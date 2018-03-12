Литье каменных блоков. Часть 6
10:45. 12 марта 2018 Просмотров - 138 Один комментарий Опубликовал: brahman
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Продолжение серии статей, посвященные технологиям литья камня и изделий в древности
Арматура внутри материала саркофага?
Напомню – это гранит! Но, скорее всего, имитация под него или сам гранит – пластичная субстанция.
Источник
Версия, озвученная в видеоролике ниже, что барельефы на обелисках в Египте выполнены так же методом вдавливания, а не механической обработкой:
Так же, еще одно видео из Египта:
С 0:55 – Плохо замешанный раствор для плиты при отливке гранита? Такого нет на стенах, значит – это не водная эрозия!
***
Литые блоки пирамид в Гизе
Такую губчатую форму блоков можно объяснить только плохим замешиванием раствора. Недомешали.
Странная каменная масса поверх блоков! Это раствор для укладки блоков?
Скорее всего – да, на нео укладывали, скрепляли блоки.
Скрины сделаны с этого видео:
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://psknick.livejournal.com/24031.html
https://andrejcie.com/2016/01/25/cairo-egypt/
***
Греция. Фотография участников группы ЛАИ. Такое можно сделать только если порода камня была пластичной или металлическая стяжка заливалась в вырубленный «хвост».
Мне ближе версия отливки каменного блока как бетона.
Стяжка скорее всего кованная.
Следы от ткани на камне – циновки, прокладка между каменной массой и опалубкой.
Источник
***
Оселковый мрамор. Работа в компании «Колонна», Санкт-Петербург
Оселковый мрамор – это искусственный материал, который также называют, декоративным, который имитирует натуральный мрамор по своей фактуре и цвету. По своему составу, декоративный мрамор состоит из гипсовой массы, которая разбавляется клеевыми составами на основе воды, с добавлением необходимых красителей.
Искусственнй мрамор, изготовленный по этой технологии
Использование искусственного мрамора позволяет создать структуру натурального мрамора и других природных камней, таких как: гранит, оникс, опал, яшма, малахит, лазурит и другие. Изделия из оселкового мрамора не уступают природным аналогам, но превосходят их по цветовой гамме, теплоте и индивидуальности.
Подоконник из оселкового мрамора
Для изготовления используется формовочный гипс тонкого помола, без примесей песка и исключительно белого цвета. В качестве замедлителя схватывания используется клей, разведенный в воде, за некоторое время до замешивания гипса. Для создания требуемого окраса мрамора, используются краски, изготовленные на основе минеральных, органических и искусственных красителей.
Сухая гипсовая смесь насыпается в несколько слоев, на заранее подготовленной поверхности (верстаке). Слои различаются по цвету, в зависимости от рисунка и требуемой текстуры.
Вначале укладывается слой цвета основного фона, затем цвета прожилок, затем переходного цвета, и повторно, в аналогичной последовательности. Толщина слоя зависит от требуемого рисунка и текстуры, и составляет 5,0 – 50,0 мм.
Далее в описании технологии
Литье из гипсовой массы с мраморной крошкой
***
Липкий рис или клейкий рис – основная еда в Азии – был секретным ингредиентом древнего китайского супер-сильного раствора. Фактически, использование липкого риса в качестве строительного ингредиента считается одной из величайших инноваций в истории.
600-летняя городская стена в Нанкине, по-прежнему остается мощной, и причина в клейкости раствора – стандартной смеси гашеной извести и липкого риса.
По данным National Geographic, в составе стены, обнаружен амилопектин – тип углевода, содержащегося в рисе. Стена была построена во время династии Мин (1368-1644), согласно исследованию, возглавляемому д-ром Чжан Бинцзяном из Университета Чжэцзян в Китае.
«Аналитическое исследование показывает, что древний кладочный раствор представляет собой своего рода смесь неорганических и органических материалов», – пояснил д-р Чжан, директор Института физической химии Чжэцзянского университета. В результате применения такой технологии строения получались более крепкими, водоустойчивыми, поэтому древние сооружения остались невредимы во время землетрясений и других техногенных катастроф.
Д-р Чжан и его команда исследователей обнаружили, что амилопектин в растворе действует как ингибитор – вещество, замедляющее или предотвращающие течение различных химических реакций. Он пояснил: «Рост кристалла карбоната кальция контролировался, и была создана компактная микроструктура, которая стала причиной прочности этого раствора».
«Неорганическим компонентом является карбонат кальция, а органическим – амилопектин, который получали из липкого рисового отвара»
Источник
***
По наводке от olehnovich1977
Очень дешевый и оригинальный способ лепки из бетона и гипса, начиная от украшений и заканчивая садовыми скульптурами!
Достаточно добавить в сухую смесь обыкновенную пшеничную муку и затем, как обычно, воду как вы получите бетонное или гипсовое тесто.
Оно менее эластичное, чем соленое тесто, но из него можно лепить не беспокоясь, что масса быстро засохнет. Готовое изделие сохнет при комнатной темнературе 1- 3 дня в зависимости от габаритов. Затем расписываем и покрываем лаком или ПВА.При больших обьемах работ с бетонным тестом используйте латексные перчатки ,т.к сохнет кожа рук. Для садовых скульптур всегда используйте для долговечности бетон. Для детского творчества лучше подойдет гипс. Пропорции- 1часть муки+ 2 части гипса или цемента и+ вода. Катаем тесто на посыпаном мукой столе и приступаем… Приятного творчества!!!”
Источник
Еще рецепт:
Для замедления работы с гипсом действительно добавляется ПВА……так работают восточные мастера с резьбой по ганчу (на зеркало заливается гипс с пва высотой в 1см и после схватывания можно в течении 2-3 часов вырезать рисунок на глубину до зеркала) эффект неповторимый”
***
Моя версия: эту статую весом 1000 т классическим способом поднять не могли. Вырубить наверху из массива – тоже, т.к. порода статуи (серый гранит) – не соответствует породе скалы (со слов автора ролика). Предположу, что статую заливали на вершине. Либо из раствора, имитирующего гранит, либо из флюидолитов, вытекающих из вершины скалы. Залили, обработали и подняли вертикально. Впрочем, так по-слойно из вытекающих масс, возможно и образовалась сама скала. Таких примеров много. Да, по моему мнению граниты – это не магматическая порода, а окаменевшая, закристаллизованная грязь, флюидолиты http://fluidolit.ucoz.ru
***
***
Рекомендую группы с интересной информацией по темам загадок истории:
protohistory
sibved24
Продолжение серии статей, посвященные технологиям литья камня и изделий в древности
Арматура внутри материала саркофага?
Напомню – это гранит! Но, скорее всего, имитация под него или сам гранит – пластичная субстанция.
Источник
Версия, озвученная в видеоролике ниже, что барельефы на обелисках в Египте выполнены так же методом вдавливания, а не механической обработкой:
Так же, еще одно видео из Египта:
С 0:55 – Плохо замешанный раствор для плиты при отливке гранита? Такого нет на стенах, значит – это не водная эрозия!
***
Литые блоки пирамид в Гизе
Такую губчатую форму блоков можно объяснить только плохим замешиванием раствора. Недомешали.
Странная каменная масса поверх блоков! Это раствор для укладки блоков?
Скорее всего – да, на нео укладывали, скрепляли блоки.
Скрины сделаны с этого видео:
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://psknick.livejournal.com/24031.html
https://andrejcie.com/2016/01/25/cairo-egypt/
***
Греция. Фотография участников группы ЛАИ. Такое можно сделать только если порода камня была пластичной или металлическая стяжка заливалась в вырубленный «хвост».
Мне ближе версия отливки каменного блока как бетона.
Стяжка скорее всего кованная.
Следы от ткани на камне – циновки, прокладка между каменной массой и опалубкой.
Источник
***
Оселковый мрамор. Работа в компании «Колонна», Санкт-Петербург
Оселковый мрамор – это искусственный материал, который также называют, декоративным, который имитирует натуральный мрамор по своей фактуре и цвету. По своему составу, декоративный мрамор состоит из гипсовой массы, которая разбавляется клеевыми составами на основе воды, с добавлением необходимых красителей.
Искусственнй мрамор, изготовленный по этой технологии
Использование искусственного мрамора позволяет создать структуру натурального мрамора и других природных камней, таких как: гранит, оникс, опал, яшма, малахит, лазурит и другие. Изделия из оселкового мрамора не уступают природным аналогам, но превосходят их по цветовой гамме, теплоте и индивидуальности.
Подоконник из оселкового мрамора
Для изготовления используется формовочный гипс тонкого помола, без примесей песка и исключительно белого цвета. В качестве замедлителя схватывания используется клей, разведенный в воде, за некоторое время до замешивания гипса. Для создания требуемого окраса мрамора, используются краски, изготовленные на основе минеральных, органических и искусственных красителей.
Сухая гипсовая смесь насыпается в несколько слоев, на заранее подготовленной поверхности (верстаке). Слои различаются по цвету, в зависимости от рисунка и требуемой текстуры.
Вначале укладывается слой цвета основного фона, затем цвета прожилок, затем переходного цвета, и повторно, в аналогичной последовательности. Толщина слоя зависит от требуемого рисунка и текстуры, и составляет 5,0 – 50,0 мм.
Далее в описании технологии
Литье из гипсовой массы с мраморной крошкой
***
Липкий рис или клейкий рис – основная еда в Азии – был секретным ингредиентом древнего китайского супер-сильного раствора. Фактически, использование липкого риса в качестве строительного ингредиента считается одной из величайших инноваций в истории.
600-летняя городская стена в Нанкине, по-прежнему остается мощной, и причина в клейкости раствора – стандартной смеси гашеной извести и липкого риса.
По данным National Geographic, в составе стены, обнаружен амилопектин – тип углевода, содержащегося в рисе. Стена была построена во время династии Мин (1368-1644), согласно исследованию, возглавляемому д-ром Чжан Бинцзяном из Университета Чжэцзян в Китае.
«Аналитическое исследование показывает, что древний кладочный раствор представляет собой своего рода смесь неорганических и органических материалов», – пояснил д-р Чжан, директор Института физической химии Чжэцзянского университета. В результате применения такой технологии строения получались более крепкими, водоустойчивыми, поэтому древние сооружения остались невредимы во время землетрясений и других техногенных катастроф.
Д-р Чжан и его команда исследователей обнаружили, что амилопектин в растворе действует как ингибитор – вещество, замедляющее или предотвращающие течение различных химических реакций. Он пояснил: «Рост кристалла карбоната кальция контролировался, и была создана компактная микроструктура, которая стала причиной прочности этого раствора».
«Неорганическим компонентом является карбонат кальция, а органическим – амилопектин, который получали из липкого рисового отвара»
Источник
***
По наводке от olehnovich1977
Очень дешевый и оригинальный способ лепки из бетона и гипса, начиная от украшений и заканчивая садовыми скульптурами!
Достаточно добавить в сухую смесь обыкновенную пшеничную муку и затем, как обычно, воду как вы получите бетонное или гипсовое тесто.
Оно менее эластичное, чем соленое тесто, но из него можно лепить не беспокоясь, что масса быстро засохнет. Готовое изделие сохнет при комнатной темнературе 1- 3 дня в зависимости от габаритов. Затем расписываем и покрываем лаком или ПВА.При больших обьемах работ с бетонным тестом используйте латексные перчатки ,т.к сохнет кожа рук. Для садовых скульптур всегда используйте для долговечности бетон. Для детского творчества лучше подойдет гипс. Пропорции- 1часть муки+ 2 части гипса или цемента и+ вода. Катаем тесто на посыпаном мукой столе и приступаем… Приятного творчества!!!”
Источник
Еще рецепт:
Для замедления работы с гипсом действительно добавляется ПВА……так работают восточные мастера с резьбой по ганчу (на зеркало заливается гипс с пва высотой в 1см и после схватывания можно в течении 2-3 часов вырезать рисунок на глубину до зеркала) эффект неповторимый”
***
Моя версия: эту статую весом 1000 т классическим способом поднять не могли. Вырубить наверху из массива – тоже, т.к. порода статуи (серый гранит) – не соответствует породе скалы (со слов автора ролика). Предположу, что статую заливали на вершине. Либо из раствора, имитирующего гранит, либо из флюидолитов, вытекающих из вершины скалы. Залили, обработали и подняли вертикально. Впрочем, так по-слойно из вытекающих масс, возможно и образовалась сама скала. Таких примеров много. Да, по моему мнению граниты – это не магматическая порода, а окаменевшая, закристаллизованная грязь, флюидолиты http://fluidolit.ucoz.ru
***
***
Рекомендую группы с интересной информацией по темам загадок истории:
protohistory
sibved24
Источник: sibved.livejournal.com
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Время строительства первых пирамид датируется 2668г.д.н.э. Высота их 150-100 метров. Самые поздние 1525г.д.н.э. с высотой 60-30 метров. Примерно 800 лет д.н.э. все они были разграблены. Самое древнее исследование пирамид – это Герадот 400 лет д.н.э. Он пишет о необходимости 100 000 человек для постройки пирамиды высотой примерно в 100 футов (30-35 метров)-это при технологиях 400г. д.н.э. Значит для постройки 150метровой пирамиды людей надо было значительно больше. Сколько же надо налогоплатильщиков для финансирования такого проекта? Примерно 10 миллионов!!! Но мы знаем что даже 300 лет назад население Египта составляло всего 3 миллиона !!! Получается либо 3 000 лет до н. э. на этой территории была великая цивилизация, постепенно вымирающая. Либо это плоды внеземных технологий.