоды, когда снижалось налоговое бремя на корпорации (1973–1975, 1979–1982), не наблюдалось никакого роста капиталовложений, а, даже наоборот, происходило существенное уменьшение объемов инвестиций. Самый большой рост капиталовложений имел место в 1975–1979 гг., когда налоги на корпорации были немного выше, чем в предыдущие пять лет».

Война как мать родна

Больше всех от нововведений Рейгана, пожалуй, выиграли военные и ВПК: расходы на оборону увеличились на 181 миллиард. Страх перед вторжением Советов в Западную Европу или, того хлеще, - нападением на сами Штаты, похоже, не имел реальных оснований. «Гарри Розицки, проработавший в ЦРУ 25 лет и некоторое время бывший директором отдела разведывательных операций против Советского Союза, в 80-х годах писал: "За все годы работы на правительство и после того я ни разу не видел аналитического материала разведки, из которого бы следовало, что Советам было выгодно вторгаться в Западную Европу или нападать на Соединенные Штаты"», - пишет в своем фундаментальном труде «Американская империя. С 1492 года до наших дней» историк Говард Зинн.

Тогдашние аналитики министерства обороны США на всякий случай придерживались иного мнения: «Если у вас сильный президент и сильный министр обороны, они могут время от времени появляться в Конгрессе и говорить: «Мы будем создавать лишь то, что нам необходимо… Если русские производят [оружия] в 2 раза больше - это их проблема». С точки зрения политики это была бы потеря равновесия… Но для нашей собственной внутренней стабильности, для нашего международного имиджа лучше, чтобы мы продолжали оставаться достойными противниками, даже если объективная необходимость самого соревнования… вызывает сомнения».

Поэтому на «решительные действия» Рейган направлял немалые деньги. «Звездные войны» - программа СОИ, теоретически способная обеспечить Америке надежный противоядерный щит, - проходили испытание четыре раза, и каждый раз - провально, но результаты замалчивались, и финансирование продолжалось. На создание абсолютно бесполезной вне ядерной войны подводной лодки с сотнями боеголовок на борту (плюсом к уже имеющимся десяткам тысяч) уходило до 1,5 млрд долларов, что было достаточно, например, для проведения пятилетней всемирной программы вакцинации детей от смертельных болезней. Она могла спасти 5 млн жизней - такова цена страха, у которого всегда имеются свои выгодоприобретатели.

Джимми Картер проиграл на президентских выборах после того, как в 1979 году в Тегеране захватили американских заложников. Так Иран "помог" Рейгану в первый раз

В реальной военной плоскости правительство Рейгана осуществляло и прямые вторжения, и тайную поддержку обычно правых хунт. Характерен скандал по так называемому делу «Иран –контрас». Даже когда в 1984 году Конгресс (под давлением общественного мнения, да и память о Вьетнаме была еще свежа) запретил «прямые или косвенные, военные или полувоенные операции на территории Никарагуа», встававшего тогда на просоветские позиции, Рейган лично попросил денег на продолжение операции у саудитов. Дальше - интереснее. Вскрылась дальнейшая схема финансирования: Штаты продавали оружие своему врагу Ирану, а прибыль направляли на поддержку созданных ими же никарагуанских «контрас». Зачем это было Америке? Все как обычно - секретная группа лиц имела своекорыстные интересы, включила в работу президента и тогдашнего вице-президента Джорджа Буша-старшего. Дело замяли, наказали мелких сошек.

Но затем последовали Ливан, Гренада, Ливия. И всюду – масштабные разрушения и массовая гибель мирного населения, под предлогом защиты которого и проводились все эти военные операции. Профессор С. Шалом пишет в книге «Алиби империи»: «Если определять терроризм как политически мотивированное насилие в отношении гражданских лиц, тогда одним из самых серьезных проявлений международного терроризма в этом году был, безусловно, налет США на Ливию... Военные интервенции в Корее, Вьетнаме, а также на Кубе и в Доминиканской Республике предпринимались за счет огромных людских потерь, гигантские суммы шли на военную помощь по всему миру: в Европе, Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Азии, - исходя из предположения, что все это необходимо для борьбы с коммунистической угрозой, исходившей от СССР. В форме налогов у американских граждан было изъято несколько триллионов долларов, необходимых для поддержания огромного арсенала ядерного и обычного оружия и военных баз во всех частях света, и все это оправдывалось в основном "советской угрозой"».

Задумку Рейгана - свергнуть режим Каддафи - выполнил только Барак Обама, не так-то прост нынешний хозяин Белого дома

Тысячи не вернувшихся из «освободительных» войн сыновей, триллионы долларов - такую цену платила Америка все послевоенное время. «Национальные угрозы» заключались, прежде всего, в «независимом национализме»: революции на Кубе, в Никарагуа, Сальвадоре и Чили препятствовали мощным экономическим интересам «Юнайтед фрут компании», «Анаконда коппер компании», «Интернэшнл телефон энд телеграф компании» и прочих корпораций. Рейган был не первым и не последним из американских президентов, кто работал на устранение этих «национальных угроз», их перечень, конечно, продолжится при Буше-старшем, Клинтоне и Буше-младшем.

Товарищ волк

«Я бы сидел и слушал, как в течение двух часов переводчик ставит меня в известность, каких уступок ожидает мистер Брежнев от президента Соединенных Штатов, если последний хочет сохранить дружбу с Россией. Потом бы я медленно встал, обошел бы вокруг стола и прошептал бы мистеру Брежневу на ухо по-русски: «Нет!». Мне действительно очень жаль, что сейчас этого не произойдет» - так в разговоре с сыном после неудачной попытки стать в 1976 году кандидатом на пост президента от республиканцев мечталось Рональду Рейгану обойтись с советским генсеком. За плечами - первая «проба» в президентской гонке 1968-го, тоже непобедоносная, но и не неудачная – так Рейган входил в высшую политическую лигу страны.

Так сценично обломать впадающего в маразм лидера Советов ему не доведется. Более того, в ноябре 1983-го, при Андропове, параноидальное восприятие друг друга двумя враждебными сверхдержавами чуть не привело к реальному ядерному противостоянию. Несколькими годами ранее советские ракеты РСД-10, способные нанести сокрушительный удар по Европе, вызывали серьезные опасения союзников по НАТО: внешнеполитическая обстановка располагала - постоянно возникали разнообразные дипломатические инциденты, риторика зашкаливала истерическими интонациями. В этот тревожный период НАТО проводит учения «Able Archer 83». Все бы ничего, учения проводились и раньше, вызывая в Москве лишь зубовный скрежет. Но на этот раз необдуманные провокационные детали - перенос штаба, радиомолчание и т.п. – заставили военную разведку СССР напрячься и встать наизготовку. Кремль воспринял угрозу по-настоящему реальной, мир никогда не был так близко от ядерной катастрофы.

Именно Рейган призвал снести Берлинскую стену. Для Горбачева это эмблема окончания "холодной войны", для Путина - ее усиления

То, что у Рейгана не вышло в начале 1980-х, - поставить Советский Союз на колени, - получится к концу десятилетия. Закономерно, что Рейган в ходе советской «гонки на лафетах» поимевший дело и с Брежневым, и с Андроповым, и с Черненко, публично поддержит реформы Горбачева, остановившего глобальный милитаризм; они будут неоднократно встречаться, в том числе неформально. Симпатии симпатиями, но сговорчивость советской стороны объяснялась не только пацифизмом «шестидесятника» Горбачева, но и результативностью коварных инициатив самого Рейгана. Оправдали себя огромные траты на разработку рейгановских «звездных войн» - программы СОИ, а сговор с саудитами привел к обвалу нефтяных цен. В итоге у Советского Союза элементарно кончились деньги, чтобы позволить себе новый виток гонки вооружений. Не оставалось ничего, кроме как пойти на «разрядку» в отношениях с Вашингтоном.

Выступая в мае 1988 года перед студентами МГУ, президент Рейган так описал выбор Советского Союза: «Неотразимая сила безоружной истины – сегодня весь мир с надеждой ожидает перемен, шагов по пути к большей свободе в Советском Союзе. Мы наблюдаем за событиями в вашей стране, и в нас пробуждается надежда, когда мы видим, как происходят позитивные перемены. Я знаю, что в вашем обществе есть люди, которые опасаются, что перемены повлекут за собой только разлад и разрыв преемственности, люди, которые боятся довериться надежде на будущее. Порой вера необходима. Это напоминает мне сцену из ковбойского фильма «Бутч Кассиди и малыш Сандэнс», который недавно некоторым здесь, в Москве, довелось увидеть… Этих двух преступников, Бутча и Сандэнса, которые оказались на краю обрыва на высоте нескольких сот футов над бурлящей рекой с порогами, настигает погоня. Бутч оборачивается к Сандэнсу и говорит, что их единственная надежда – прыгнуть в реку, но Сандэнс отказывается. Он отвечает, что предпочитает вступить в схватку, хотя понятно, что это безнадежно – они в меньшинстве. Бутч отвечает, что это равносильно самоубийству, и убеждает его прыгнуть, но Сандэнс все-таки отказывается, наконец, признавшись: «Я не умею плавать». Бутч хохочет и говорит: «Безумец, да ты скорее разобьешься». Кстати, если вы не видели эту картину, оба они прыгнули и спаслись. По-моему, сейчас я говорил о перестройке и ее целях...»

Но Советский Союз прыгнул и не спасся. Говорят, внезапный распад СССР застал политическое руководство США врасплох. Но, кажется, только не Рейгана.

Откуда дровишки

Триллионы долларов, вытянутых из американской экономики на военные авантюры ради большой геополитической игры, это, конечно, прискорбно. Да только не своих: не так просты эти улыбчивые белозубые парни. Еще к середине 1970-х на сцену вышел нефтедоллар – детище энергетического кризиса, официально - вызванного арабо-израильской войной, а по историческим слухам - гениально спланированного Генри Киссинджером (в то время госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности). Так или иначе, цены на нефть выросли аж вчетверо, при этом страны-экспортеры нефти уговорили перейти на расчеты в американских долларах, а полученная прибыль направлялась в американские же банки. Они в свою очередь стимулировали кредитами «отсталые» экономики на покупку той же нефти, спрос рос, все были довольны – и ОПЕК, включая саудитов, и американские финансисты.

Сложившийся порядок вещей узаконили на Ямайской конференции, в январе 1976-го, за пять лет до вступления Рейгана в должность президента: внесли поправки в устав МВФ, официально отвязав доллар от «золотого стандарта», введенного предыдущей Бреттон-Вудской конференцией в июле 1944 года, и заменив его плавающими курсами национальных валют (эта система действует и по сей день). Как мы понимаем, именно с этого времени, с отмены долларового «золотого стандарта», весь мир, как папуасы, стал пахать за резаную бумагу, а экономика США получила возможность до неприличия раздувать свой госдолг (на сегодня он приближается к неслыханным 20 трлн долларов), не особенно опасаясь последствий: печатный-то станок находится в руках Федеральной резервной системы, на территории Штатов, к тому же ФРС извлекает прибыль, кредитуя другие страны под ссудный процент.

В 1944-м США и Великобритания договорились о первом разделе мира, в 1980-х - о втором

Экономист Валентин Катасонов сообщает: «В «закромах» центральных банков других стран, особенно тех, которые выступают экспортерами природных ресурсов, стало накапливаться большое количество «зеленой бумаги» – продукции ФРС. Если Федеральный резерв «делает» ее, образно выражаясь, «из воздуха», то другим странам эта «зеленая бумага» дается нелегко: сначала надо добыть из земли природный ресурс (или произвести какой-либо иной товар), затем доставить его в порт, перевезти по морю и, наконец, подать дяде Сэму на тарелочке с голубой каемочкой. Только после этого можно получить вожделенную продукцию Федерального резерва. Под «зеленую бумагу» центральные банки других стран выпускают свои национальные деньги-фантики. При этом вывезенные товары можно считать просто «подарком» дяде Сэму. Ведь полученную «зеленую бумагу» «отоварить» практически невозможно: если центральный банк (или правительство) другой страны попытается теми или иными способами использовать накопленную «зеленую бумагу» для закупки, скажем, оборудования, медикаментов или продовольствия, то с внутреннего рынка исчезнут национальные деньги-фантики (ввиду привязки объема их эмиссии к накопленным валютным резервам – ред.). А значит, прекратится товарообмен и в стране начнется полная разруха. А если какая-та страна задумает выпускать национальные деньги-фантики подо что-то другое, нежели «зеленая бумага» ФРС, то дядя Сэм объявит такую страну «недемократичной», а затем пошлет к ее берегам корабли своего Шестого флота».

Памятник Рейгану в Тбилиси. Есть еще в Польше и Венгрии

А чтобы спасти доллар от падения, ФРС задрала процентную ставку аж до 20%. Занявший Овальный кабинет Белого дома Рональд Рейган дополнил эту политику доктриной «экономного государства» - с принципами невмешательства в регулирование экономики и понижением шкалы налогов (которое принесло облегчение лишь состоятельным американцам – не зря они цедили шампанское на его инаугурации). Задранная процентная ставка привела к росту доходности казначейских бумаг, приток капитала в страну увеличился, а в мире стал нарастать долговой кризис – очередной акт бесконечной глобальной финансовой драмы. Цифры от профессора Катасонова: «В 1980 году 109 стран-должников имели общую сумму долга 430 млрд долларов. За период 1980–1986 годов эти страны выплатили банкам 658 млрд долларов, в том числе в порядке погашения основной суммы долга – 332 млрд долларов, обслуживания долга (проценты) – 326 млрд долларов. Вы думаете, что после этих гигантских выплат, которые превысили начальную величину долга в полтора с лишним раза, страны обрели свободу? Ничего подобного. По данным Всемирного банка, в 1986 году совокупный долг этих стран составил уже 882 млрд долларов, т. е. в два с лишним раза превысил уровень 1980 года. А по всем видам внешнего долга (как краткосрочный, так и долгосрочный), по данным швейцарской страховой компании Swiss Re, развивающиеся страны были должны в 1982 году 839 млрд долларов, а в 1987 году – уже 1300 млрд долларов».

О дивный новый мир

В конце 1982 года ФРС организовала падение своей процентной ставки - и началась уже другая игра: дешевые кредиты запускались на растущие фондовый и рынок недвижимости, полученная прибыль позволяла погашать одни кредиты и брать новые. Валентин Катасонов: «Америка ни в чем себе не отказывала: ни государство, ни корпорации, ни граждане. Недостающие деньги, привлекаемые высокими доходами на американском фондовом рынке и высоким курсом доллара, поступали из-за рубежа. Когда Р. Рейган выиграл президентские выборы (в 1980 г.), совокупный долг Америки (государственный и частный) составлял 3,9 трлн долларов. К концу десятилетия он увеличился более чем на 6 трлн долларов и достиг отметки в 10 трлн долларов. С 1914 года Америка была постоянно международным нетто-кредитором, но к середине 1980-х годов она неожиданно превратилась в чистого нетто-должника. В 1983 году дефицит федерального бюджета достиг рекордной за всю историю США величины в 200 млрд долларов. Процентные платежи по государственному долгу выросли с 52 млрд долларов в 1980 году до 142 млрд долларов в 1986 году. На обслуживание государственного долга при этом расходовалось 20% федерального бюджета».

Расплата наступила 19 октября 1987 года, когда «черный понедельник» обвалил фондовый рынок США на рекордные 22% по индексу Доу-Джонса, естественно, заодно прихватив рынки многих стран. С тех пор мир еще не раз переживет такие «черные» понедельники, вторники и пятницы, вызванные непомерными аппетитами американцев, их финансовым авантюризмом с последующим схлопыванием биржевых «пузырей».

Чтобы повторить успехи Рейгана, необходимо тайное оружие. Но ведь у нас его нет...

Самому Рейгану через 5 лет после сложения президентских полномочий в 1989 году поставят нехороший диагноз: болезнь Альцгеймера - заболевание мозга, ведущее к постепенному распаду личности. С горячо любимой женой Нэнси он проживет еще 10 лет, в уединении - мир должен запомнить его здоровым и красивым. Вот так мастер актерской игры, уверенных жестов, обладатель бархатного голоса, способный импровизатор, а главное – политический прагматик, если не циник, Рональд Рейган, обобравший полмира и загнавший в угол потемнее своих, американских, бедняков, очутился во главе рейтинга самых эффективных и популярных президентов США. Удастся ли нашим правителям повторить его поразительный результат, не обладая заветным печатным станком ФРС? Боже, храни Америку. И не забывай о России.

Цитаты по книгам:

- Маргарет Тэтчер, Рональд Рейган, «Англосаксонская мировая империя», издательство «Алгоритм», 2014 г.,

- Говард Зинн, «Американская империя с 1492 года до наших дней», издательство «Алгоритм», 2014 г.,

- Валентин Катасонов, «Бреттон-Вудс: ключевое событие новейшей финансовой истории», издательство «Кислород», 2015 г.