ЗРК C-500 «ПРОМЕТЕЙ» ПОШЁЛ В СЕРИЮ Фев 27, 201823790 31

В России началось производство зенитного ракетного комплекса нового поколения. 26 февраля информационное агентство ТАСС сообщило о том, что Нижегородский машиностроительный завод приступил к производству ракетных систем типа С-500 «Прометей».

«Концерн ВКО «Алмаз-Антей» построил два завода — в Кирове и Нижнем Новгороде. На Кировском машиностроительном предприятии проектная мощность по производствуодних только перспективных зенитных ракетных систем — это тысячи ракет в год. А Нижегородский машиностроительный завод уже приступил к производству финальных систем типа С-500 и С-400 на автомобильном шасси и полуприцепов на колёсном ходу», — рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Система С-500 «Прометей» разрабатывалась как замена С-400 «Триумф». По словам разработчиков, она станет эффективным средством борьбы с авиацией и ракетами на ближайшие 25 лет. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял о том, что поставки системы в войска начнутся в 2020 году.

С-500 – новейшее поколение зенитных ракетных систем с дальностью поражения целей до 600 км, в которых реализован принцип раздельного решения задач по уничтожению баллистических и аэродинамических целей. Главной функцией ЗРК С-500 является борьба с баллистическими ракетами средней дальности с радиусом действия до 3500 км. Кроме того, комплексы могут поражать и межконтинентальные ракеты на финальной стадии полета, а в некоторых случаях – и в средней части их траектории, обладая дальностью обнаружения целей на расстоянии до 2000 км и высотой поражения 50–40 км

ЗРК С-500 способен обнаружить и поразить одновременно до двадцати скоростных воздушных целей – таких как баллистические или крылатые ракеты, самолеты, беспилотные летательные аппараты. При этом поражаемые цели могут быть высокоскоростными со скоростью полета 5М и выше. Кроме того, системы С-500 обладают высокой мобильностью и могут быть развернуты в точке прибытия всего за 10 минут