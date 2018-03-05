Как система образования угрожает национальной безопасности страны

Угрозой национальной безопасности назвала существующую систему образования педагог, председатель Московского отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийске Сопротивление» (РВС) Анна Кульчицкая на круглом столе ОП РФ «Состояние и профилактика преступности среди несовершеннолетних» 26 февраля, передает корреспондент ИА Красная Весна.

«Вся существующая система личностно-ориентированного образования является угрозой национальной безопасности нашей страны», — заявила представитель РВС.

Кульчицкая сообщила, что личностно-ориентированное образование, относясь к ребенку как к субъекту, а взрослым — как к части достаточно пассивной среды, способствует формированию девиантного поведения у детей, формированию потребителей. Она сообщила также, что по результатам применения личностно-ориентированного подхода к образованию в западных странах можно судить о неутешительных итогах: там атомизация и социальный дарвинизм привели к формированию общества, где «человек человеку волк», а следовательно — к фашизации общества.

«Мы ведь идем к фашизму!» — предупредила председатель Московского отделения РВС. — «Наши дети на наших глазах превращаются в зверей, фашизируются».

Кульчицкая напомнила об увеличении активности фашистких движений в России и сделала акцент на их управляемости.

«Это очень управляемая система, это управляемые дети, которых, заметьте, тоже пытаются использовать в своих целях, те, кто хотят набрать себе контингент, в том числе и для разрушения нашей страны», — сказала она и призвала обратиться к опыту выдающихся советских педагогов: А. С. Макаренко и И. П. Иванова.

Напоминаем, в Общественной палате РФ проходит круглый стол «Состояние и профилактика преступности среди несовершеннолетних». Участники обсуждают проблемы предупреждения и пресечения преступности среди несовершеннолетних. По итогам обсуждения будут выработаны предложения по устранению причин, которые приводят к возникновению криминального поведения у подростков