Карта мира 1575 года от Франсуа де Бельфоре
Чрезвычайно любопытная карта датированная 1575 годом и нарисованная неким французом по имени Francois De Belleforest. Кликните на карту, чтобы открыть в полном разрешении, посмотреть на города и веси да почитать надписи. На карте много интересного.
Вот, что пишет по поводу этой карты < ![CDATA[
На данной карте интересно то, что изображены и подписаны наиболее крупные или важные города. При этом много городов изображено на территории Африки. Также мы можем там наблюдать реки, которые на сегодняшней карте не существуют.
Работая над циклом статей про Тартарию я просмотрел множество старых карт, и у всех них есть одна особенность. На них авторы могут совершенно неправильно изображать форму и положение рек, озёр и морей, островов и континентов, но при этом практически всегда правильно изображается топология объектов, то есть, их взаимосвязи. Ошибок в том, на какой реке стоят основные города, какая река в какую другую реку, озеро или море впадает, какие моря с какими другими морями или океанами соединяются проливами, практически нет. Объясняется это достаточно просто. Точно измерять расстояния и фиксировать форму объектов ещё не умели, но вот где какие проливы, через которые можно проплыть в те или иные страны, или по каким рекам нужно плыть, чтобы попасть в тот или иной город, было очень хорошо известно от множества путешественников и торговцев.
Кроме того, подобную конфигурацию рек на территории Северной Африки, где вообще-то должна находиться пустыня Сахара, наблюдается и на других картах вплоть до первой половины 18 века. И только после этого момента на этом месте начинают обозначать «Grand Desert Sahara», то есть великую пустыню Сахара. Выходит, что в середине 16-го века Сахары в Африке ещё не было?
Также интересно, что если названия городов в Европе, на Ближнем Востоке, на территории Индии и севере Африки более менее соответствуют тем, что мы знаем, то в той же Сибири или на территории нынешнего Китая ничего и близко нет! Причём городов в Сибири изображено на удивление много, в том числе и явно за полярным кругом: Taingim, Naiman, Turfon, Coβin, Calami, Obea. Вам эти названия о чём нибудь говорят?
С территорией современного Китая тоже непонятно что. Названия большинства городов явно не китайские. И куда подевался Пекин (Běijīng)?! А ведь считается, что Считается, что Пекин был крупнейшим городом мира в периоды с 1425 по 1650 и с 1710 по 1825 годы. Но мы видим на карте в этом месте множество городов, но только не самый крупный город планеты. Или китайцев ещё к нам на Землю не переселили и это произошло после 1575 года?
Во время обсуждения этой карты, было высказано предположение, не мог ли автор нарисовать несуществующие города «чтобы было красиво». Но если посмотреть на ту же Северную Америку, то автор там ничего не выдумает. Нет городов, значит ничего и не изображаем. Да и в Европе он ничего не придумал. Хотя, и там есть странности. Весьма интересно какие города для автора показались значимыми в Европе и на территории России. В Европе обозначены: Lisbona (Лиссабон), Sevilla, Lion, Brest, Paris, Ausburg, Wien, Danzic, Cracow, Buda, Ragura(?), Bergen, плюс не совсем разборчиво обозначен явно Константинополь. А вот чуть правее и ниже его мы видим Трою (Troia)!!! То есть, во второй половине 16 века её местонахождение не просто было прекрасно известно, но и сам город ещё существовал. А официальная версия истории утверждает, что Троя исчезла до нашей эры. Кстати, а где же Рим? Или на пиренейском полуострове места не хватила для значка и надписи?
На территории России обозначены Москва, Вышеград, Новгород, Соловки (!!!), и некий S. Nicolas — Святой Николай(?).
Прямо скажем, не густо. Или это обозначены только административные центры территорий? Если так, то тогда какая же плотность населения в Северной Африке и в Сибири, если там столько административных центров?
Также интересно, какие европейские государства по мнению автора, оказались достойны отображения на карте: Англия, Испания, Галлия, Германия, Греция, Италия, Россия, Швеция и Норвегия. Да уж, как-то не густо. Тартария, кстати, обозначена, хотя граница показана так, что туда попадает практически всё нижнее и среднее повольже. Да и общая площадь, которую автор отнёс к Тартарии, сравнительно небольшая.
При этом интересно, что сама Франция по мнению автора карты, который якобы француз, называется именно Галлия, как во времена Римской империи. Вот только Рим при этом отсутствует. Ну ладно, со всем остальным, допустим, автор мог наврать, но как его страна называется, которая согласно официальному мифу ко времени правления Людовика XI (1461—1483) фактически покончила с феодальной раздробленностью и превратилась в абсолютную монархию, он должен был знать? При этом нельзя сказать, что эту карту составлял полный неуч, поскольку многие вещи отображены и обозначены совершенно правильно. И сдаётся мне, что этому французу (или галличанину?) верить можно больше, чем официальному историческому мифу. А если это так, то в 1575 году катастрофа, которая привела к образованию пустыни Сахара, ещё не произошла. Там ещё существуют города и реки, которые после катастрофы исчезли.
Источник: www.kramola.info
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“На данной карте интересно то, что изображены и подписаны наиболее крупные или важные города.” – а откуда известно, что это “крупные или важные города”? На карте есть пояснения? Не надо забывать, что в 16в. не все было известно и многие карты рисовались со слов.
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Да достаточно и этого, чтобы понять что была Тартария, про которую молчат. И что татары на самом деле славяне. А это уже объединение. И что москали восстали против империи и против веры своих предков, пошли в рабство жидовского бога.
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Нет, любезный, Владимир!
Если Тартария государство, то:
- должны быть законы, приказы, накладные, реестры и прочие документы за подписями правителей этого государства
- должны быть государственные документы
- должны быть послы этого государства в другие государства
- должны быть послы из этих государств в это государство
- должны быть документы сопредельных государств где это государство зовется “Тартарией” и т.д.
И все это (см. выше) скрыть/уничтожить нельзя. Это либо есть либо нет.
НЕТ ВСЕГО ЭТОГО!
Есть только карты, где Тартария всего лишь территория, географическое, а не политическое понятие!
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“…была Тартария, про которую молчат” – а при наличии того, что указано в моем коменте выше можно молчать сколько угодно – документы все расскажут, НО ИХ НЕТ!
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“москали восстали … против веры своих предков” – слабая вера предков оказалась, однако…
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да и Москвы тогда еще не было…
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Есть все документы относящиеся к Великой Тартарии. Но:
1) Они лежат в запасниках, их не публикуют и к ним не подпускают случайных людей.
2) Вместо оригиналов нам постоянно подсовывают подделки различного качества и разных времен.
3) Если правдивый документ (например Велесова книга) становится достоянием общественности, то его моментально объявляют подделкой.
4) А такие люди как, восьмой апостол, или как вы krikunoleg, требуете доказательств, а когда вам их предъявляют, то отторгаете эти доказательства, потому что они разрушают ваше сознание и мировоззрение.
П.С.
Запомните: здесь вам никто, ничего не должен и ничем не обязан! Если вы что-то хотите узнать, или чему-то научиться, то оторвите свое седалище от стула, оторвите взгляд от монитора, и сходите, например в музей или в библиотеку. Начните сами добывать знания. Только тогда вы начнете понимать как устроен Мiр, и не будите задавать глупых вопросов. Ведь знания мало дать, их еще нужно взять.
П.П.С.
В Великой, Могучей Тартарии жили по совести, а не по законам.
Когда совесть в людях сжалась и уснула, тогда и Великая Тартария исчезла.
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Добрый день, соратники! На сайте Проза.ру опубликовал вторую главу “Кто есть мистер Путин?” своей книги “Падение занавеса” http://www.proza.ru/avtor/nagornyyvasili
Автор Василий Нагорный-Фролов.
В течение марта постараюсь опубликовать все главы. Всем приятного чтения.
АННОТАЦИЯ:
В наше непростое время ко многим людям приходит понимание, что наша страна, да и всё человечество зашло в тупик в своём развитие. Нескончаемые войны и экономические кризисы, нищета и гиперпотребление, неизлечимые болезни и безнравственность, а так же экологическое загрязнение планеты только подтверждают данный факт. Это случилось потому, что человечество живет по библейскому сценарию, прописанному библейскими «пастухами». И то, что с каждым днём прозревающих людей становиться всё больше, лишь подтверждает наличие этого сценария, последняя глава которого так и называется «Апокалипсис», что переводится дословно с древнегреческого на русский язык как «снятие покров» или «падение занавеса». Буквально это означает падение пелены с глаз миллионов людей, своеобразная чистка от навязанных стереотипов и ложных убеждений. Данная книга поможет прочитавшему её человеку, быстро понять суть вещей, так как она является концентратом большинства тайн и загадок человечества. В мире столько интересных тем, изучая которых, любой любознательный человек может запутаться. У нас в стране развелась целая армия узкоспециализированных патриотов-правдорубов, которые просвещают народ по одной тематике, но замалчивают настолько важные и элементарные вещи, что Вы, уважаемые читатели, будете удивляться, почему раньше не слышали о них. Эта книга опирается на опыт людей, здравый смысл и конечно на исследованиях таких же искателях, как Ваш автор. Дается фундамент знаний, который поможет провести расследование самостоятельно и узнать, насколько глубока «кроличья нора». Эти знания обязательно пригодятся любому человеку и изменят его жизнь. Сам Христос, призывал всех к постижению истины: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам» (Евангелие от Матвея 6:33). Данный поиск не будет безрезультатным. В Евангелии от Иоанна 8:32 Иисус говорит своим ученикам: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными».
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава 1: Иосиф Сталин и ветер истории.
Глава 2: Кто есть мистер Путин?
Глава 3: Оружие геноцида.
Глава 4: Родовые поместья и поселения.
Глава 5: Видовая пища человека.
Глава 6: Русский язык – основа мироздания.
Глава 7: Православная вера.
Глава 8: Русь изначальная.
Глава 9: История болезни человечества.
Глава 10: Будущее за Россией.
Глава 11: Патриоты и провокаторы.
Предисловие:
Человечество на данной планете живет циклично, условно говоря, в тёмную и светлую эпоху. Светлая эра характеризуется тем, что единое человечество живет в ладу с природой, космосом и Богом. Люди живут в естественной (божественной среде), то есть на природе. Человек не болеет, живет долго и счастливо, используя сверхвозможности, которые даны ему с рождения. Светлая эпоха так же называется «золотой век человечества», а в индийском эпосе «Са́тья-ю́га». Тёмная эра (кали-юга или галактическая ночь) характеризуется разделением человечества на расы и нации, строительством социальных пирамид. Большинство людей живут в искусственной (небожественной среде) и их окружают «пластмассовые» вещи. Так же в темные времена человечество умертвляет пищу, болеет различными болезнями, ведет войны, превращает планету в огромный рудник и изготавливает вспомогательные протезы (очки, механизмы, машины и т.д.). В обществе доминирует невежество и юриспруденция. Поведением людей начинают управлять злоба, зависть и честолюбие.
Не трудно догадаться, что мы сейчас живем в тёмную эпоху. Так же об этом говорил Иисус Христос: «Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». (Евангелие от Луки, гл. 22:53) Мы сейчас живем в то время, когда тьма (неестественное) достигла критических размеров. И чтобы не случилось гибели человечества, должен в скором времени наступить рассвет, то есть переход в естественное по всем аспектам жизнедеятельности человека. Данная трансформация начнется с возрождения нашей страны. О неизбежном наступлении светлой эпохи в России и в мире говорил певец Игорь Тальков:
«Когда-нибудь, когда устанет зло
Насиловать тебя едва живую,
И на твоё иссохшее чело,
Господь слезу уронит дождевую.
Ты выпрямишь, свой перебитый стан
Как прежде ощутишь себя мессией
И расцветёшь на зависть всем врагам
Несчастная, Великая Россия!»
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Сея карта очень интересна. Но это жидовская подделка XIX века.