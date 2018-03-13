День рождения КГБ

КГБ при Совете Министров СССР март 1954 г. – февраль 1960 г.

Всех причастных с праздником!

К годовщине образования Комитета Государственной Безопасности.Решение о выделении органов государственной безопасности из МВД СССР в самостоятельное ведомство было принято Президиумом ЦК КПСС 10 февраля 1954 г. (П 50/11). 12 марта 1954 г. Президиум ЦК КПСС принял решение об основных задачах органов государственной безопасности. 13.03.54 Указом Президиума Верховного Совета СССР был образован Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1954 г. бывший первый заместитель министра внутренних дел СССР генерал-полковник И.А.Серов был назначен Председателем КГБ при Совете Министров СССР.— 1 Главное управление (разведка за границей)— 2 Главное управление (контрразведка)— 3 Главное управление (военная контрразведка)— 4 управление (борьба с антисоветским подпольем, националистическими формированиями и враждебными элементами)— 5 управление (контрразведывательная работа на особо важных государственных объектах)— 6 управление (контрразведывательная работа на транспорте)— 7 управление (служба наружного наблюдения)— 8 Главное управление (шифровально-дешифровальное)— 9 управление (охрана руководителей партии и правительства)— 10 управление (Управление коменданта Московского Кремля)— управление кадров— следственное управление— 1 с/о (контрразведывательная работа на объектах атомной промышленности)— 2 с/о (служба применения опертехники)— 3 с/о (изготовление средств тайнописи, документов для оперативных целей, экспертиза документов и почерков)— 4 с/о (радиоконтрразведка)— 5 с/о (изготовление средств опертехники)— отдел "С" (правительственная связь)— УАО (учетно-архивный отдел)— тюремный отдел— ХОЗУ (хозяйственное управление)— ФПО (финансово-плановый отдел)— моботдел— управление учебных заведений— бухгалтерия— инспекция при Председателе КГБ при СМ СССР— секретариат КГБ при СМ СССРВо исполнение распоряжения Совета Министров СССР № 10709рс от 25 сентября 1954 г. подразделения правительственной "ВЧ"-связи были из ведения МВД СССР переданы в ведение КГБ при СМ СССР, был организован Отдел войск правительственной "ВЧ"-связи КГБ при СМ СССР.В соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 805-484сс от 26 апреля 1955 г. был организован 6 спецотдел (перлюстрация телеграфной и почтовой корреспонденции) КГБ при СМ СССР. Ранее функции этого спецотдела выполнял упраздненный теперь 10 отдел 4 управления КГБ при СМ СССР.В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР № 3569рс от 26 апреля 1955 г. для строительства и капитального ремонта зданий для органов государственной безопасности в составе КГБ при СМ СССР 16 мая 1955 г. был организован Военно-строительный отдел (несколько позднее этот Отдел был преобразован в Военно-строительное управление).Постановлением Совета Министров СССР № 1441 от 8 августа 1955 г. Председателю КГБ при Совете Министров СССР генерал-полковнику И.А.Серову было присвоено воинское звание "генерал армии", а Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 августа 1955 г. И.А.Серов в связи с 50-летием со дня рождения был награжден орденом Ленина.Во исполнение постановления Совета Министров СССР № 328-159сс от 28 марта 1957 г. совместным приказом МВД – КГБ СССР № 0017/00161 от 2 апреля 1957 г. погранвойска были переведены из состава МВД СССР в состав КГБ при СМ СССР. Этим же приказом Военно-строительное управление бывшего Главного управления пограничных и внутренних войск МВД СССР из ведения МВД СССР было переведено в ведение КГБ при Совете Министров СССР.8 апреля 1957 г. приказом КГБ был объявлен штат Управления военного снабжения в составе КГБ при СМ СССР.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 декабря 1958 г. И.А.Серов был освобожден от должности Председателя КГБ при Совете Министров СССР в связи с назначением начальником Главного разведывательного управления и заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. Постановлением Верховного Совета СССР от 25 декабря 1958 г. новым Председателем КГБ при Совете Министров СССР был назначен бывший заведующий отделом партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам А.Н Шелепин, который, выполняя указания Н.С.Хрущева, провел серию кардинальных преобразований в аппарате КГБ в смысле упрощения его структурного построения и сокращения численности сотрудников.Хотелось бы отметить, что в духе замыслов Н.С.Хрущева об отмене персональных званий в системе госбезопасности и внутренних дел ("распогоним" и "разлампасим" — говорил он) Председателю КГБ при СМ СССР А.Н.Шелепину, так же, как и министру внутренних дел СССР Н.П.Дудорову, никаких воинских званий присвоено не было.23 июня 1959 г. был упразднен Тюремный отдел КГБ при СМ СССР, а функции руководства следственными изоляторами КГБ были переданы Учетно-архивным отделам как в Центре, так и на местах.23 июня 1959 г. Отдел "С" был объединен с Отделом войск правительственной "ВЧ"-связи КГБ при СМ СССР в единый Отдел правительственной связи КГБ при СМ СССР.23 июня 1959 г. Инспекция при Председателе КГБ при СМ СССР была упразднена, а вместо нее создана Группа по изучению и обобщению опыта работы органов госбезопасности и данных о противнике.25 июня 1959 г. в состав 9 управления КГБ при СМ СССР было включено бывшее 10 управление КГБ при СМ СССР.Реорганизация подразделений, осуществлявших оперативно-техническую работу, была проведена 2 июля 1959 г. На базе 2, 3, 4, 5 и 6 спецотделов было создано Оперативно-техническое управление КГБ при СМ СССР.— 1 с/о был включен в состав 5 управления;— Центральная бухгалтерия была включена в состав Финансового отдела;— Военно-строительное управление и Управление военного снабжения были включены в состав ХОЗУ КГБ при Совете Министров СССР.— 4, 5 и 6 управления были включены в состав 2 Главного управления;— 3 Главное управление было преобразовано в 3 управление;— Следственное управление было реорганизовано в Следственный отдел;— Отдел учебных заведений Управления кадров был упразднен.Структура Центрального аппарата КГБ при Совете Министров СССР приобрела следующий вид:— 1 Главное управление (разведка за границей)— 2 Главное управление (контрразведка)— 3 управление (военная контрразведка)— 7 управление (наружное наблюдение и охрана дипкорпуса)— 8 Главное управление (шифровально-дешифровальное)— 9 управление (охрана руководителей партии и правительства)— ОТУ (оперативно-техническое управление)— Управление кадров— Следственный отдел— УАО (учетно-архивный отдел)— ГУПВ (главное управление пограничных войск)— ХОЗУ— ОПС (отдел правительственной связи)— ФПО (финансово-плановый отдел)— Моботдел— Секретариат КГБ при СМ СССР— Группа при Председателе КГБ при СМ СССР по изучению и обобщению опыта работы органов госбезопасности и данных о противнике.Эта структура Центрального аппарата КГБ при Совете Министров СССР до середины 60-х годов оставалась неизменной. В дальнейшем из 2 Главного управления были вновь выделены: в 1967 году — 5 управление (борьба с идеологической диверсией); в 1981 году — 4 управление (контрразведывательная работа на транспорте); в 1982 году — 6 управление (контрразведывательная работа в сфере экономики). http://istmat.info/node/38997 – цинк http://istmat.info/node/39000 – о предшественниках отделов КГБ в структуре НКВД СССР, дабы можно было проследить преемственность

Источник: colonelcassad.livejournal.com