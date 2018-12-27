Наркодилер Горбачёв
11:43. 27 декабря 2018 Просмотров - 455 Один комментарий Опубликовал: СКАМАРОХ
Предателя Горбачёва к власти в России привели Ротшильды
Горбачёв был и остаётся сознательным, идейным врагом Руси и русского народа. Он всегда старался нанести максимальный вред России и русам. Не за это ли Медведев наградил Горбачёва орденом, когда его посадили в Кремль порулить?...
О деятельности Горбачева и о его приходе во власть пишет в своей статье Генеральный ликвидатор СССР М.Горбачев профессор, доктор политических наук Панарин Игорь Николаевич:
"Главную роль в развале СССР сыграл ставропольский Иуда М.Горбачев, приведенный к власти в СССР с помощью внешних сил.
За 6 лет его руководства СССР, внешний долг увеличился в 5,5 раз, а золотой запас УМЕНЬШИЛСЯ в 11 раз.
СССР пошел на односторонние военно-политические уступки.
М.Горбачев нанес максимальный ущерб своему Отечеству в истории страны. Ни в одной стране мира НИКОГДА не было такого руководителя.
Поэтому нужен Общественный трибунал над Иудой, для выявления причин, способствовавших его приходу к власти и разрушительной антигосударственной деятельности."
«Когда МЫ получили информацию о ближайшей смерти советского лидера (речь шла о Ю. В. Андропове.), то задумались о возможном приходе к власти с нашей помощью человека, благодаря которому мы сможем реализовать наши намерения. Это была оценка моих экспертов (а я всегда формировала очень квалифицированную группу экспертов по Советскому Союзу и по мере необходимости способствовала дополнительной эмиграции из СССР нужных специалистов). Этим человеком был М. Горбачёв, который характеризовался экспертами как человек неосторожный, внушаемый и весьма честолюбивый. Он имел хорошие взаимоотношения с большинством советской политической элиты, и поэтому приход его к власти с нашей помощью был возможен». Маргарет Тэтчер
Маргарет Тэтчер. Член Трехсторонней комиссии - январь 1992 года.
Анализ событий, происходивших во время визита Горбачева в Англию в декабре 1984 года, показывает, что его там ждали. Горбачев возглавлял малозначимую делегацию Верховного Совета СССР. В нее входили председатель комиссии по энергетике Верховного Совета СССР Евгений Велихов, заведующий отделом информации ЦК КПСС Леонид Замятин, Александр Яковлев, ставший годом ранее директором Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР.
Центральной темой своего визита в Лондон Горбачев сделал разоружение.
Однако никаких полномочий делать заявления от имени Верховного Совета СССР по этому поводу Горбачев не имел.
Тем не менее Горбачев был принят премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер в особой загородной резиденции в Чеккерсе. Она предназначалась только для тех иностранных представителей, «с которыми премьер-министр намеревалась провести особо важную и вместе с тем доверительную беседу». Об этом написал Леонид Замятин в своей книге «Горби и Мэгги». Яковлев в уже цитируемом интервью «Коммерсанту» объяснял это тем, что успех встречи с Тэтчер был предопределен поездкой Горбачева в Канаду в мае 1983 г. и его встречи с канадский премьер Трюдо, где его тоже ждали.
Будчи тогда секретарем ЦК КПСС Горбачев настоял на своей поездке в Канаду, хотя государственной необходимости не было. Тогдашний генсек Юрий Андропов был против этого визита, но потом согласился. Александр Яковлев в те годы был послом СССР в Канаде.
Во время встречи с «железной леди», как тогда называли Маргарет Тэтчер, произошло невероятное. Вот как описывал этот эпизод в своих мемуарах «Омут памяти» участник этой встречи Яковлев: «Переговоры носили зондажный характер до тех пор, пока на одном заседании в узком составе (я присутствовал на нем) Михаил Сергеевич не вытащил на стол карту Генштаба со всеми грифами секретности, свидетельствовавшими, что карта подлинная. На ней были изображены направления ракетных ударов по Великобритании... Премьерша рассматривала английские города, к которым подошли стрелы, но пока еще не ракеты.
Затянувшуюся паузу прервал Горбачев: «Госпожа премьер-министр, со всем этим надо кончать, и как можно скорее». «Да», – ответила несколько растерянная Тэтчер».
Не отрицает этого факта и сам Горбачев в мемуарах «Жизнь и реформы»: «Я разложил перед премьер-министром Великобритании большую карту, на которую в тысячных долях были нанесены все запасы ядерного оружия. И каждой из таких вот клеточек, говорил я, вполне достаточно, чтобы уничтожить всю жизнь на Земле. Значит, накопленными ядерными запасами все живое можно уничтожить 1000 раз!»
Невероятно, но Яковлев и Горбачев рассказывают о факте раскрытия сверхсекретных сведений государственной важности, как об обыденной вещи.
Возникает вопрос: на каком основании и кто предоставил Горбачеву сверхсекретные материалы? Почему он не побоялся привезти их в Лондон?
Сам факт переговоров Горбачева с Тэтчер на основе сверхсекретной карты Генштабакажется, на первый взгляд, невероятным. Прежде всего потому, что подобная «откровенность» могла стоить Михаилу Сергеевичу не только места, но и «головы». В период, когда Генеральным секретарем ЦК КПСС был Константин Черненко (после смерти Андропова в феврале 1984 г.), позиции Горбачева стали достаточно шаткими.
Похороны Леонида Брежнева. На первом плане Юрий Андропов, за ним Константин Черненко.
Он только номинально выполнял обязанности «второго» секретаря, которые он получил при Андропове. Более того, по негласному указанию генсека Черненко Генпрокуратура и МВД СССР вели проверку по некоторым «ставропольским эпизодам» в деятельности Горбачева.
Но многоходовая комбинация МИ6 по приходу во власть в СССР Горбачева заняла лишь семь лет и стоила всего какой-то десяток высокопоставленных трупов . Стоило ли мелочиться, когда на карту было поставлено многое – СССР (Империи), однополярность мира с одной стороны и каких-то несколько десятков миллионов долларов с другой стороны для ИУДЫ и ставропольского ублюдка ГОРБАЧЕВА?
Конечно это была изначально комплексная операция - Связь с Лондоном осуществлялась по каналам его жены Раисы - Караимки, из древнего рода Работорговцев Хазарского каганата. Она же добилась экстренного Увольнения ряда сотрудников КГБ СССР, которые попытались выявить и ЗАДОКУМЕНТИРОВАТЬ ее связь с Лондоном в свое время.
Интересно, что 24 апреля 2001 в газете "Завтра" Александр Зиновьев, изгнанный из России и проживший на Западе более двадцати лет, безаппеляционно указывал на заранее спланированное внедрение Горбачева на пост главы СССР : "Именно приход Горбачева к высшей власти и перестройка послужили решающим событием, которое ввергло нашу страну в состояние кризиса и краха. ….Это был результат вмешательства извне. Это была грандиозная диверсионная операция со стороны Запада. Еще в 1984 году люди, которые активно работали над разрушением нашей страны, говорили мне: "Подождите год, и на русском престоле будет сидеть наш человек". И вот на русский престол посадили своего человека. Без Запада Горбачев никогда бы не пробрался на этот пост".
Да и сейчас М.Горбачева связывает с Лондоном тесные и дружественные отношения. А то, что он свой юбилей праздновал именно в Лондоне, даже не вызвало ни у кого сомнений где находятся его заказчики и в интересах кого он работал и продолжает работать, участвуя в подрыве национальной безопасности России и объявив о Пересройке-2 .
В Лондоне в Королевском Альберт-холле проходил концерт, приуроченный к 80-летию экс-президента СССР, лауреата Нобелевской премии мира Михаила Горбачёва.
Ни одного официального российского лица в зале не было. Был посол России, но исключительно в качестве молчаливого гостя – он не произнес ни одного поздравительного слова.
Есть версия, что Горбачёв с супругой были завербованы ЦРУ ещё в 1966г. во время их поездки во Францию. На это намекал пресловутый З.Бжезинский, занимающий один из ведущих постов в США. Следует отметить, как указывает И.Н.Панарин, что сам Бжезинский давно был внедрен МИ6 в американский истеблишмент и проводил, да и проводит по сей день, работу в интересах Лондонского Сити.
Президент Рональд Рейган в Овальном кабинете Белого дома со своей командой. Слева направо: Збигнев Бжезинский, бывший посол США при ООН Джин Киркпатрик, экс-министр обороны Джеймс Шлезингер и вице-президент Джордж Буш
По крайней мере, антисоветская деятельность Горбачёва началась сразу после прихода к власти, что указывает на его предварительную "подготовку". Чета Горбачевых вообще удивительно часто путешествовала по миру. Еще будучи первым секретарем одного из крупнейших края России, Ставропольского, и членом ЦК КПСС в сентябре 1971 г. чета Горбачевых посещает Италию, якобы по приглашению итальянских коммунистов. По итогам поездки Горбачевых по Италии, вероятно, были составлены их психологические портреты. Они уточнялись во время поездки Горбачева во главе партийной делегации в 1972 года в Бельгию. Вероятно, не был обделен Михаил Сергеевич вниманием и во время поездок в ФРГ (1975 год) и Францию (1976 год).
Но самый богатый информационный урожай западные эксперты могли собрать в сентябре 1977 года в ходе поездки четы Горбачевых по Франции. Туда они приехали на отдых по приглашению французских коммунистов. Потом в западных спецлабораториях психологи, врачи-психиатры, антропологи и другие специалисты по человеческим душам на основании этой информации пытались распознать характер Горбачевых и их уязвимые места.
На сегодняшний день М.Горбачев является не бедным человеком, мягко говоря, имея не только гонорары за свои мемуары в виде взяток от хозяев из Лондона, он имеет недвижимость в Европе и не только. Это тема отдельного разговора.
Есть предположение, что Горбачева с Лондоном может связывать и коммерческий интерес по продвижению наркотиков. Дело в том, что сразу же после того, как он стал Генсеком, он развалил дело по так называемому СТАВРОПОЛЬСКОМУ НАРКОТРАНЗИТУ, в котором сам был замешан ( следственная группа была расформирована). Так что наркотические связи Горбачева вполне возможны, судя по всему.
Ну а то, что Британская империя всегда была организатором наркоторговли в мире давно уже ни для кого не секрет. Как и то, что есть версия о том, что принцессу Диану убили агенты МИ-6 именно за то, что она собиралась рассказать через 2 недели на пресс-конференции о НАРКОТРАФИКЕ БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ как об основном источнике доходов королевского дома.
Вполне возможно, что Горбачева взяли на крючок МИ6 не только используя его связную-жену, его неуемную жадность, внушаемость и болезненное честолюбие, ведь не даром у М.Горбачева еще со времен работы в Ставрополье была кличка "Мишка-чемодан", но и видимо МИ6 было известно о наркотрафике по Ставропольскому делу. Ведь М.Тэтчер имела пухлую папку с компроматом на бывшего ставропольского комбайнера, подготовленную для нее резидентом внешней разведки КГБ СССР в Лондоне и одновременно агентом британской разведки МИ-6 (с 1974 года) полковником Олегом Антоновичем Гордиевским. Именно тем О.Гордиевским, который был приговорен к расстрелу в СССР, бежал в Лондон, а позже баронесса Маргарет Тэтчер, уже будучи экс-премьер-министррм Великобритании, наградила его орденом Святого Михаила и Святого Георгия в лондонском клубе «Карлтон»…
Очень может быть, что Горбачев и договаривался с М.Тэтчер лично о наркотрафике и получении дохода, когда они познакомились.
Судя по всему в деле по НАРКОТРАНЗИТУ был замешан и Шеварнадзе, который тоже был завязан на Лондон. Примечательно то, что Шеварнадзе убежал именно в Лондон после отставки с поста министра иностранных дел СССР.
Так что вырисовывается интересная цепочка: Английский королевский дом – М.Горбачев – Э.Шеварнадзе.
Историческая встреча на Кавказе в июле 1990 года. В центре - Михаил Горбачев, справа - Гельмут Коль
Немного истории по Ставропольскому наркотранзиту
Финансовые прегрешения советской хозяйственной элиты, чьи делишки стали предметом внимания сотрудников КГБ, становились все более очевидными.
Однако "хозяйственников" прикрывали высокопоставленные партийные чиновники. В 1982 году, "комитет" серьезно взялся за краснодарского и астраханского секретарей. Но мало кто знает, что третьим в этом списке стоял бывший секретарь Ставропольского крайкома КПСС Михаил Горбачев.
Еще одна загадка: возглавлявший КГБ Азербайджана Гейдар Алиев, надо полагать, кое-что знал о ставропольском прошлом Горбачева и пытался ему помешать.
И посему не случайно Горбачев почти сразу после прихода к власти нанес удар по азербайджанскому чекисту. В октябре 1987 года Гейдар Алиев в знак протеста против политики, проводимой Политбюро Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза и лично генеральным секретарем Михаилом Горбачевым, подал в отставку с занимаемых должностей. Так что же такого могли знать о последнем советском генсеке "компетентные органы"? Что так пугало Михаила Сергеевича?
Южное направление с определенного времени стало предметом беспокойства правоохранительных органов СССР. Из республики Афганистан, где контингент советских войск выполнял «интернациональную миссию», вместе с гробами погибших военнослужащих начали поступать и «тяжелые» наркотики. Особую опасность аналитики КГБ и МВД СССР усматривали в том, что транзит и распространение наркотических веществ «крышевали» как высокопоставленные офицеры силовых ведомств, так и отдельные представители партийного аппарата.
Попытки вычислить географию транзитных потоков советских наркоторговцев предприняли министр внутренних дел СССР Василий Федорчук, его зам по кадрам Василий Лежепеков и председатель КГБ СССР Виктор Чебриков. По заданию Совета Министров СССР они спускают начальнику психофизиологической лаборатории МВД СССР Михаилу Виноградову задание разработать метод скрытого выявления сотрудников правоохранительных органов, которые либо употребляли наркотики, либо контактировали с наркосодержащими веществами.
Полигоном для отработки метода избрали республики Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан, специальная бригада приняла участие в ежегодном профилактическом осмотре личного состава органов внутренних дел. В итоге выяснилось, что сотрудники милиции этих республик, начиная от генералов и заканчивая рядовыми, в 60 случаях из ста лично употребляли наркотики. Но самое главное, ради чего и планировалась операция и о чем тогда не знал непосредственный руководитель исследования Михаил Виноградов, стало подтверждение информации, что все наркотические потоки из Средней Азии и Кавказа с САМОГО НАЧАЛА сходились в СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ..
И теперь-то стало понятно, почему еще в 1978 году Михаила Горбачева «задвинули» из первых секретарей Ставропольского края на незначительную должность секретаря ЦК КПСС по «провальному» сельскому хозяйству.
Убирали из-под удара?
А может быть, наоборот, подставляли под репрессивный каток «комитета»? Ведь к тому времени чекисты пустили за ним «наружку».
Горбачева спасло чудо. Правда, можно сказать и так, что чудо это носило рукотворный характер. Странные быстрые смерти двух генсеков, Андропова и Черненко, которых по идее должны были холить и лелеять врачи Четвертого управления Минздрава СССР, до сих пор не дают покоя многим специалистам и историкам. Как бы там ни было, но после прихода к власти Михаил Сергеевич тут же разгромил группу экспертов МВД СССР, занимавшихся скандальным "ставропольским наркотранзитом", отправив кого в отставку, кого на пенсию.
Но южный акцент в деятельности генсека только усилился. Не случайно Горбачев вытащил грузина Шеварднадзе, поставив его на ключевое направление - внешнеполитическое, назначив доселе не имевшего никакого отношения к дипломатической работе Эдуарда Амвросиевича на пост министра иностранных дел СССР. Шеварднадзе с тыла прикрывал Горбачева, вместе они потом втихую и не без пользы для себя сдавали внешнеполитические позиции великой страны.
Они зашли слишком далеко, их могли разоблачить верные присяге спецслужбисты.
В июле 1991 года президент СССР Михаил Горбачев и его американский коллега Джордж Буш подписали в Москве Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-1). Впервые две крупнейшие ядерные державы мира согласились на равных условиях сократить свои ядерные арсеналы.
Примечательный штрих. Знаменитая встреча на Мальте, декабрь 1989 года. Генеральный секретарь Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш (старший) заявили по итогам встречи, что их страны больше не являются противниками.
А накануне исторического визита в море разыгралась страшная буря. Казалось, сама природа чему-то препятствует, пытается предотвратить какую-то страшную трагедию. Но что?
Михаил Горбачев стал первым советским лидером, который посетил Ватикан с официальным визитом. Встреча Генерального секретаря ЦК КПСС с Папой Римским Иоанном Павлом II состоялась в декабре 1989 года.
Знающие люди рассказывают, как во время переговоров на палубе советского корабля появился ошалевший американский журналист, который на чистейшем русском языке сказал своим коллегам: "Ребята, вашей стране конец..."
1990 год. Президент СССР Михаил Горбачев с супругой Раисой Горбачевой и президент США Джордж Буш с супругой Барбарой Буш. Государственный визит Президента СССР М. Горбачева в США.
Есть предположение, что как только Раджив Ганди встретился с Горбачёвым и изложил план стратегического разворота СССР на Восток и усиления связи СССР - Индия, Горбачёв доложил своим хозяевам об этой опасной инициативе. Его хозяева приняли решение о полном уничтожении семьи Ганди.
1986 год. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и Раиса Максимовна Горбачева во время посещения Дома советской науки, культуры и искусства в Дели.
Проведение Горбачева на пост Генерального секретаря ЦК КПСС было фактически первой операцией по осуществлению советской контрреволюции. Горбачёва просто купили: кроме набранных и разворованных его администрацией кредитов на 80 млрд. долларов, вспомним ещё анекдотичный случай, когда Коль предложил СССР 160 млрд. марок за вывод советских войск из Германии. Горбачёв согласился на 16 млрд...
Трудно поверить, что остальные деньги не были ему выплачены.
Кроме всего этого, ему создали невероятно положительный имидж в западных СМИ. Есть так же сведения, что во время мальтийской встречи Горбачеву "подарили" 300 млн. долларов, Шеварднадзе - 75 миллионов. Бесчисленные университеты и фонды давали Горбачеву награды, премии, дипломы, почётные степени. Чем больше Горбачёв распродавал страну, тем больше его хвалили. Даже Нобелевскую премию получил. За мир
В 1990 году "В знак признания ведущей роли в мирном процессе, который характеризует важную составную часть жизни международного сообщества" Михаилу Горбачеву была присуждена Нобелевская премия мира. Михаил Сергеевич стал вторым, и на сегодняшний день последним, представителем России, который был отмечен этой наградой. Первым лауреатом Нобелевской премии мира в 1975 году стал Андрей Сахаров. Именно Горбачев вернул академика Сахарова из политической ссылки.
П.С. примечательно, что РИА-НОВОСТИ всегда иного уделяли внимание иуде Горбачову, а также написали статью Михаил Горбачев - человек, изменивший ход истории с многочисленными фото ...
Информция к размышлению...
"Главную роль в развале СССР сыграл ставропольский Иуда М.Горбачев, приведенный к власти в СССР с помощью внешних сил.
За 6 лет его руководства СССР, внешний долг увеличился в 5,5 раз, а золотой запас УМЕНЬШИЛСЯ в 11 раз.
СССР пошел на односторонние военно-политические уступки.
М.Горбачев нанес максимальный ущерб своему Отечеству в истории страны. Ни в одной стране мира НИКОГДА не было такого руководителя.
Поэтому нужен Общественный трибунал над Иудой, для выявления причин, способствовавших его приходу к власти и разрушительной антигосударственной деятельности."
«Когда МЫ получили информацию о ближайшей смерти советского лидера (речь шла о Ю. В. Андропове.), то задумались о возможном приходе к власти с нашей помощью человека, благодаря которому мы сможем реализовать наши намерения. Это была оценка моих экспертов (а я всегда формировала очень квалифицированную группу экспертов по Советскому Союзу и по мере необходимости способствовала дополнительной эмиграции из СССР нужных специалистов). Этим человеком был М. Горбачёв, который характеризовался экспертами как человек неосторожный, внушаемый и весьма честолюбивый. Он имел хорошие взаимоотношения с большинством советской политической элиты, и поэтому приход его к власти с нашей помощью был возможен». Маргарет Тэтчер
Маргарет Тэтчер. Член Трехсторонней комиссии - январь 1992 года.
Анализ событий, происходивших во время визита Горбачева в Англию в декабре 1984 года, показывает, что его там ждали. Горбачев возглавлял малозначимую делегацию Верховного Совета СССР. В нее входили председатель комиссии по энергетике Верховного Совета СССР Евгений Велихов, заведующий отделом информации ЦК КПСС Леонид Замятин, Александр Яковлев, ставший годом ранее директором Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР.
Центральной темой своего визита в Лондон Горбачев сделал разоружение.
Однако никаких полномочий делать заявления от имени Верховного Совета СССР по этому поводу Горбачев не имел.
Тем не менее Горбачев был принят премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер в особой загородной резиденции в Чеккерсе. Она предназначалась только для тех иностранных представителей, «с которыми премьер-министр намеревалась провести особо важную и вместе с тем доверительную беседу». Об этом написал Леонид Замятин в своей книге «Горби и Мэгги». Яковлев в уже цитируемом интервью «Коммерсанту» объяснял это тем, что успех встречи с Тэтчер был предопределен поездкой Горбачева в Канаду в мае 1983 г. и его встречи с канадский премьер Трюдо, где его тоже ждали.
Будчи тогда секретарем ЦК КПСС Горбачев настоял на своей поездке в Канаду, хотя государственной необходимости не было. Тогдашний генсек Юрий Андропов был против этого визита, но потом согласился. Александр Яковлев в те годы был послом СССР в Канаде.
Во время встречи с «железной леди», как тогда называли Маргарет Тэтчер, произошло невероятное. Вот как описывал этот эпизод в своих мемуарах «Омут памяти» участник этой встречи Яковлев: «Переговоры носили зондажный характер до тех пор, пока на одном заседании в узком составе (я присутствовал на нем) Михаил Сергеевич не вытащил на стол карту Генштаба со всеми грифами секретности, свидетельствовавшими, что карта подлинная. На ней были изображены направления ракетных ударов по Великобритании... Премьерша рассматривала английские города, к которым подошли стрелы, но пока еще не ракеты.
Затянувшуюся паузу прервал Горбачев: «Госпожа премьер-министр, со всем этим надо кончать, и как можно скорее». «Да», – ответила несколько растерянная Тэтчер».
Не отрицает этого факта и сам Горбачев в мемуарах «Жизнь и реформы»: «Я разложил перед премьер-министром Великобритании большую карту, на которую в тысячных долях были нанесены все запасы ядерного оружия. И каждой из таких вот клеточек, говорил я, вполне достаточно, чтобы уничтожить всю жизнь на Земле. Значит, накопленными ядерными запасами все живое можно уничтожить 1000 раз!»
Невероятно, но Яковлев и Горбачев рассказывают о факте раскрытия сверхсекретных сведений государственной важности, как об обыденной вещи.
Возникает вопрос: на каком основании и кто предоставил Горбачеву сверхсекретные материалы? Почему он не побоялся привезти их в Лондон?
Сам факт переговоров Горбачева с Тэтчер на основе сверхсекретной карты Генштабакажется, на первый взгляд, невероятным. Прежде всего потому, что подобная «откровенность» могла стоить Михаилу Сергеевичу не только места, но и «головы». В период, когда Генеральным секретарем ЦК КПСС был Константин Черненко (после смерти Андропова в феврале 1984 г.), позиции Горбачева стали достаточно шаткими.
Похороны Леонида Брежнева. На первом плане Юрий Андропов, за ним Константин Черненко.
Он только номинально выполнял обязанности «второго» секретаря, которые он получил при Андропове. Более того, по негласному указанию генсека Черненко Генпрокуратура и МВД СССР вели проверку по некоторым «ставропольским эпизодам» в деятельности Горбачева.
Но многоходовая комбинация МИ6 по приходу во власть в СССР Горбачева заняла лишь семь лет и стоила всего какой-то десяток высокопоставленных трупов . Стоило ли мелочиться, когда на карту было поставлено многое – СССР (Империи), однополярность мира с одной стороны и каких-то несколько десятков миллионов долларов с другой стороны для ИУДЫ и ставропольского ублюдка ГОРБАЧЕВА?
Конечно это была изначально комплексная операция - Связь с Лондоном осуществлялась по каналам его жены Раисы - Караимки, из древнего рода Работорговцев Хазарского каганата. Она же добилась экстренного Увольнения ряда сотрудников КГБ СССР, которые попытались выявить и ЗАДОКУМЕНТИРОВАТЬ ее связь с Лондоном в свое время.
Интересно, что 24 апреля 2001 в газете "Завтра" Александр Зиновьев, изгнанный из России и проживший на Западе более двадцати лет, безаппеляционно указывал на заранее спланированное внедрение Горбачева на пост главы СССР : "Именно приход Горбачева к высшей власти и перестройка послужили решающим событием, которое ввергло нашу страну в состояние кризиса и краха. ….Это был результат вмешательства извне. Это была грандиозная диверсионная операция со стороны Запада. Еще в 1984 году люди, которые активно работали над разрушением нашей страны, говорили мне: "Подождите год, и на русском престоле будет сидеть наш человек". И вот на русский престол посадили своего человека. Без Запада Горбачев никогда бы не пробрался на этот пост".
Да и сейчас М.Горбачева связывает с Лондоном тесные и дружественные отношения. А то, что он свой юбилей праздновал именно в Лондоне, даже не вызвало ни у кого сомнений где находятся его заказчики и в интересах кого он работал и продолжает работать, участвуя в подрыве национальной безопасности России и объявив о Пересройке-2 .
В Лондоне в Королевском Альберт-холле проходил концерт, приуроченный к 80-летию экс-президента СССР, лауреата Нобелевской премии мира Михаила Горбачёва.
Ни одного официального российского лица в зале не было. Был посол России, но исключительно в качестве молчаливого гостя – он не произнес ни одного поздравительного слова.
Есть версия, что Горбачёв с супругой были завербованы ЦРУ ещё в 1966г. во время их поездки во Францию. На это намекал пресловутый З.Бжезинский, занимающий один из ведущих постов в США. Следует отметить, как указывает И.Н.Панарин, что сам Бжезинский давно был внедрен МИ6 в американский истеблишмент и проводил, да и проводит по сей день, работу в интересах Лондонского Сити.
Президент Рональд Рейган в Овальном кабинете Белого дома со своей командой. Слева направо: Збигнев Бжезинский, бывший посол США при ООН Джин Киркпатрик, экс-министр обороны Джеймс Шлезингер и вице-президент Джордж Буш
По крайней мере, антисоветская деятельность Горбачёва началась сразу после прихода к власти, что указывает на его предварительную "подготовку". Чета Горбачевых вообще удивительно часто путешествовала по миру. Еще будучи первым секретарем одного из крупнейших края России, Ставропольского, и членом ЦК КПСС в сентябре 1971 г. чета Горбачевых посещает Италию, якобы по приглашению итальянских коммунистов. По итогам поездки Горбачевых по Италии, вероятно, были составлены их психологические портреты. Они уточнялись во время поездки Горбачева во главе партийной делегации в 1972 года в Бельгию. Вероятно, не был обделен Михаил Сергеевич вниманием и во время поездок в ФРГ (1975 год) и Францию (1976 год).
Но самый богатый информационный урожай западные эксперты могли собрать в сентябре 1977 года в ходе поездки четы Горбачевых по Франции. Туда они приехали на отдых по приглашению французских коммунистов. Потом в западных спецлабораториях психологи, врачи-психиатры, антропологи и другие специалисты по человеческим душам на основании этой информации пытались распознать характер Горбачевых и их уязвимые места.
На сегодняшний день М.Горбачев является не бедным человеком, мягко говоря, имея не только гонорары за свои мемуары в виде взяток от хозяев из Лондона, он имеет недвижимость в Европе и не только. Это тема отдельного разговора.
Есть предположение, что Горбачева с Лондоном может связывать и коммерческий интерес по продвижению наркотиков. Дело в том, что сразу же после того, как он стал Генсеком, он развалил дело по так называемому СТАВРОПОЛЬСКОМУ НАРКОТРАНЗИТУ, в котором сам был замешан ( следственная группа была расформирована). Так что наркотические связи Горбачева вполне возможны, судя по всему.
Ну а то, что Британская империя всегда была организатором наркоторговли в мире давно уже ни для кого не секрет. Как и то, что есть версия о том, что принцессу Диану убили агенты МИ-6 именно за то, что она собиралась рассказать через 2 недели на пресс-конференции о НАРКОТРАФИКЕ БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ как об основном источнике доходов королевского дома.
Вполне возможно, что Горбачева взяли на крючок МИ6 не только используя его связную-жену, его неуемную жадность, внушаемость и болезненное честолюбие, ведь не даром у М.Горбачева еще со времен работы в Ставрополье была кличка "Мишка-чемодан", но и видимо МИ6 было известно о наркотрафике по Ставропольскому делу. Ведь М.Тэтчер имела пухлую папку с компроматом на бывшего ставропольского комбайнера, подготовленную для нее резидентом внешней разведки КГБ СССР в Лондоне и одновременно агентом британской разведки МИ-6 (с 1974 года) полковником Олегом Антоновичем Гордиевским. Именно тем О.Гордиевским, который был приговорен к расстрелу в СССР, бежал в Лондон, а позже баронесса Маргарет Тэтчер, уже будучи экс-премьер-министррм Великобритании, наградила его орденом Святого Михаила и Святого Георгия в лондонском клубе «Карлтон»…
Очень может быть, что Горбачев и договаривался с М.Тэтчер лично о наркотрафике и получении дохода, когда они познакомились.
Судя по всему в деле по НАРКОТРАНЗИТУ был замешан и Шеварнадзе, который тоже был завязан на Лондон. Примечательно то, что Шеварнадзе убежал именно в Лондон после отставки с поста министра иностранных дел СССР.
Так что вырисовывается интересная цепочка: Английский королевский дом – М.Горбачев – Э.Шеварнадзе.
Историческая встреча на Кавказе в июле 1990 года. В центре - Михаил Горбачев, справа - Гельмут Коль
Немного истории по Ставропольскому наркотранзиту
Финансовые прегрешения советской хозяйственной элиты, чьи делишки стали предметом внимания сотрудников КГБ, становились все более очевидными.
Однако "хозяйственников" прикрывали высокопоставленные партийные чиновники. В 1982 году, "комитет" серьезно взялся за краснодарского и астраханского секретарей. Но мало кто знает, что третьим в этом списке стоял бывший секретарь Ставропольского крайкома КПСС Михаил Горбачев.
Еще одна загадка: возглавлявший КГБ Азербайджана Гейдар Алиев, надо полагать, кое-что знал о ставропольском прошлом Горбачева и пытался ему помешать.
И посему не случайно Горбачев почти сразу после прихода к власти нанес удар по азербайджанскому чекисту. В октябре 1987 года Гейдар Алиев в знак протеста против политики, проводимой Политбюро Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза и лично генеральным секретарем Михаилом Горбачевым, подал в отставку с занимаемых должностей. Так что же такого могли знать о последнем советском генсеке "компетентные органы"? Что так пугало Михаила Сергеевича?
Южное направление с определенного времени стало предметом беспокойства правоохранительных органов СССР. Из республики Афганистан, где контингент советских войск выполнял «интернациональную миссию», вместе с гробами погибших военнослужащих начали поступать и «тяжелые» наркотики. Особую опасность аналитики КГБ и МВД СССР усматривали в том, что транзит и распространение наркотических веществ «крышевали» как высокопоставленные офицеры силовых ведомств, так и отдельные представители партийного аппарата.
Попытки вычислить географию транзитных потоков советских наркоторговцев предприняли министр внутренних дел СССР Василий Федорчук, его зам по кадрам Василий Лежепеков и председатель КГБ СССР Виктор Чебриков. По заданию Совета Министров СССР они спускают начальнику психофизиологической лаборатории МВД СССР Михаилу Виноградову задание разработать метод скрытого выявления сотрудников правоохранительных органов, которые либо употребляли наркотики, либо контактировали с наркосодержащими веществами.
Полигоном для отработки метода избрали республики Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан, специальная бригада приняла участие в ежегодном профилактическом осмотре личного состава органов внутренних дел. В итоге выяснилось, что сотрудники милиции этих республик, начиная от генералов и заканчивая рядовыми, в 60 случаях из ста лично употребляли наркотики. Но самое главное, ради чего и планировалась операция и о чем тогда не знал непосредственный руководитель исследования Михаил Виноградов, стало подтверждение информации, что все наркотические потоки из Средней Азии и Кавказа с САМОГО НАЧАЛА сходились в СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ..
И теперь-то стало понятно, почему еще в 1978 году Михаила Горбачева «задвинули» из первых секретарей Ставропольского края на незначительную должность секретаря ЦК КПСС по «провальному» сельскому хозяйству.
Убирали из-под удара?
А может быть, наоборот, подставляли под репрессивный каток «комитета»? Ведь к тому времени чекисты пустили за ним «наружку».
Горбачева спасло чудо. Правда, можно сказать и так, что чудо это носило рукотворный характер. Странные быстрые смерти двух генсеков, Андропова и Черненко, которых по идее должны были холить и лелеять врачи Четвертого управления Минздрава СССР, до сих пор не дают покоя многим специалистам и историкам. Как бы там ни было, но после прихода к власти Михаил Сергеевич тут же разгромил группу экспертов МВД СССР, занимавшихся скандальным "ставропольским наркотранзитом", отправив кого в отставку, кого на пенсию.
Но южный акцент в деятельности генсека только усилился. Не случайно Горбачев вытащил грузина Шеварднадзе, поставив его на ключевое направление - внешнеполитическое, назначив доселе не имевшего никакого отношения к дипломатической работе Эдуарда Амвросиевича на пост министра иностранных дел СССР. Шеварднадзе с тыла прикрывал Горбачева, вместе они потом втихую и не без пользы для себя сдавали внешнеполитические позиции великой страны.
Они зашли слишком далеко, их могли разоблачить верные присяге спецслужбисты.
В июле 1991 года президент СССР Михаил Горбачев и его американский коллега Джордж Буш подписали в Москве Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-1). Впервые две крупнейшие ядерные державы мира согласились на равных условиях сократить свои ядерные арсеналы.
Примечательный штрих. Знаменитая встреча на Мальте, декабрь 1989 года. Генеральный секретарь Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш (старший) заявили по итогам встречи, что их страны больше не являются противниками.
А накануне исторического визита в море разыгралась страшная буря. Казалось, сама природа чему-то препятствует, пытается предотвратить какую-то страшную трагедию. Но что?
Михаил Горбачев стал первым советским лидером, который посетил Ватикан с официальным визитом. Встреча Генерального секретаря ЦК КПСС с Папой Римским Иоанном Павлом II состоялась в декабре 1989 года.
Знающие люди рассказывают, как во время переговоров на палубе советского корабля появился ошалевший американский журналист, который на чистейшем русском языке сказал своим коллегам: "Ребята, вашей стране конец..."
1990 год. Президент СССР Михаил Горбачев с супругой Раисой Горбачевой и президент США Джордж Буш с супругой Барбарой Буш. Государственный визит Президента СССР М. Горбачева в США.
Есть предположение, что как только Раджив Ганди встретился с Горбачёвым и изложил план стратегического разворота СССР на Восток и усиления связи СССР - Индия, Горбачёв доложил своим хозяевам об этой опасной инициативе. Его хозяева приняли решение о полном уничтожении семьи Ганди.
1986 год. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и Раиса Максимовна Горбачева во время посещения Дома советской науки, культуры и искусства в Дели.
Проведение Горбачева на пост Генерального секретаря ЦК КПСС было фактически первой операцией по осуществлению советской контрреволюции. Горбачёва просто купили: кроме набранных и разворованных его администрацией кредитов на 80 млрд. долларов, вспомним ещё анекдотичный случай, когда Коль предложил СССР 160 млрд. марок за вывод советских войск из Германии. Горбачёв согласился на 16 млрд...
Трудно поверить, что остальные деньги не были ему выплачены.
Кроме всего этого, ему создали невероятно положительный имидж в западных СМИ. Есть так же сведения, что во время мальтийской встречи Горбачеву "подарили" 300 млн. долларов, Шеварднадзе - 75 миллионов. Бесчисленные университеты и фонды давали Горбачеву награды, премии, дипломы, почётные степени. Чем больше Горбачёв распродавал страну, тем больше его хвалили. Даже Нобелевскую премию получил. За мир
В 1990 году "В знак признания ведущей роли в мирном процессе, который характеризует важную составную часть жизни международного сообщества" Михаилу Горбачеву была присуждена Нобелевская премия мира. Михаил Сергеевич стал вторым, и на сегодняшний день последним, представителем России, который был отмечен этой наградой. Первым лауреатом Нобелевской премии мира в 1975 году стал Андрей Сахаров. Именно Горбачев вернул академика Сахарова из политической ссылки.
П.С. примечательно, что РИА-НОВОСТИ всегда иного уделяли внимание иуде Горбачову, а также написали статью Михаил Горбачев - человек, изменивший ход истории с многочисленными фото ...
Информция к размышлению...
Источник: nnils.livejournal.com
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Да, бог черта метит. Еще на заре перестройки, многие верующие бабушки называли его “Миша-меченый”. В самую точку.