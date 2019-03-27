Инвейтенет – остров пропавших людей на озере Рудольф (Кения)

Исследователи аномальных явлений знают о существовании на земле по добных мест, откуда люди действительно не возвращаются.

Английская географическая экспедиция под руководством известного исследователя африканского континента Вивиана Фуша ра ботала в Кении в 1935 году. Двое его коллег, Мартин Шефлис и Билл Дейсон, однажды ре шили исследовать остров Инвейтенет и отпра вились туда на лодке с подвесным мотором. Прошло пятнадцать дней, но ученые не вернулись. Фуш послал на остров команду спасения. Они никого не нашли. Никаких следов пребы вания ученых на островке Шефлиса и Дейона не было, исчезли их вещи, рюкзаки и палат ка, в которой исследователи собирались жить на острове. Пропала также и лодка. Остров оказался пустынным, если не считать забро шенной деревни, состоящей из нескольких полусгнивших тростниковых хижин.



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Утонуть лодка Шефлиса и Дейсона вряд ли могла, так как на озере не было никакого вол нения, да и вообще Инвейтенет виден с берега. Так что, скорее всего трагедия произошла на острове. Но куда же делись Мартин и Билл? Английские географы обратились за помощью к аборигенам, живущим на берегу Турканы. Один из старейшин по имени Атонду расска зал следующую историю: «Давно, когда еще жив был мой дед, на острове были люди. Наши соплеменники называли их Голубоглазыми. Они действительно имели светлые волосы, голубые глаза и были похожи на тебя, чуже странец. Носили странную одежду из красной ткани, а их женщины всегда закрывали грудь. Они ловили рыбу в озере и пасли скот на сво ем клочке земли. Голубоглазые часто приплывали к нам на каноэ, выдолбленных из стволов деревьев. Они обменивали рыбу и мясо на фрукты и кофе. Но с некоторых пор Голубогла зые перестали навещать нас. Тогда мой дед и его брат решили узнать, что случилось. Они отправились на остров на лодке, и больше их никто не видел. Дед пользовался уважени ем в племени. Поэтому на остров отправились десять молодых воинов, чтобы найти Атонду, в честь которого назвали меня. Они остава лись там недолго. Никаких людей на острове не было, только заброшенная деревня. Куда делись Голубоглазые и мой дед, неизвестно. Возможно, они научились жить под водой, как рыбы, и туда же утянули моего деда». Когда старый Атонду рассказывал эту историю, по его щекам текли слезы.Фуш искал друзей с помощью самолета, целый месяц над озером, но не нашел никаких следов пропавших путешественников. До сих пор они счи таются пропавшими без вести.

В1964годуна острове произошла новая трагедия. В его окрестностяхработаланемецкаягеологи ческая экспедиция, которая отправилась на берега Турканы по согласованию с правитель ством Кении. Трое геологов решили посетить Инвейтенет. Какие ископаемые они предполагали найти на острове, осталось неизвестным. Когда через несколько дней геологи не I вернулись, их отправились искать. Трупы троих моло дых мужчин лежали на бе регу, у самой воды. Они былиобнажены, кожа имеланеестественный ярко-красныйоттенок, на телах были раны, а также внутренние кро воизлияния.Причи ну смерти установить не удалось. Вещи и лод ка геологов бесследно исчезли.

Немцыпредполо жили, что их дру зья пострадали от молний. На следую щий день после того, как погибшие отплыли на остров, над озером бушевала гро за.Нокудажеделась одежда? Может быть, она сгорела? Выдвигались са мые невероятные гипоте зы — англичане испытывали секретное оружие на терри тории своей бывшей коло нии, на острове приземлился НЛО, контакт с выхлопными газамиинопланетноголетательного аппарата или сами пришельцы убили не мецких геологов...

В 1982 году Инвейтенет поглотил новые жертвы.

В Кении развит иностранный туризм, много национальных парков, куда европейцы приез жают посмотреть на диких животных и перво зданную природу. Молодожены из Голландии Марта и Марк ван Мерцен приехали в Кению провести медовый месяц. Марк был наслед ником мультимиллионного состояния своего отца, владельца крупной сети магазинов. Мар та выиграла голландский конкурс красоты. Молодожены посетили известные парки Цаво и Сибилон и решили поискать более уединен ное и тихое место. К несчастью, кто-то из гидов посоветовал им выбрать Инвейтенет. Возмож но, гид желал молодой паре зла.

Молодые голландцы отправились к озеру Рудольф. Отдыхать они наме ревались с комфортом, и потому к озеру направились сразу пять мотор ных лодок, нагруженных множеством вещей, необходимых для жизни в полевых условиях. Ван Мерцены взяли с собой местного проводника, который лишь за большие деньги согласился поехать к гиблому месту, и четверых слуг, среди которых был даже повар.

Молодожены планировали провести наИнвейтенете неделю. 7 марта пять мото рок отправились в путь. Проводник, как и было условлено, показал туристам удоб ную бухточку и сразу же вернулся на зад. Впоследствии он рассказывал, что его поразила странная тишина на остро ве. Там не пели птицы и не стрекотали насекомые. Как и в предыдущих случаях, через не делю молодожены и их слуги не вернулись. Представитель кенийского турагентства, которое принимало туристов из Гол ландии, послала своего пред ставителя на остров. Ему пришлось плыть туда в оди ночестве, так как местные жители наотрез отказа лись сопровождать его. Представитель турфир мы нашел на берегу па латки с вещами, однако людей не было. Они ис чезли бесследно. В ма ленькой бухточке стояли четыре лодки, привязанные к камням. Пятая — исчезла. Ван Мерцен организовал по исковую экспедицию. На острове даже побывали кенийские и голландские полицей ские. Они обшарили там буквально каждый сантиметр, но не нашли никаких следов пре бывания людей.

И снова прибывшие на остров обратили вни мание на странную тишину и отсутствие птиц.

Полицейские из Голландии предположи ли, что это похищение, но никто никаких требований семье миллионера не предъявлял. Европейцы, которые принимали участие в поисках пары на острове, впоследствии заболе ли. Болезнь проявлялась в виде слабости и I головокружений, приступов кашля. Кожа пострадавших покрылась красными волдыря ми. Врачи не могли поставить диагноз. Один из заболевших, личный друг Марка ван Мер-цена, умер.

Молодоженов, несмотря на многоме сячные поиски по всей Кении, так и не нашли. Об этом случае много пи сали голландские газеты. Высказы валось предположение, что под островом проходит разлом в земной коре. Оттуда, воз можно, поднимаются циановые газы, которые парализуют дыхание. Однако этим можно объ яснить болезнь и смерть людей, но не их ис чезновение. Кроме того, еще в 1964 году, когда в окрестностях озера работали немецкие гео логи, они сделали вывод об отсутствии здесь каких-либо геологических аномалий.

Бельгийский исследователь аномальных явлений Александр Ново не сомневается, что на острове Инвейтенет находится аномальная зона. Он считает, что там существует дыра в пространстве, так называемый «телепортал», через который можно попасть в другие миры, параллельные земному миру. По-видимому, племя Голубоглазых знало об этом. Возможно, они даже сами попали на остров из другого мира, куда впоследствии и ушли. Ново под черкивает, что телепорталов на Земле много. Можно привести примеры самых известных: Бермудский треугольник, пик Аконкагуа в Ан дийских Кордильерах, гора Мертвых на Се верном Урале, долина Смерти в китайской провинции Сихуань.

Мария БУУК

Источник: https://salik.biz/articles/787-inveitenet-ostrov-propavshih-lyudei-na-ozere-rudolf-kenija.html