Экс-президент СССР Горбачёв, отметился очередным русофобским высказыванием

Обидевшись на Путина за то, что он не соизволил встретиться с Михаилом Сергеевичем, он дал интервью оппозиционному изданию Медуза.Отличающийся косноязычием (вспомните: “Так вот где собака порыта!”) инициатор развала СССР, сказал буквально следующее:“Веселья у него много. И пьянствует, и танцует, и летает, и плавает, черт, ну все что можно делает. Вот только в космос боится. Тогда же все будут писать: «Владимир Владимирович, не возвращайтесь, сделайте одолжение народу!»Старый подлец и маразматик так и не осознал всю глубину своего предательства и свою вину за развал Советского Союза и продажу наших национальных интересов американцам. А зачем он хочет встретится с Путиным, не мудрено понять.Заокеанский хозяин требует от него активных действий. И хотя бывший генсек давно уже отработанный материал, но в Госдепе решили его выжать досуха.Хотя толку с него, как с козла молока!Иван Забелин, специально для РИАП «АПРАЛ»

Источник: nashaplaneta.su