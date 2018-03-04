Выступление доверенного лица кандидата в президенты П.Грудинина Ю.Ю.Болдырева на дебатах на телеканале Россия 24 Тема: армия и развитие ОПК, 02.03.2018
14:57. 4 марта 2018 Просмотров - 354 Один комментарий Опубликовал: Серый
Выступление доверенного лица кандидата в президенты П.Грудинина Ю.Ю.Болдырева на дебатах на телеканале Россия 24 Тема: армия и развитие ОПК, 02.03.2018
https://pdsnpsr.ru/
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Что за издевательство? Поставили в ряд кандидатов и дают по 2 минуты ответить на вопрос, а в это время сверху идёт реклама путина.