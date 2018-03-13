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Михаил Попов про американский фашизм

15:14. 13 марта 2018 Просмотров - 10 Нет комментариев Опубликовал:

Канал Фонда Рабочей Академии: https://www.youtube.com/user/fondraba…
Хронометраж:
0:11 – Мы не можем понять ситуацию в Сирии, если не вернемся к событиям, которые были до этого
5:25 – Финансовому капиталу не нужна демократическая надстройка
7:14 – США у себя внутри являются страной демократической
11:01 – Вспомним определение фашизма
15:05 – Появился ли российский финансовый капитал
21:29 – В период правления Ельцина в России тоже реализовывалась политика фашизма на экспорт?
24:02 – Маленькие европейские страны боятся говорить про американский фашизм
33:57 – ИГИЛ – это инструмент реализации политики фашизма на экспорт?
40:42 – Существует ли русский буржуазный империализм?
52:12 – Получили или заработали?
56:10 – Об уроках Великой Отечественной войны

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Источник: www.youtube.com

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