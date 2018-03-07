Карта мира 1575 года от Франсуа де Бельфоре

Чрезвычайно любопытная карта датированная 1575 годом и нарисованная неким французом по имени Francois De Belleforest. Кликните на карту, чтобы открыть в полном разрешении, посмотреть на города и веси да почитать надписи. На карте много интересного.

Вот, что пишет по поводу этой карты < ![CDATA[ ]]> Дмитрий Мыльников< ![CDATA[]]>:



На данной карте интересно то, что изображены и подписаны наиболее крупные или важные города. При этом много городов изображено на территории Африки. Также мы можем там наблюдать реки, которые на сегодняшней карте не существуют.



Работая над циклом статей про Тартарию я просмотрел множество старых карт, и у всех них есть одна особенность. На них авторы могут совершенно неправильно изображать форму и положение рек, озёр и морей, островов и континентов, но при этом практически всегда правильно изображается топология объектов, то есть, их взаимосвязи. Ошибок в том, на какой реке стоят основные города, какая река в какую другую реку, озеро или море впадает, какие моря с какими другими морями или океанами соединяются проливами, практически нет. Объясняется это достаточно просто. Точно измерять расстояния и фиксировать форму объектов ещё не умели, но вот где какие проливы, через которые можно проплыть в те или иные страны, или по каким рекам нужно плыть, чтобы попасть в тот или иной город, было очень хорошо известно от множества путешественников и торговцев.



Кроме того, подобную конфигурацию рек на территории Северной Африки, где вообще-то должна находиться пустыня Сахара, наблюдается и на других картах вплоть до первой половины 18 века. И только после этого момента на этом месте начинают обозначать «Grand Desert Sahara», то есть великую пустыню Сахара. Выходит, что в середине 16-го века Сахары в Африке ещё не было?



Также интересно, что если названия городов в Европе, на Ближнем Востоке, на территории Индии и севере Африки более менее соответствуют тем, что мы знаем, то в той же Сибири или на территории нынешнего Китая ничего и близко нет! Причём городов в Сибири изображено на удивление много, в том числе и явно за полярным кругом: Taingim, Naiman, Turfon, Coβin, Calami, Obea. Вам эти названия о чём нибудь говорят?

С территорией современного Китая тоже непонятно что. Названия большинства городов явно не китайские. И куда подевался Пекин (Běijīng)?! А ведь считается, что Считается, что Пекин был крупнейшим городом мира в периоды с 1425 по 1650 и с 1710 по 1825 годы. Но мы видим на карте в этом месте множество городов, но только не самый крупный город планеты. Или китайцев ещё к нам на Землю не переселили и это произошло после 1575 года?



Во время обсуждения этой карты, было высказано предположение, не мог ли автор нарисовать несуществующие города «чтобы было красиво». Но если посмотреть на ту же Северную Америку, то автор там ничего не выдумает. Нет городов, значит ничего и не изображаем. Да и в Европе он ничего не придумал. Хотя, и там есть странности. Весьма интересно какие города для автора показались значимыми в Европе и на территории России. В Европе обозначены: Lisbona (Лиссабон), Sevilla, Lion, Brest, Paris, Ausburg, Wien, Danzic, Cracow, Buda, Ragura(?), Bergen, плюс не совсем разборчиво обозначен явно Константинополь. А вот чуть правее и ниже его мы видим Трою (Troia)!!! То есть, во второй половине 16 века её местонахождение не просто было прекрасно известно, но и сам город ещё существовал. А официальная версия истории утверждает, что Троя исчезла до нашей эры. Кстати, а где же Рим? Или на пиренейском полуострове места не хватила для значка и надписи?



На территории России обозначены Москва, Вышеград, Новгород, Соловки (!!!), и некий S. Nicolas — Святой Николай(?).



Прямо скажем, не густо. Или это обозначены только административные центры территорий? Если так, то тогда какая же плотность населения в Северной Африке и в Сибири, если там столько административных центров?



Также интересно, какие европейские государства по мнению автора, оказались достойны отображения на карте: Англия, Испания, Галлия, Германия, Греция, Италия, Россия, Швеция и Норвегия. Да уж, как-то не густо. Тартария, кстати, обозначена, хотя граница показана так, что туда попадает практически всё нижнее и среднее повольже. Да и общая площадь, которую автор отнёс к Тартарии, сравнительно небольшая.



При этом интересно, что сама Франция по мнению автора карты, который якобы француз, называется именно Галлия, как во времена Римской империи. Вот только Рим при этом отсутствует. Ну ладно, со всем остальным, допустим, автор мог наврать, но как его страна называется, которая согласно официальному мифу ко времени правления Людовика XI (1461—1483) фактически покончила с феодальной раздробленностью и превратилась в абсолютную монархию, он должен был знать? При этом нельзя сказать, что эту карту составлял полный неуч, поскольку многие вещи отображены и обозначены совершенно правильно. И сдаётся мне, что этому французу (или галличанину?) верить можно больше, чем официальному историческому мифу. А если это так, то в 1575 году катастрофа, которая привела к образованию пустыни Сахара, ещё не произошла. Там ещё существуют города и реки, которые после катастрофы исчезли.