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Заблуждения филологов и лингвистов. Корень РА

00:03. 10 марта 2018 Просмотров - 116 Нет комментариев Опубликовал:

В общей сложности авторы исследования провели тотальную проверку наличия Ра в доступных словарях (более 300), и убедились в весьма обширном употреблении его в самых разных языках мира.  Выявлены сотни разноязычных слов в зависимости от их семантической принадлежности к Солнцу, свету, божеству, силе, власти, воинственности, промыслу, различной соматико-бытовой лексике или мирному труду.

При этом обнаружены сотни древних когда-то родственных слов, которые являются либо именами Бога для разных народов (по типу пресловутого египетского Ра), либо – обычной живой разговорной лексикой, семантически увязанной   с такими понятиями, как свет, Солнце, жар, пламя, страсть, огонь, теплота, яркость, пыл, цвет, утро, луч, ура, сиять…

Лезгинский Рагъ (Rar, Ragh; Raqini) – Солнце. 

Будухский (Азербайджан) Рагъ – Солнце. 

Каинганг (юж. Бразилия) Ra – Солнце. 

Агульский (лезгинская группа) Rar – Солнце (Рагъухъан – радуга). 

Мангарева (Полинезия) Ra – Солнце. 

Gequn (диал. агуль.) Raɹ – Солнце. 

Qushan (Дагестан) Rar – Солнце. 

Таити (Вануату) Ra – Солнце.

Языки племён и народностей:

Rarotongan (остров Кука) Ra – Солнце.

Futuna (Австронезия) Ra – Солнце.

Aniwa (Полинезия) Ra – Солнце.

Kapingamarangi (Каролинские острова) Ra – Солнце.

Рапануи (о. Пасхи) Ra – Солнце.

Мангарева (Полинезия) Ra – Солнце.

У gamei, giri, qaqet, angaua (Папуа Новая-Гвинея) Ra – Солнце.

Anuta (Соломоновы острова) Ra – Солнце.

В сохранившемся доныне коптском (языке современного богослужения в Сев. Африке) Солнце издревле именуется в двух своих родственных вариантах: как Rei и как . В то же время, божественное имя Ра присутствует даже в Библии в форме двусоставного имени Рафаэль (ивритское רְפָאֵל, rfal), которое переводится как «Бог исцелил», т.е. Ра и фал.

Дополнительные материалы по теме:

Какое такое РА?

Корни праязыка. РА-лексика

Источник: www.kramola.info

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