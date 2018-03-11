Россия: будем выключать?
Многократно приходится слышать возмущенные голоса Российских граждан, по поводу того, что Россия продает Америке ракетные двигатели РД-180, и дает возможность США выводить свои военные спутники на орбиту. С одной стороны – все правильно, так и должно быть по логике вещей – не вооружай врага! Тут Россияне правы. Однако, давайте вдумаемся в то, что происходит?
США покупает наши старые ракетные двигатели (потому как ее движки работают из рук вон плохо), да еще, к тому же, Россия выводит их «спутники двойного назначения» на собственных своих носителях, за небольшие (по меркам международным) деньги… ЗАЧЕМ?
А затем, други мои, что таким образом Россия и ее ВКС знают о «космических тайнах» США абсолютно все! Вес спутника (важная величина), его геостационарные координаты (еще важнее), его начинка (договором предусмотрено) и прочие «военные тайны» чрезвычайно важные для Российской Национальной Безопасности.
В «Час – Х», все это Американское космическое барахло будет выключено за доли секунд Российскими РЭБ. Все их : «першинги» «трайденты» и прочие «денты» попросту не взлетят… А если и взлетят, то лететь будут неточно и недалеко. Таков коварный замысел Кремля. Помните старинную эллинскую пословицу: «Бойся Данайцев дары приносящих»? Так это вот, как раз, про «взаимовыгодные отношения в Космосе» между Россией и США!
А хваленый Флот США 70-х годов выпуска? Ведь все его корабли, подводные лодки и прочее военно-морское барахло – без спутниковой связи, сможет разве что, выйти на лов краба и сельди в прибрежные к Америке воды! Как этот вариант вам?
Не дураки и не продажные люди сидят сегодня в Кремле! Все делают они с чувством, мерой и расстановкой. Все вовремя. Все делают так, как это будет более выгодно и стратегически оправдано. В этом суть «дешевых вояжей» США в Космос, со стороны России. Потому и не возмущайтесь – правильно поступают в Правительстве, когда везут на орбиту Земли очередную американскую задницу.
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Ну тупые Американцы!Тупые!
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Ну не тупее нас пользующихся их программным обеспечением.