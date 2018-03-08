Экс-президент СССР Горбачёв, отметился очередным русофобским высказыванием
21:24. 8 марта 2018 Просмотров - 719 15 коммент. Опубликовал: brahman
Обидевшись на Путина за то, что он не соизволил встретиться с Михаилом Сергеевичем, он дал интервью оппозиционному изданию Медуза.
Отличающийся косноязычием (вспомните: “Так вот где собака порыта!”) инициатор развала СССР, сказал буквально следующее:
“Веселья у него много. И пьянствует, и танцует, и летает, и плавает, черт, ну все что можно делает. Вот только в космос боится. Тогда же все будут писать: «Владимир Владимирович, не возвращайтесь, сделайте одолжение народу!»
Старый подлец и маразматик так и не осознал всю глубину своего предательства и свою вину за развал Советского Союза и продажу наших национальных интересов американцам. А зачем он хочет встретится с Путиным, не мудрено понять.
Заокеанский хозяин требует от него активных действий. И хотя бывший генсек давно уже отработанный материал, но в Госдепе решили его выжать досуха.
Хотя толку с него, как с козла молока!
Иван Забелин, специально для РИАП «АПРАЛ»
Источник: nashaplaneta.su
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Его место не возле параши а в параше а ан ещё чтото вякает.
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Иуда,кончились серебрянники?
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Горбачева надобно растрелять но после прохождения всех циклов конфискации его и его детей!
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****** очень адаптивно. Вглядитесь в лицо этого сатира. Пусть живёт как живое напоминание нашей близорукости! Чтобы нам было больно, вспоминая таких бездарностей. Человек, который имел всё, решил, что ухватил судьбу за бороду… и потерял страну.
P.S. Забавно, что обычные какашки забивают звёздочками. Хотя в этом поддерживаю модераторов Пандоры. Пандора это ресурс для интелегентных дискуссий.
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*******- *********, а что-то ещё воняет
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Почему этот мерзкий человек ещё на свободе……???????????????????
Вот вам истинное лицо Путина!!! Он даже этого преступника, предателя и изменника арестовать не может, а на 80-летие, ещё и медалью какой то наградил.
Читайте: “Полный обзор преступлений Горбачёва и его окружения”
http://voprosik.net/polnyj-obzor-prestuplenij-gorbacheva-i-ego-okruzheniya/
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Извините арфографическую ошибку допустил.Не человек,-а мерзкое существо.
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Этого еврейского идиота надо бы посадить в клетку в зоопарке и водить туда детей, чтобы на живом примере показывать пальцем, что такое хорошо, а что такое очень плохо… Что такое еврей, и чем он отличается от человека. И как можно дольше поддерживать в этом дырявом ишаке жизнь, чтобы как можно больше детей увидело это насекомое, и не давать ему сдохнуть, даже когда оно захочет..
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Детей пожалейте. Увидеть эту рептилию – надо психологически подготовиться.
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Даже страшно подумать, что такой лашкомойник управлял нашей страной.
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У каждого свое мнение, о роли этого человека.Для объективной оценки ситуации, специально созданная комиссия, должна провести слушанья” О соответствии решений по изменению государственного строя в СССР” – Конституции и другим правовым актам
СССР и союзных республик.Материаллы должны быть обобщены, им должна быть дана правовая оценка.Общество, народ должен быть проинформирован и материалы должны быть переданы в суд.При И. Сталине, за сбор колосков зерна на полях в голод к ответственности привлекали, а тут, народы стравили, страну украли, развалили или реформировали, 28 лет прошло. Население сократилось от безнадеги, безденежья и болезней и все тихо.Необходима инъекция, от политического и правового беспредела для будущего.
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И кто соберёт комиссию? Защитник либирастов Путин? Вы удивитесь его лицу, когда стукнет как горбатому.
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Высказывание Горбачёва: ““Веселья у него много. И пьянствует, и танцует, и летает, и плавает, черт, ну все что можно делает. Вот только в космос боится. Тогда же все будут писать: «Владимир Владимирович, не возвращайтесь, сделайте одолжение народу!»”. Я только не пойму, почему это высказывание, автор, назвал русофобским? Разве Путин русский?
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Не наказали пятнистого. Вот и борзеет. Ненаказанный. На украину его выслать?
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Да, вместе с Путиным, пусть жидо-бендеровцу даст уроки защиты интересов жидов.