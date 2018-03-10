Норвегия продала России секретную базу НАТО и “Антеи” взяли под прицел авианосцы США

Как стало известно, Норвегия решила продать Москве одну из секретных натовских баз, которая находится в скале.

Причем цена покупки поражает – всего за несколько миллионов евро.

О чем думали норвежцы, непонятно!

Но факт остается фактом – продали за копейки России базу, которая стоит десятки миллионов евро.

Теперь Норвегия поняла, что продала то за бесценок, но договор подписан, назад уже не вернуть.

База для подводных лодок была построена уже давно и предназначалась для флота НАТО в этом регионе.

В свое время норвежцы посчитали, а смысл им тратить свои деньги на то, чтобы содержать такую огромную базу, и решили ее продать России, думая, что пусть они тратят свои средства.

Продали и что получили? Деньги выручили смешные.

Зато теперь у РФ есть мощная база, которая пригодится, как говорят на всякий случай.

Если бы Норвегия была поумнее, то придержала бы объект, но теперь уже поздно.

Было ваше - стало наше! Такими действиями можно и всю территорию продать за копейку!

России не жалко их потратить, только потом выручка и польза от такого приобретения будет огромная!

Уверен, теперь норвежцы "кусают локти", поняв, что их обороноспособность резко упала, а Россия, наоборот стала еще сильнее!

Норвегия продала России секретную базу НАТО

А тем временем, подлодки "Антей" уже взяли под прицел авианосцы США.

По мнению американских военных эскпертов, наибольшую опасность для авианосцев США представляют советские подлодки "Антей", вооруженные крылатыми "Гранитами", а вовсе не новейшие "Ясени" с "Калибрами", которые только-только начинают пробивать себе дорогу на флот. Как известно, пока введена в строй только одна – "Северодвинск", пишет Утро.ру.

Как пишет The National Interest, несмотря на то, что лодки проекта 949А "Антей" медленно погружаются и отличаются меньшей маневренностью по сравнению с современными атомными субмаринами, они могут опускаться на 500 метров и развивать скорость до 60 км/час. А их десятиметровые ракеты "Гранит" до сих пор эффективны, так как получают целеуказание от спутников и сбрасывают ложные цели.

"Антею" не обязательно подбираться близко к авианосцам, которые достаточно надежно защищают эсминцы и фрегаты. Российская подлодка может нанести ракетный удар за сотни километров. Каждая субмарина вооружена 24 ракетами. Предусмотрен и ядерный заряд мощностью до 500 килотонн. Даже если несколько ракет "Гранит" достигнут цели, авианосной группе будет нанесен серьезный урон.

Вдобавок, у лодки мощное дополнительное вооружение. 533-миллиметровый торпедный аппарат стреляет противолодочными ракетами РПК-2 "Вьюга" (по классификации НАТО "Starfish"), а 650-миллиметровый – ракетами РПК-7 "Ветер" ("Stallion" SS-N-16). Обе могут быть оснащены ядерными боеголовками. А РПК-7, по разным данным, обладают дальностью до 100 км, что делает ракету крайне опасной в морском бою.

Была у "Антея " и одиннадцатиметровая торпеда – "Кит", но ее сняли с вооружения. По одной из основных версий, именно она стала причиной гибели подлодки "Курск" в 2000 году. Считается, что произошла утечка перекиси водорода из плохо сваренной торпеды. Произошел первый взрыв, а затем сдетонировали и другие торпеды.

Но и без "Кита" подлодки проекта 949А – грозное оружие, с которым вынуждены считаться на Западе. Пока крылатыми ракетами "Калибр" вооружены только новейшие корабли, вроде фрегата "Адмирал Горшков", модернизированные "Варшавянки" и одна лодка проекта "Ясень". Основу группировки сил стратегического неядерного сдерживания, как и двадцать лет назад составляют именно "Антеи". Они и нанесут в крайнем случае удар по авианосным группам. Ракетные крейсеры не смогут подобраться ближе, пуск их "Гранитов" американцы засекут гораздо раньше. Собственно, как и сами корабли.

Поэтому "Антеи" и не думают списывать. Минобороны планирует модернизировать ракетные установки "девятьсот сорок девятых", и в том числе, под новые крылатые ракеты "Оникс". Они обладают не такой разрушительной силой, как "Граниты", но более точны и не так заметны для радаров.

В одну ракетную шахту лодки проекта "Антей" входит три "Оникса", поэтому теоретически субмарина может взять на борт до 72 ракет. Правда, пока нет открытой информации, сколько лодок уже переоборудовано таким образом, и как идут работы. Известно только о планах. Летом прошлого года замминистра обороны Юрий Борисов в ходе визита на дальневосточный завод "Звезда" заявил, что до 2025 года будут модернизированы четыре атомохода этой серии.

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https://zen.yandex.ru/media/ino_smi/zachem-norvegiia-prodala-rossii-sekretnuiu-bazu-nato-5a9cfbbf3c50f7083033adad

https://zen.yandex.ru/media/3mvru/podlodki-antei-vziali-pod-pricel-avianoscy-ssha-5a9d57e51aa80c262cd25e63