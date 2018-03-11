Россия: будем выключать?

Многократно приходится слышать возмущенные голоса Российских граждан, по поводу того, что Россия продает Америке ракетные двигатели РД-180, и дает возможность США выводить свои военные спутники на орбиту. С одной стороны – все правильно, так и должно быть по логике вещей – не вооружай врага! Тут Россияне правы. Однако, давайте вдумаемся в то, что происходит?

США покупает наши старые ракетные двигатели (потому как ее движки работают из рук вон плохо), да еще, к тому же, Россия выводит их «спутники двойного назначения» на собственных своих носителях, за небольшие (по меркам международным) деньги… ЗАЧЕМ?