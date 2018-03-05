ЦБ РФ умудрился сломать хитрую игру США по удушению России

Современный финансовый мир похож на игру в покер. Тренды быков и медведей, спекуляции вокруг ценных бумаг, честные игроки и шулеры...

Кто у нас самый известный финансовый шулер в мире? Конечно США!

Планы удушения РФ экономически в Америке разрабатываются постоянно. Ярким примером спекуляций с финансами является история 2014 года, когда по задумке американцев должно было произойти стремительное падение курса рубля.

Помните как рубль подскочил и начал дико расти... и как это, якобы, было завязано с падением цен на нефть. Конечно, цены на нефть в некотором роде определяют конъюнктуру валютного рынка. Но, не до такой же степени?

Если бы американцам удалось провернуть данную авантюру, по достижению стоимости доллара в сто и более рублей, то российская экономика рухнула бы в бездну. Чтобы не допустить такого развития событий поначалу пришлось срочно занимать деньги через трежерис. Только это был не выход. Рано или поздно пришлось бы палить фин. резервы РФ.

Кудрин, тогдашний руководитель Министерства финансов, перед этим буквально загнал Россию в долговую яму, почти что кабалу. И дополнительные займы в трейджерис грозили полным обвалом рубля. В таких сложных условиях правительство сумело сориентироваться и дало ЦБ нужные установки.

Полученная, до начала спекуляций США с рублем, выручка с валюты была конвертирована в рублевую массу, а та в свою очередь была направлена в специально созданные фонды народного благосостояния РФ.

Выходило что средства, полученные от продажи нефти и газа, были отданы Центробанку, который через биржи превратил их в рублевую массу. В результате получилось фактически финансирование российской экономики, валютной выручкой США. А долларовую массу вернули американцам, взяв американские долговые обязательства.

Если говорить образно. Россия вложила доллары в ценные бумаги, избавившись от нулевой денежной валютной массы, но при этом с возможностью конвертировать ее обратно в рубли, через биржи. При давлении на экономику РФ в любой момент может продать долговые обязательства на вторичных рынках и тем самым лишить США рычага воздействия через санкции. В результате долговые обязательства стали неосязаемым валютным резервом.

Проводимая ЦБ рублевая эмиссия под валютную выручку, дала возможность поддержки национальной экономики.

Еще одним путем минимализации рисков для России, в ответ на проводимую США спекуляцию, стало наращивание золотовалютных фондов. Другим несомненным плюсом такой финансовой операции является тот факт, что американцы не могут наложить санкции на деньги и бумаги, которые являются их собственными средствами.

Сказать что это взбесило США, не сказать ничего. Они уже жили предвкушением краха экономики РФ.

Тогда в Америке решили «удавить» РФ заставив спалить резервы, находящиеся в долговых обязательствах. Все спекулятивные усилия были направлены на дальнейшее снижение курса рубля. США рассчитыло, что ЦБ для поддержки начнет опустошать свои валютные запасы, в том числе и с резервных фондов, конвертирую рубли обратно в доллары по невыгодному курсу, для погашения валютных кредитов.

Расчет был на то, что исчерпав резервы, Россия окажется неплатежеспособной по ранее взятым кредитам, не сможет брать новые, и тогда можно за бесценок скупить российские активы.

Однако ЦБ нашел способ обломать и эти «грязные» спекуляции, заключив соглашение о кредитах с китайскими банками. Это стало возможным, благодаря дальновидности ЦБ, ведь когда-то Россия отказалась подписывать Бреттон-Вудское соглашение.

Иными словами, Россия не обязана была выполнять установленные в них правила обращения с заемными иностранными средствами согласно Бреттон-Вудскому договору и может действовать по своему усмотрению. И данный факт РФ использовала в полной мере.

Повышение конкурентоспособности России на международных рынках, объективно помогло укреплению национальной экономики.

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