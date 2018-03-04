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Выступление доверенного лица кандидата в президенты П.Грудинина Ю.Ю.Болдырева на дебатах на телеканале Россия 24 Тема: армия и развитие ОПК, 02.03.2018

14:57. 4 марта 2018 Просмотров - 354 Один комментарий Опубликовал:

Домашние пряники в виде гранаты, танк, самолет-истребитель Лицензионные Стоковые Изображения

Выступление доверенного лица кандидата в президенты П.Грудинина Ю.Ю.Болдырева на дебатах на телеканале Россия 24 Тема: армия и развитие ОПК, 02.03.2018

 

 

 

 

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Один комментарий»

  • 834 -50
    VaSya 4 марта 2018 в 16:57 Ссылка Пометить
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    Что за издевательство? Поставили в ряд кандидатов и дают по 2 минуты ответить на вопрос, а в это время сверху идёт реклама путина.

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