Наркодилер Горбачёв

Горбачёв был и остаётся сознательным, идейным врагом Руси и русского народа. Он всегда старался нанести максимальный вред России и русам. Не за это ли Медведев наградил Горбачёва орденом, когда его посадили в Кремль порулить?...

О деятельности Горбачева и о его приходе во власть пишет в своей статье

Генеральный ликвидатор СССР М.Горбачев

"Главную роль в развале СССР сыграл ставропольский Иуда М.Горбачев, приведенный к власти в СССР с помощью внешних сил.

За 6 лет его руководства СССР, внешний долг увеличился в 5,5 раз, а

.

СССР пошел на односторонние военно-политические уступки.

М.Горбачев нанес максимальный ущерб своему Отечеству в истории страны. Ни в одной стране мира НИКОГДА не было такого руководителя.

Поэтому нужен Общественный трибунал над Иудой, для выявления причин, способствовавших его приходу к власти и разрушительной антигосударственной деятельности

."

«

Маргарет Тэтчер

Горбачев возглавлял малозначимую делегацию Верховного Совета СССР. В нее входили председатель комиссии по энергетике Верховного Совета СССР Евгений Велихов, заведующий отделом информации ЦК КПСС Леонид Замятин, Александр Яковлев, ставший годом ранее директором Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР.

Центральной темой своего визита в Лондон Горбачев сделал разоружение.

Однако никаких полномочий делать заявления от имени Верховного Совета СССР по этому поводу Горбачев не имел.

Тем не менее Горбачев был принят премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер в особой загородной резиденции в Чеккерсе. Она предназначалась только для тех иностранных представителей, «с которыми премьер-министр намеревалась провести особо важную и вместе с тем доверительную беседу». Об этом написал Леонид Замятин в своей книге «Горби и Мэгги». Яковлев в уже цитируемом интервью «Коммерсанту» объяснял это тем, что успех встречи с Тэтчер был предопределен поездкой Горбачева в Канаду в мае 1983 г. и его встречи с канадский премьер Трюдо, где его тоже ждали.

Будчи тогда секретарем ЦК КПСС Горбачев настоял на своей поездке в Канаду, хотя

Тогдашний генсек Юрий Андропов был против этого визита, но потом согласился. Александр Яковлев в те годы был послом СССР в Канаде.

Во время встречи с «железной леди», как тогда называли Маргарет Тэтчер, произошло невероятное. Вот как

в своих мемуарах «Омут памяти» участник этой встречи

: «

Не отрицает этого факта и сам

«

Невероятно, но Яковлев и Горбачев рассказывают о факте раскрытия сверхсекретных сведений государственной важности, как об обыденной вещи.

Возникает вопрос:

Сам факт

кажется, на первый взгляд, невероятным. Прежде всего потому, что подобная «откровенность» могла стоить Михаилу Сергеевичу не только места, но и «головы». В период, когда Генеральным секретарем ЦК КПСС был

(после смерти

в феврале 1984 г.), позиции Горбачева стали достаточно шаткими.

Похороны Леонида Брежнева. На первом плане Юрий Андропов, за ним Константин Черненко.

Он только номинально выполнял обязанности «второго» секретаря, которые он получил при Андропове. Более того, по негласному указанию генсека Черненко Генпрокуратура и МВД СССР вели проверку по некоторым «ставропольским эпизодам» в деятельности Горбачева.

Но

. Стоило ли мелочиться, когда на карту было поставлено многое – СССР (Империи), однополярность мира с одной стороны и каких-то несколько десятков миллионов долларов с другой стороны для ИУДЫ и ставропольского ублюдка ГОРБАЧЕВА?

Конечно это была изначально комплексная операция -

Интересно, что 24 апреля 2001 в газете "Завтра" Александр Зиновьев, изгнанный из России и проживший на Западе более двадцати лет, безаппеляционно указывал на заранее спланированное внедрение Горбачева на пост главы СССР : "

Да и сейчас М.Горбачева связывает с Лондоном тесные и дружественные отношения. А то, что он свой юбилей праздновал именно в Лондоне, даже не вызвало ни у кого сомнений где находятся его заказчики и в интересах кого он работал и продолжает работать, участвуя в подрыве национальной безопасности России и объявив о Пересройке-2 .

, лауреата Нобелевской премии мира Михаила Горбачёва.

Ни одного официального российского лица в зале не было. Был посол России, но исключительно в качестве молчаливого гостя – он не произнес ни одного поздравительного слова.

Есть версия, что Горбачёв с супругой были завербованы ЦРУ ещё в 1966г. во время их поездки во Францию. На это намекал пресловутый З.Бжезинский, занимающий один из ведущих постов в США. Следует отметить, как указывает И.Н.Панарин, что сам Бжезинский давно был внедрен МИ6 в американский истеблишмент и проводил, да и проводит по сей день, работу в интересах Лондонского Сити.

Президент Рональд Рейган в Овальном кабинете Белого дома со своей командой. Слева направо: Збигнев Бжезинский, бывший посол США при ООН Джин Киркпатрик, экс-министр обороны Джеймс Шлезингер и вице-президент Джордж Буш

По крайней мере, антисоветская деятельность Горбачёва началась сразу после прихода к власти, что указывает на его предварительную "подготовку". Чета Горбачевых вообще удивительно часто путешествовала по миру. Еще будучи первым секретарем одного из крупнейших края России, Ставропольского, и членом ЦК КПСС в сентябре

, якобы по приглашению итальянских коммунистов. По итогам поездки Горбачевых по Италии, вероятно, были составлены их психологические портреты. Они уточнялись во время поездки Горбачева во главе партийной делегации в

Вероятно, не был обделен Михаил Сергеевич вниманием и во время поездок в

и

.

Но самый богатый информационный урожай западные эксперты могли собрать в

года в ходе поездки

. Туда они приехали на отдых по приглашению французских коммунистов.

Потом в западных спецлабораториях психологи, врачи-психиатры, антропологи и другие специалисты по человеческим душам на основании этой информации пытались распознать характер Горбачевых и их уязвимые места.

На сегодняшний день М.Горбачев является не бедным человеком, мягко говоря, имея не только гонорары за свои мемуары в виде взяток от хозяев из Лондона, он имеет недвижимость в Европе и не только. Это тема отдельного разговора.

Есть предположение, что Горбачева с Лондоном может связывать и коммерческий интерес по продвижению наркотиков. Дело в том, что сразу же после того, как он стал Генсеком, он развалил дело по так называемому СТАВРОПОЛЬСКОМУ НАРКОТРАНЗИТУ, в котором сам был замешан ( следственная группа была расформирована). Так что наркотические связи Горбачева вполне возможны, судя по всему.

Ну а то, что Британская империя всегда была организатором наркоторговли в мире давно уже ни для кого не секрет. Как и то, что есть версия о том, что

Вполне возможно, что Горбачева взяли на крючок МИ6 не только используя его связную-жену, его неуемную жадность, внушаемость и болезненное честолюбие, ведь не даром у М.Горбачева еще со времен работы в Ставрополье была кличка "Мишка-чемодан", но и видимо МИ6 было известно о наркотрафике по Ставропольскому делу.

. Именно тем О.Гордиевским, который был приговорен к расстрелу в СССР, бежал в Лондон, а позже баронесса

уже будучи экс-премьер-министррм Великобритании, наградила его орденом Святого Михаила и Святого Георгия в лондонском клубе «Карлтон»…

Очень может быть, что Горбачев и договаривался с М.Тэтчер лично о наркотрафике и получении дохода, когда они познакомились.

Судя по всему в деле по НАРКОТРАНЗИТУ был замешан и

, который тоже был завязан на Лондон. Примечательно то, что Шеварнадзе убежал именно в Лондон после отставки с поста министра иностранных дел СССР.

Так что вырисовывается интересная цепочка:

Историческая встреча на Кавказе в июле 1990 года. В центре - Михаил Горбачев, справа - Гельмут Коль

Финансовые прегрешения советской хозяйственной элиты, чьи делишки стали предметом внимания сотрудников КГБ, становились все более очевидными.

Однако "хозяйственников" прикрывали высокопоставленные партийные чиновники. В 1982 году, "комитет" серьезно взялся за краснодарского и астраханского секретарей. Но мало кто знает, что третьим в этом списке стоял бывший секретарь Ставропольского крайкома КПСС Михаил Горбачев.

Еще одна загадка:

, надо полагать, кое-что знал о ставропольском прошлом Горбачева и пытался ему помешать.

И посему не случайно Горбачев почти сразу после прихода к власти нанес удар по азербайджанскому чекисту. В октябре 1987 года

в знак протеста против политики, проводимой Политбюро Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза и лично генеральным секретарем Михаилом Горбачевым, подал в отставку с занимаемых должностей. Так что же такого могли знать о последнем советском генсеке "компетентные органы"? Что так пугало Михаила Сергеевича?

Южное направление с определенного времени стало предметом беспокойства правоохранительных органов СССР. Из республики

, где контингент советских войск выполнял «интернациональную миссию», вместе с гробами погибших военнослужащих начали поступать и «тяжелые» наркотики. Особую опасность аналитики КГБ и МВД СССР усматривали в том, что

Попытки вычислить географию транзитных потоков советских наркоторговцев предприняли министр внутренних дел СССР

его зам по кадрам

и председатель КГБ СССР

. По заданию Совета Министров СССР они спускают

задание разработать метод скрытого выявления сотрудников правоохранительных органов, которые либо употребляли наркотики, либо контактировали с наркосодержащими веществами.

Полигоном для отработки метода избрали республики

, специальная бригада приняла участие в ежегодном профилактическом осмотре личного состава органов внутренних дел. В итоге выяснилось, что сотрудники милиции этих республик, начиная от генералов и заканчивая рядовыми, в 60 случаях из ста лично употребляли наркотики. Но самое главное, ради чего и планировалась операция и о чем тогда не знал непосредственный руководитель исследования

, стало подтверждение информации, что все

И теперь-то стало понятно, почему еще в 1978 году Михаила Горбачева «задвинули» из первых секретарей Ставропольского края на незначительную должность секретаря ЦК КПСС по «провальному» сельскому хозяйству.

Убирали из-под удара?

А может быть, наоборот, подставляли под репрессивный каток «комитета»?

Горбачева спасло чудо. Правда, можно сказать и так, что чудо это носило рукотворный характер. Странные быстрые смерти двух генсеков, Андропова и Черненко, которых по идее должны были холить и лелеять врачи Четвертого управления Минздрава СССР, до сих пор не дают покоя многим специалистам и историкам. Как бы там ни было, но после прихода к власти

Но южный акцент в деятельности генсека только усилился. Не случайно

, поставив его на ключевое направление - внешнеполитическое, назначив доселе не имевшего никакого отношения к дипломатической работе Эдуарда Амвросиевича на пост министра иностранных дел СССР. Шеварднадзе с тыла прикрывал Горбачева, вместе они потом втихую и не без пользы для себя сдавали внешнеполитические позиции великой страны.

В июле 1991 года президент СССР Михаил Горбачев и его американский коллега Джордж Буш подписали в Москве Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-1). Впервые две крупнейшие ядерные державы мира согласились на равных условиях сократить свои ядерные арсеналы.

Примечательный штрих.

. Генеральный секретарь Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш (старший) заявили по итогам встречи, что их страны больше не являются противниками.

А накануне исторического визита в море разыгралась страшная буря. Казалось, сама природа чему-то препятствует, пытается предотвратить какую-то страшную трагедию. Но что?

Михаил Горбачев стал первым советским лидером, который посетил Ватикан с официальным визитом. Встреча Генерального секретаря ЦК КПСС с Папой Римским Иоанном Павлом II состоялась в декабре 1989 года.

Знающие люди рассказывают, как во время переговоров н

1990 год. Президент СССР Михаил Горбачев с супругой Раисой Горбачевой и президент США Джордж Буш с супругой Барбарой Буш. Государственный визит Президента СССР М. Горбачева в США.

Есть предположение, что как только

Горбачёв доложил своим хозяевам об этой опасной инициативе.

1986 год. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и Раиса Максимовна Горбачева во время посещения Дома советской науки, культуры и искусства в Дели.

Горбачёва просто купили: кроме набранных и разворованных его администрацией кредитов на 80 млрд. долларов, вспомним ещё анекдотичный случай, когда

Трудно поверить, что остальные деньги не были ему выплачены.

Кроме всего этого, ему создали невероятно положительный имидж в западных СМИ. Есть так же сведения, что во время мальтийской встречи

. Бесчисленные университеты и фонды давали Горбачеву награды, премии, дипломы, почётные степени. Чем больше Горбачёв распродавал страну, тем больше его хвалили. Даже

За мир

В 1990 году "В знак признания ведущей роли в мирном процессе, который характеризует важную составную часть жизни международного сообщества" Михаилу Горбачеву была присуждена Нобелевская премия мира. Михаил Сергеевич стал вторым, и на сегодняшний день последним, представителем России, который был отмечен этой наградой. Первым лауреатом Нобелевской премии мира в 1975 году стал Андрей Сахаров. Именно Горбачев вернул академика Сахарова из политической ссылки.

П.С. примечательно, что

всегда иного уделяли внимание иуде Горбачову, а также написали статью

с многочисленными фото ...

Информция к размышлению...