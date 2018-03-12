Главная » Видео, События, Творчество

Умер Олег Табаков

20:12. 12 марта 2018 Просмотров - 80 Один комментарий Опубликовал:
МОЛНИЯ: Умер Олег Табаков | Русская весна

В Москве в возрасте 82 лет умер Народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и «Табакерки» Олег Табаков.

Табаков несколько месяцев находился в больнице, после того как у него был диагностирован сепсис. В конце декабря актера ввели в искусственную кому для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. Вскоре артист пришел в себя, но никого не узнавал. В январе его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

МОЛНИЯ: Умер Олег Табаков | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Профилактика вредных привычек (алкоголь, табак и др.). Часть 3
... упадет наркопотребление. Убрать алкоголь и табак — наркобизнес просто рухнет, практически нереально... службы, после чего он вскоре умер в Задонском монастыре.Получается, что...: «Несомненно, курение – это грех».Протоиерей Олег Стеняев: «Все мы знаем, что...
Роман Ключник: Сталин и масоны Часть 8
... изучи тему. 2. Истарховец Олег Воронов пишет: «Че-то... в Фундаменталистское Тоталитарное Государство». Олег, я пропускаю мимо твою ... Евгения (в 25 фильмах), Олег Табаков недавно рассказал о своём польском... на 99 году жизни умер друг знаменитого Льва Гумилева ...
Курение и знаменитости
... лёгких умер народный артист СССР, хронический курильщик Е.С. Матвеев. Табак вырвал..., которая предназначена для него природой! Табак выбил из жизни заслуженного артиста... Васильевых, артист и курильщик трубки Олег Янковский. Живет и курит ещё...
По новостям и событиям: “Поиграть по пяти копеек в бостон”
...(Владимир Меньшов) и “демократов-космополитов” (Олег Басилашвили) на фоне любви и...экспорта Вирджинии, а словосочетания «вирджинский табак», «вирджинская смесь» употребляются в ...врагами" и "псевдоинтеллектуалами". Когда Гувер умер, он завещал Толсону всю свою...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...2017) У крупнейшего дистрибьютора табака в Украине компании "Тедис",...покупку предприятий ОАО "Подолье-табак" и ОАО "Вест-Тобакко...этом посту. Но он умер, и сейчас на ...председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельского, бывшего владельца германских ...
Новости Украины и Новороссии 30 сентября 2015
... смахивающий на пресловутого трусливого шакала Табаки из «Книги джунглей» Киплинга, ... незаконно задержанных и осужденных. Например, Олег Сенцов, уважаемый режиссер, был приговорен... — там Советский Союз еще не умер, — цитирует губернатора издание. — Что ...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>