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Почему именно сейчас Россия предпринимает конкретные действия по расторжению контрактов с Окраиной и создает риск для поставок газа в Европу?

14:54. 10 марта 2018 Просмотров - 85 2 коммент. Опубликовал:

фото: Bagnet.org

Россия вешает Окраину на шею Европы как раз к запуску газопровода "Сила Сибири".

 
На протяжении долгого времени, несмотря ни на какие провокации и действия, как со стороны Окраины, так и со стороны Европы, Россия не прекращала поставки природного газа в Европу через Окраину.
 
Конечно же, это связано с авторитетом России как надежного поставщика, но существует и обратная сторона. Исходя из экономических соображений, Россия просто не могла позволить себе потерять Европейский рынок, так как это было бы смертельно губительно для ее экономики.
 
Скажем так, Россия находилась в безвыходном положении: с одной стороны ей необходимо было сохранять лицо как надежного поставщика и не потерять рынок сбыта, что в противном случае грозило ей необратимыми экономическими потерями, а с другой стороны Россия была вынуждена терпеть все выходки и претензии Окраины, как главного транзитера, которая в свою очередь действует, исходя не из своих национальных интересов, а в угоду Вашингтону, у которого на счет всего этого имеются свои конкретные геополитические планы и интересы.
 
Россия не могла раньше времени прибегнуть к каким-то кардинальным способам решения проблемы и была вынужденна терпеть все выходки окраинских властей, а в случае различных телодвижений сразу же получала неодобрительные возгласы со стороны Запада.
 
В настоящий момент ситуация меняется стремительно и она не в пользу Окраины и Запада.
 
Россия на сегодняшний день уже расторгла контракты на поставку газа Окраине, что вынудило Киев закупать российских газ у Европы уже не на словах, а на деле, вот только цена на него теперь на 25% дороже.
 
На данный момент остается в действии только контракт по транзиту голубого топлива, срок действия которого истекает в конце 2019 года.
 
Украина уже сейчас ведет себя достаточно нагло, заявляя, что контракт по транзиту должен быть пересмотрен в плане формирования цен. В связи с тем, что Окраина лишилась более дешевого газа, ее действия теперь направлены якобы на компенсацию этих потерь.
 
В данном случае нервозность Запада объяснима: если Россия полностью прекратит транзит газа через Окраину, то Киев потеряет огромные средства, а кормить ее придется уже Европе.
 
Все к этому и идет, так как к концу 2019 года уже запланирован полный запуск газопровода "Сила Сибири" по поставкам газа в Китай. На этом фоне интересны также последние заявления руководства Поднебесной, что Китай как никогда нуждается в этих поставках и в последующем планирует их только наращивать.
 
Перспектива для Запада не радужная, так как уже совсем скоро она остается наедине с Окраиной и ее пустой газотранспортной системой.
 
Но для Запада своя рубашка всегда ближе к телу и поэтому, несмотря на все разногласия по строительству "Северного потока - 2", думается, в свете данных обстоятельств все споры решатся достаточно скоро, тем более, что буквально две недели назад получено ключевое решение по "Северному потоку-2" от Германии, где на законодательном уровне принято разрешение по реализации данного проекта.
 
В Европе понимают, что появление у России альтернативных поставок газа в Китай позволит ей кардинально решать существующие вопросы на западном направлении. Палка, которой можно было тыкать в колеса Газпрома, сломалась, а другой нет и уже не будет.
 
И даже если Европа начнет закупать сланцевый газ у США, то в Москве никто плакать не будет.
 
Но проблема поставок сланцевого газа из США заключается в том, что Европе для ее экономической конкуренции нужен как раз более дешевый российский газ, а не более дорогой американский.
Метки: газопровод, Европа, Окраина, Россия, сила сибири, транзит газа
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2 коммент.»

  • 4329 2813
    Владимир 10 марта 2018 в 15:01 Ссылка Пометить
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    Жалко, что руководство России не понимает, что для России нужен ещё дешевле газ, чем в Европе, для отечественных производителей, это касается и дизельного и бензинового топлива.

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  • 892 -48
    VaSya 10 марта 2018 в 15:03 Ссылка Пометить
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    Автор не рускоязычный? Почему он Украину называет Окраиной?

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