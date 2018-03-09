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Политика: шутки и реальность

09:57. 9 марта 2018 Просмотров - 227 3 коммент. Опубликовал:

На эту тему много шутили. И даже сейчас шутят. Оказалось, что в каждой шутке… есть доля правды. Причем весьма серьезная. Выходит, что смех в политике есть способ сокрытия реальности. Высмеять слова оппонента и тем самым скрыть свои собственные действия под «толстым» слоем улыбок и хохота.

О чем речь? А помните – «Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст!». Была такая «рифмовка» из 60-х годов. Начиная с того времени и до сего дня над ней активно смеются либералы. Обычные люди тоже подсмеиваются над этим. Мол, перегнула палку советская пропаганда.

Оказалось – вовсе не перегнула…

Источник: tass.ru

В Госдепе признали, что джаз служил орудием пропаганды в годы холодной войны 

Отмечается, что кампания по продвижению джаза была «способом противодействия советской пропаганде»

Луи Армстронг в Египте, 1961 год © AP Photo

…Экспозиция, посвященная «джазовой дипломатии» США в годы холодной войны, появилась в музее истории американского внешнеполитического ведомства. Об этом сообщила во вторник на встрече с журналистами в Госдепартаменте представитель музея Элисон Манн.

«У нас появилась новая экспозиция, которая установлена только сегодня и которая посвящена „джазовой дипломатии“, а также нескольким афро-американским музыкантам, участвовавшим в этих дипломатических усилиях в годы холодной войны, – сообщила она. – Участники „джазовой дипломатии“ отправлялись в страны советского блока. Это была кампания по продвижению джаза, как способ противодействия советской пропаганде».

На вопрос одного из участников брифинга о том, применял ли Госдепартамент «джазовую дипломатию» в других странах, Элисон Манн сослалась на то, что в музее есть «очень известная фотография Луи Армстронга верхом на верблюде, которая была сделана во время его поездки в Египет».

Стенд, посвященный «джазовой дипломатии», по ее словам, будет находиться в музее в здании Госдепартамента на протяжении двух месяцев».

P.S. Умные люди в политике давно поняли, что целям пропаганды (или как сейчас говорят «продвижения») определенных идей могут помогать ВСЕ, абсолютно все сферы человеческой жизни. В первую очередь – искусство. Что есть нового в искусстве, то и используют. Кино, сериалы, «перфомансы» (современное искусство), музыка, видеоигры, танцы, рекламные ролики, литература всех видов.

Когда джаз стал значимым и модным использовали и его.

Поэтому, когда седовласые и умные деятели скажут вам «искусство вне политики», улыбнитесь про себя.

Так не бывает.

Они просто не знают.

Или знают, но говорить не хотят…

Источник: nstarikov.ru

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3 коммент.»

  • 3341 2484
    любопытный 9 марта 2018 в 10:20 Ссылка Пометить
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    Ну правильно, кто нам несёт эту хрень интеллигенция, т.е. актёры, писатели, художники …. так называемая элита общества. А по нашему отбросы общества, которых раньше выгоняли из Родов, что бы воду ни мутили

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  • 3341 2484
    любопытный 9 марта 2018 в 10:28 Ссылка Пометить
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    Почему они получают за это большие деньги? Потому, что для нас баранов ограничения делают, называя это свободой

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    • 6169 5069
      Ирбис любопытный 9 марта 2018 в 12:11 Ссылка Пометить
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      Вопросы правильные но никто на них тебе не ответит! да и за чем читай Сталина! “Отдельные товарищи полагают, что при капитализме будет процветание. Будет, но лишь для кучки буржуев и их лакеев.” Вот они и есть лакеи, их приглашают на свои вечеринки буржуи. где они за подачки чуть жопу им не вылизывают, а потом везде расхваливают как могут.

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