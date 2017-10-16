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Михаил Васильевич Попов о понятии истины

17:06. 16 октября 2017 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал:

Канал Фонда Рабочей Академии: https://www.youtube.com/user/fondraba…
Хронометраж выпуска:
0:21 – Задача ответов на вопросы не в том, чтобы высказать свое мнение
1:37 – О вопросе истины
3:19 – Кто такой дилетант?
4:12 – Старое философское определение истины
5:11 – Гегель выработал другое понятие истины
6:28 – Об абсолютной идее
10:53 – Не надо ли переписать как-то “Науку логики” Гегеля?
13:35 – Попытки переставлять категории в философии
16:01 – Что такое “простое”?
18:23 – Об общественном сознании
20:01 – Про буржуазных революционеров
23:47 – Борьба с американским фашизмом
26:17 – Что такое финансовый капитал
27:43 – О сборнике “Главное в Ленинизме”
31:21 – Учение Гегеля о бытии
34:12 – Рабочий класс нуждается в своем политическом авангарде
36:13 – Буржуазная демократия гарантированно дает победу буржуазии
39:37 – Про социалистические страны
43:01 – Об обратном движении от первой фазы коммунизма назад
45:39 – Что такое категория “становление”
49:21 – Окончательных побед не бывает
52:09 – О некотором крупном событии
55:51 – Диктатура пролетариата необходима на весь период социализма
57:34 – В чем практическая ценность диалектики?
1:00:27 – Про приоритет личных интересов
1:07:00 – Еще о фашизме
1:12:57 – Понятие “научности” у Карла Поппера
1:17:32 – Что будет за коммунизмом?

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Источник: www.youtube.com

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