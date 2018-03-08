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Экс-президент СССР Горбачёв, отметился очередным русофобским высказыванием

21:24. 8 марта 2018 Просмотров - 719 15 коммент. Опубликовал:


Обидевшись на Путина за то, что он не соизволил встретиться с Михаилом Сергеевичем, он дал интервью оппозиционному изданию Медуза.

Отличающийся косноязычием (вспомните: “Так вот где собака порыта!”) инициатор развала СССР, сказал буквально следующее:
“Веселья у него много. И пьянствует, и танцует, и летает, и плавает, черт, ну все что можно делает. Вот только в космос боится. Тогда же все будут писать: «Владимир Владимирович, не возвращайтесь, сделайте одолжение народу!»

Старый подлец и маразматик так и не осознал всю глубину своего предательства и свою вину за развал Советского Союза и продажу наших национальных интересов американцам. А зачем он хочет встретится с Путиным, не мудрено понять.

Заокеанский хозяин требует от него активных действий. И хотя бывший генсек давно уже отработанный материал, но в Госдепе решили его выжать досуха.
Хотя толку с него, как с козла молока!

Иван Забелин, специально для РИАП «АПРАЛ»

Источник: nashaplaneta.su

Метки: аварии, происшествия, чп
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15 коммент.»

  • 445 229
    Нехресть 8 марта 2018 в 21:32 Ссылка Пометить
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    Его место не возле параши а в параше а ан ещё чтото вякает.

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  • 20 0
    Ромын Борыт 8 марта 2018 в 21:44 Ссылка Пометить
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    Иуда,кончились серебрянники?

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  • 747 573
    макс 8 марта 2018 в 21:48 Ссылка Пометить
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    Горбачева надобно растрелять но после прохождения всех циклов конфискации его и его детей!

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  • 531 437
    Andrew Drozdov 8 марта 2018 в 22:00 Ссылка Пометить
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    ****** очень адаптивно. Вглядитесь в лицо этого сатира. Пусть живёт как живое напоминание нашей близорукости! Чтобы нам было больно, вспоминая таких бездарностей. Человек, который имел всё, решил, что ухватил судьбу за бороду… и потерял страну.
    P.S. Забавно, что обычные какашки забивают звёздочками. Хотя в этом поддерживаю модераторов Пандоры. Пандора это ресурс для интелегентных дискуссий.

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  • 525 272
    Михаил 8 марта 2018 в 22:07 Ссылка Пометить
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    *******- *********, а что-то ещё воняет

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  • 1010 772
    Евгений 8 марта 2018 в 22:38 Ссылка Пометить
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    Почему этот мерзкий человек ещё на свободе……???????????????????
    Вот вам истинное лицо Путина!!! Он даже этого преступника, предателя и изменника арестовать не может, а на 80-летие, ещё и медалью какой то наградил.
    Читайте: “Полный обзор преступлений Горбачёва и его окружения”
    http://voprosik.net/polnyj-obzor-prestuplenij-gorbacheva-i-ego-okruzheniya/

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  • 5013 2521
    Maleos 8 марта 2018 в 22:38 Ссылка Пометить
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    Этого еврейского идиота надо бы посадить в клетку в зоопарке и водить туда детей, чтобы на живом примере показывать пальцем, что такое хорошо, а что такое очень плохо… Что такое еврей, и чем он отличается от человека. И как можно дольше поддерживать в этом дырявом ишаке жизнь, чтобы как можно больше детей увидело это насекомое, и не давать ему сдохнуть, даже когда оно захочет..

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  • 4026 2963
    Walentin 8 марта 2018 в 23:09 Ссылка Пометить
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    Даже страшно подумать, что такой лашкомойник управлял нашей страной.

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  • 194 122
    Анатолий 8 марта 2018 в 23:14 Ссылка Пометить
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    У каждого свое мнение, о роли этого человека.Для объективной оценки ситуации, специально созданная комиссия, должна провести слушанья” О соответствии решений по изменению государственного строя в СССР” – Конституции и другим правовым актам
    СССР и союзных республик.Материаллы должны быть обобщены, им должна быть дана правовая оценка.Общество, народ должен быть проинформирован и материалы должны быть переданы в суд.При И. Сталине, за сбор колосков зерна на полях в голод к ответственности привлекали, а тут, народы стравили, страну украли, развалили или реформировали, 28 лет прошло. Население сократилось от безнадеги, безденежья и болезней и все тихо.Необходима инъекция, от политического и правового беспредела для будущего.

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  • 683 403
    ФЕДОР ЗИМИН 8 марта 2018 в 23:40 Ссылка Пометить
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    Высказывание Горбачёва: ““Веселья у него много. И пьянствует, и танцует, и летает, и плавает, черт, ну все что можно делает. Вот только в космос боится. Тогда же все будут писать: «Владимир Владимирович, не возвращайтесь, сделайте одолжение народу!»”. Я только не пойму, почему это высказывание, автор, назвал русофобским? Разве Путин русский?

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  • 18144 11427
    Ликвидатор 8 марта 2018 в 23:52 Ссылка Пометить
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    Не наказали пятнистого. Вот и борзеет. Ненаказанный. На украину его выслать?

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