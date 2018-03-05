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История путешественников, пропавших без вести

14:59. 5 марта 2018 Просмотров - 379 Нет комментариев Опубликовал:

На каждого путешественника, вернувшегося на родину, чтобы поведать соотечественникам о своих великих открытиях, приходится как минимум десять таинственно исчезнувших в джунглях, пустынях и ледниках.

Фридрих Лейхгардт

Прусский натуралист Фридрих Лейхгардт прибыл в Австралию в 1842 году после длительного (и довольно бессистемного) обучения в Берлине, Лондоне, Париже и т.д. Сразу же по прибытии он отправился из Сиднея в Новый Южный Уэльс, чтобы исследовать флору, фауну и методы земледелия.

Затем в 1844 году Лейхгардт совершил свое первое большое путешествие в центральные районы Австралии, начавшееся в Брисбене и окончившееся в Порт-Эссингтоне (если ты, как и мы, не очень разбираешься в географии Австралии, уточним, что это около 5000 км). Во время похода отряд многократно подвергался атакам воинственных аборигенов, сам Лейхгардт подхватил малярию и однажды чуть не сгорел, заснув у костра (разбудил его дым от горевшей на голове шляпы). Но после похода он стал национальным героем, был награжден медалью Великого географического общества в Лондоне.

В 1845 году Лейхгардт решил перейти Австралию с запада на восток и отправился в трехгодичное путешествие, из которого не вернулся. Последнее сообщение исследователь прислал через год после начала экспедиции.

Предполагается, что все участники похода (их было семеро: пятеро европейцев и два аборигена-гида) погибли во время бури в Большой Песчаной пустыне. Так как экспедиция предполагалась трехлетней, забеспокоились о Лейхгардте только в 1850 году, а на поиски отправились в 1852-м. Но что случилось, доподлинно так и не удалось выяснить.

Правда, экспедиция Дейла Карнеги в 1896 году нашла у аборигенов Большой Песчаной пустыни жестяной спичечный коробок и седло, предположительно принадлежавшие Лейхгардту. А в 1900 году несколько ружей были найдены в пустыне, однако не под слоем песка, а под слоем речного ила. Так что, возможно, причиной гибели Лейхгардта стало наводнение.

Гашпар и Мигель Корте Реал

В 1503 году португальский придворный Васко Корте Реал снарядил корабль на поиски своего брата Мигеля Корте Реала, который за год до этого отправился на поиски их с Васко брата Гашпара. А тот пропал, пытаясь разыскать морской путь через Северный Ледовитый океан вдоль северного берега Северной Америки через Канадский Арктический архипелаг. Король Мануэль I, решив, что с него достаточно пропавших братьев Корте Реал, запретил Васко экспедицию. Что случилось с Мигелем и Гашпаром, так и осталось тайной.

Васко, Мигель и Гашпар были сыновьями португальского дворянина Жоао Корте Реала, который, кстати говоря, возможно, плавал к берегам Америки еще до Колумба, в 1470 году. Гашпар решил повторить экспедицию отца и в 1500 году отправился на трех кораблях к Ньюфаундленду. Флотилия попала в шторм и была вынуждена разделиться. Два корабля успешно вернулись домой, а тот, на котором был Гашпар, пропал. В 1502 году Мигель снарядил еще три корабля и отправился на поиски брата. Корабли решили разделиться, чтобы охватить как можно большую территорию. Два корабля вернулись домой, а тот, на котором плыл Мигель, исчез.

Современные исследователи предполагают, что один или оба братьев Корте Реал прошли через Гудзонский пролив и были затерты льдами возле Лабрадора.

Вандино и Уголино Вивальди

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Генуэзские братья-мореходы, в 1291 году отправились на двух галерах в плавание с целью через Гибралтарский пролив обогнуть Африку и доплыть до Индии. Оба корабля пропали. Но есть сведения, что им удалось доплыть до Марокко, так как сын Уголино Сорлеоне Вивальди отправился на поиски отца в 1315 году и услышал о нем аж в Могадишо.

Правда, неизвестно, можно ли считать эти сведения истинными, так как Сорлеоне сообщили, что путешественники лишились кораблей из-за шторма, но попали в Царство пресвитера Иоанна (мифическое государство, пользовавшееся популярностью у просвещенных европейцев в средневековье).

Эверетт Руесс

Путешественник-одиночка, с 16-летнего возраста исследовавший безлюдные пространства Аризоны, Колорадо, Нью-Мексико, Йосемитский национальный парк. С семьей он связывался, посылая редкие открытки, а на жизнь зарабатывал, продавая свои пейзажи.

Эверетт пропал предположительно в 1934 году (по крайней мере, тогда семья это заметила и начала волноваться). Последний раз его видели в пустыне Юта одиноко бредущим с двумя ослами. За исключением коренных американцев и местных ковбоев, Эверетт был практически первым человеком, исследовавшим эти территории.

В 2009 году в пустыне Юта было обнаружено захоронение. Пожилой индеец навахо заявил, что это могила Эверетта Руесса, убитого двумя индейцами, которые хотели забрать его ослов. Останки Эверетта были отправлены на ДНК-экспертизу. Но позднее зубная экспертиза доказала, что это не Эверетт, а какой-то неизвестный индеец.

Джордж Басс

Военно-морской хирург Джордж Басс был одним из самых крупных фигур в исследовании Австралии. Он проплыл 18 тысяч километров, изучая побережье страны, причем первые свои путешествия совершил на небольшой лодке, которую назвал Thumb Tom («Мальчик-с-пальчик»), размером немного больше ванны. После того как Бассу выделили нормальный корабль, он отправился к побережью Тасмании и доказал, что это не полуостров, как считалось, а остров. В результате пролив, отделяющий Тасманию от Австралии, назвали проливом Брасса.

В 1803 году Басс на корабле отплыл из Сиднея к берегам Южной Америки (предположительно, чтобы незаконно продать там груз). Далее его судьба неизвестна, он либо попал в шторм и затонул, либо был взят в плен и провел остаток жизни, работая на серебряном руднике в Перу.

Генри Гудзон

Британский мореплаватель начал свою карьеру с юнги на борту торгового корабля. В 1607 году Московская торговая компания наняла его для поисков Северного пути в Азию. На корабле «Хоувелл» Гудзон достиг Гренландии и составил карту побережья. Он вернулся назад, не дойдя до Северного полюса всего 1000 километров, но на следующий год вновь отправился к нему и снова потерпел неудачу.

Затем он нанялся в Ост-Индскую торговую компанию и на корабле «Халве Маан» отправился к Новой Земле. Однако из-за недовольства команды Гудзону пришлось изменить первоначальный курс: он пересек Атлантический океан и по ходу дела открыл остров Манхэттен (позднее там будет заложен Новый Амстердам, переименованный впоследствии в Нью-Йорк), поднялся по реке Гудзон (названа, кстати, в честь мореплавателя). Северный путь Гудзон так и не нашел, но не оставил попытки.

В 1610 году уже под эгидой Британской Ост-Индской торговой компании он вновь отправился на поиски Северного пути. Гудзон исследовал побережье Исландии и Гренландии и, перезимовав во льдах, собирался продолжить поиски, которые были близки к успеху. Но команда взбунтовалась и высадила самого Гудзона, его семилетнего сына и семь матросов на гребную лодку без запасов еды и воды.

Фрэнсис Мойра Крозье

Капитан британского военно-морского флота, совершивший шесть исследовательских арктических и антарктических экспедиций. Начинал свою карьеру с низших должностей на судне, затем дослужился до офицера. В 1821 году попросился в экспедицию по отысканию северо-западного прохода к капитану Уильяму Эдварду Паррипо, где получил опыт зимовки на льду. Затем служил на судне у берегов Португалии и в 1831 году отправился уже в должности коммандера на судне «Террор» в составе исследовательской экспедиции к берегам Антарктиды. В результате экспедиции был открыт Южный магнитный полюс, а Крозье был избран членом Королевского общества.

В 1845 году он вновь отправился в плавание к берегам Арктики, чтобы попытаться найти северо-западный проход. В составе экспедиции было два корабля: флагманский «Эребус», которым руководил Джон Франклин, и «Террор» Фрэнсиса Крозье. В 1847 году Джон Франклин умер (ему было 62 года — солидный по тем временам возраст), и Крозье возглавил всю экспедицию. Однако оба корабля пропали, и о судьбе их команд ничего не известно. Жена Джона Франклина, используя свои связи, снарядила несколько спасательных операций, но не были найдены ни корабли, ни останки членов экипажа.

К слову, про поход Крозье в 2007 году Дэн Симмонс написал роман «Террор», в котором предложил свою версию гибели экспедиции (нет, это не спойлер!). Обязательно прочитай, не пожалеешь.

Источник: www.kramola.info

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