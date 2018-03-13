Михаил Попов про американский фашизм

Канал Фонда Рабочей Академии: https://www.youtube.com/user/fondraba…

Хронометраж:

0:11 – Мы не можем понять ситуацию в Сирии, если не вернемся к событиям, которые были до этого

5:25 – Финансовому капиталу не нужна демократическая надстройка

7:14 – США у себя внутри являются страной демократической

11:01 – Вспомним определение фашизма

15:05 – Появился ли российский финансовый капитал

21:29 – В период правления Ельцина в России тоже реализовывалась политика фашизма на экспорт?

24:02 – Маленькие европейские страны боятся говорить про американский фашизм

33:57 – ИГИЛ – это инструмент реализации политики фашизма на экспорт?

40:42 – Существует ли русский буржуазный империализм?

52:12 – Получили или заработали?

56:10 – Об уроках Великой Отечественной войны



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com