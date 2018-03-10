Россия перед выборами: удар в Донбассе?

Ситуация все больше накаляется, а вероятность провокаций или даже прямого наступления ВСУ возрастает. Главный вопрос: будет ли задействована эта «горячая точка» как дестабилизирующий фактор перед выборами?

Одним из направлений, на которых высоковероятен дестабилизирующий удар по России накануне президентских выборов, является Донбасс, где в последнее время заметно обострилась обстановка.

2 марта разведка ДНР выявила у линии соприкосновения переброску 19 самоходных артустановок «Мста-Б» и «Гвоздика», пяти зенитных ракетных и противотанковых комплексов, четырех танков и противотанковой пушки.

Кроме того, по сообщениям от 2 марта, активизировалась воздушная разведка у линии соприкосновения в районе Донецка и Горловки. А 6 марта, несмотря на запрещение полетов боевой авиации вдоль всей линии соприкосновения, в районе южнее населенного пункта Марьинка на расстоянии около 800 м от линии соприкосновения был замечен украинский вертолет. Это произошло после мощного взрыва на линии соприкосновения.

С 5 марта на территории Донбасса объявлено перемирие. Однако, сохраняя уже сложившуюся традицию, ВСУ продолжают обстрелы, лишь несколько понизив их интенсивность. 5, 6 и 7 марта боевики ВСУ выпустили по территории ДНР и ЛНР несколько десятков боеприпасов.

5 марта, вопреки перемирию, под обстрел ВСУ вблизи Ясиноватой попали депутат Государственной думы РФ, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев и трое сопровождавших его лиц. Журавлев не назвал инцидент покушением, отметив, что «они стреляют по всем машинам, проходящим там».

При этом объявленное перемирие используется украинскими войсками для наращивания своего присутствия вблизи линии соприкосновения и может грозить будущими провокациями. 6 марта заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что «недалеко от Новобахмутовки (Ясиноватский район) отмечено прибытие тяжелой бронированной техники». Он пояснил, что при помощи инженерной техники также ведется активная подготовка окопов, подвозятся маскировочные сети. Движение гражданского транспорта и людей в данном районе полностью прекращено.

Помимо техники, к линии соприкосновения прибывают различные военизированные украинские группы. Разведка ДНР установила, что ВСУ совместно с украинскими спецслужбами готовят ряд операций на подконтрольной ДНР территории. В частности, Киев планирует забросить на южный участок фронта в район города Новоазовск несколько диверсионных групп из состава националистической группировки «Азов». В Центре по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР 7 марта отметили, что киевские спецслужбы готовят переброску футбольных фанатов-«ультрас» для дестабилизации ситуации в ЛНР. В этот же день заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин сообщил, что на линию фронта в район Красногоровки западнее Донецка прибыла группа снайперов из трех пар, прошедших подготовку у инструкторов США и Великобритании. В феврале Басурин сообщал о прибытии в тот же район снайперов численностью до 10 человек. Этот участок находится в непосредственной близости от окраин Донецка. В подтверждение данных, поступающих от республик, можно привести информацию, опубликованную 2 марта чешской газетой Le Temps, где подчеркивалось, что сотни американских и канадских инструкторов уже два года обучают ведению войны в Донбассе солдат ВСУ во Львовской области.

Помимо активной работы по наращиванию военного присутствия на границе с ДНР и ЛНР, ВСУ осуществляется зачистка несогласных на территориях Донбасса, находящихся под их контролем. Боевики украинской националистической группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) построили под Донецком свой собственный блокпост на участке между Марьинкой и Курахово на одной из проселочных дорог. На посту останавливают гражданский транспорт и осуществляют досмотр водителей и пассажиров, выявляя и задерживая «ненадежных». 28 февраля ДНР сообщало о массовых арестах граждан в оккупированных украинскими силовиками районах Донбасса. Речь шла о задержании более 30 человек. Поступает информация, что в Луганской области в городе Лисичанске местных врачей обязали подписать документ, запрещающий менять место жительства без разрешения военкомата.

Подобная подготовка плацдармов может свидетельствовать о чьем-то намерении сделать провокацию накануне выборов президента именно в Донбассе. Есть для этого и информационные поводы.

После подписания президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса, который является прямым нарушением Минских договоренностей, последовал ряд заявлений с разных сторон.

Спецпредставитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер 3 марта рассказал, что необходимо передать контроль над республиками в Донбассе сначала от России к ООН, а затем к Украине. ДНР и ЛНР должны быть в итоге ликвидированы, отметил Волкер.

6 марта офицер правового обеспечения Генштаба ВСУ Юрий Бобров заявил, что ВСУ могут проводить новую военную операцию в Донбассе без прекращения так называемой «АТО». То есть отметил, что уже сейчас возможно начало новой операции в Донбассе.

Ситуация в Донбассе все больше накаляется, а вероятность провокаций или даже прямого наступления ВСУ возрастает. Главный вопрос: будет ли задействована эта «горячая точка» как дестабилизирующий фактор перед выборами?

PS:

Интересна будет реакция официальной Москвы? Так же по прежнему будут жевать сопли или всё таки предпримут решительные действия?