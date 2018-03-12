Умер Олег Табаков

В Москве в возрасте 82 лет умер Народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и «Табакерки» Олег Табаков.

Табаков несколько месяцев находился в больнице, после того как у него был диагностирован сепсис. В конце декабря актера ввели в искусственную кому для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. Вскоре артист пришел в себя, но никого не узнавал. В январе его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.