Михаил Васильевич Попов о понятии истины

Канал Фонда Рабочей Академии: https://www.youtube.com/user/fondraba…

Хронометраж выпуска:

0:21 – Задача ответов на вопросы не в том, чтобы высказать свое мнение

1:37 – О вопросе истины

3:19 – Кто такой дилетант?

4:12 – Старое философское определение истины

5:11 – Гегель выработал другое понятие истины

6:28 – Об абсолютной идее

10:53 – Не надо ли переписать как-то “Науку логики” Гегеля?

13:35 – Попытки переставлять категории в философии

16:01 – Что такое “простое”?

18:23 – Об общественном сознании

20:01 – Про буржуазных революционеров

23:47 – Борьба с американским фашизмом

26:17 – Что такое финансовый капитал

27:43 – О сборнике “Главное в Ленинизме”

31:21 – Учение Гегеля о бытии

34:12 – Рабочий класс нуждается в своем политическом авангарде

36:13 – Буржуазная демократия гарантированно дает победу буржуазии

39:37 – Про социалистические страны

43:01 – Об обратном движении от первой фазы коммунизма назад

45:39 – Что такое категория “становление”

49:21 – Окончательных побед не бывает

52:09 – О некотором крупном событии

55:51 – Диктатура пролетариата необходима на весь период социализма

57:34 – В чем практическая ценность диалектики?

1:00:27 – Про приоритет личных интересов

1:07:00 – Еще о фашизме

1:12:57 – Понятие “научности” у Карла Поппера

1:17:32 – Что будет за коммунизмом?



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com