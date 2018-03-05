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Как система образования угрожает национальной безопасности страны

14:58. 5 марта 2018 Просмотров - 300 Один комментарий Опубликовал:

Угрозой национальной безопасности назвала существующую систему образования педагог, председатель Московского отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийске Сопротивление» (РВС) Анна Кульчицкая на круглом столе ОП РФ «Состояние и профилактика преступности среди несовершеннолетних» 26 февраля, передает корреспондент ИА Красная Весна.

«Вся существующая система личностно-ориентированного образования является угрозой национальной безопасности нашей страны», — заявила представитель РВС.

Кульчицкая сообщила, что личностно-ориентированное образование, относясь к ребенку как к субъекту, а взрослым — как к части достаточно пассивной среды, способствует формированию девиантного поведения у детей, формированию потребителей. Она сообщила также, что по результатам применения личностно-ориентированного подхода к образованию в западных странах можно судить о неутешительных итогах: там атомизация и социальный дарвинизм привели к формированию общества, где «человек человеку волк», а следовательно — к фашизации общества.

«Мы ведь идем к фашизму!» — предупредила председатель Московского отделения РВС. — «Наши дети на наших глазах превращаются в зверей, фашизируются».

Кульчицкая напомнила об увеличении активности фашистких движений в России и сделала акцент на их управляемости.

«Это очень управляемая система, это управляемые дети, которых, заметьте, тоже пытаются использовать в своих целях, те, кто хотят набрать себе контингент, в том числе и для разрушения нашей страны», — сказала она и призвала обратиться к опыту выдающихся советских педагогов: А. С. Макаренко и И. П. Иванова.

Напоминаем, в Общественной палате РФ проходит круглый стол «Состояние и профилактика преступности среди несовершеннолетних». Участники обсуждают проблемы предупреждения и пресечения преступности среди несовершеннолетних. По итогам обсуждения будут выработаны предложения по устранению причин, которые приводят к возникновению криминального поведения у подростков

Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 8837 4622
    Lada 5 марта 2018 в 15:48 Ссылка Пометить
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    Молодец, умничка…побольше бы таких здравомыслящих и не боящихся высказывать публично своё мнение…ещё бы научиться отстаивать это мнение…то,что творится в образовании – беЗпредел…

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