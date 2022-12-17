Это был первый день, открытие выставки Ильи Глазунова в Манеже только для элиты, куда простой народ не пускали. Важные люди, в том числе члены Политбюро КЦ КПСС, подошли к картине «Русская красавица». Не успел Глазунов рот открыть, открывая начальству глаза на искусство, как один молодой человек произнёс:

- Какая же это красавица?!

Никому не известный художник, приехавший к Глазунову «на смотрины», случайно попавший на мероприятие, бросил вызов мэтру! Это был Константин Васильев. Вернувшись домой, в посёлок Васильево, что под Казанью, Константин сел за свою «красавицу», за картину, которая сегодня известна как «Ожидание». На фото слева Глазунов, (Русская красавица»), а справа – Васильев («Ожидание).

Как тут не вспомнить Симонова:

Не понять, не ждавшим им,

Как среди огня

Ожиданием своим

Ты спасла меня…

Матушка художника, Клавдия Пармёновна, когда увидела готовую картину, заплакала: - «Костя, ты меня написал!». Клавдия родила будущего художника в Майкопе 2 сентября 1942 года. Немцы вошли в этот город в конце августа того же года. Отец был в партизанском отряде. Немцы это быстро вычислили и взяли жену партизана в гестапо. Потом отпустили в качестве «подсадной утки». На постой подселили двух немцев. Женщина поняла, что враги поджидают отца. Тот обязательно захочет узнать, кто родился. Мать ни одной ночи не спала, зажигала свечку и караулила у окна, чтобы отец не попался…

Состояние… В сознании большинства в настоящее время это деньги, собственность. Ожидание... Сегодня жёны, матери, любимые по крайней мере трехсот тысяч мужчин, призванных на фронт, начинают понимать, что это такое. Впрочем, наверняка есть и такие, которым 5 миллионов рублей поверх цинкового гроба дороже живого мужа. Как их привели в такое состояние – не вопрос.

Не случайно мы на примере отдельного Человека говорим про Состояние Души, снискавшей через Дух Славу, про то, что живёт вечно. Состояние высокого духовного напряжения в «Ожидании» Васильев передал образом горящей свечи. Это неизменное состояние творящей Любовь души. Душа этого художника ещё во чреве матери вместе с ней тревожилась, вместе со всей оккупированной Родиной жаждала Победы.

Сегодня часто повторяются понятия Явь, Правь, Навь, Славь как ключевые в расшифровке культурного Кода Русской цивилизации. Это главное, что врагу необходимо порушить в сегодняшней войне цивилизаций. Достиг разрыва носителей Русского Духа с энергиями Творца и Россию больше никто никогда не вспомнит! И это, главное , видно на короткой жизни Константина Васильева. В период своего становления он подписывал картины так: «Константин Великоросс». Даже в имени нет случайности. Кон, константа – то что дано Всевышним, что свято соблюдали Великие Предки, что всегда приносило Лад в Роду и Победу Родины в любой войне. Это Правь.

…Говорить о чём-то серьёзном нельзя без сравнения. Иначе не видно. Вот я и сравню Васильева с Глазуновым, признанным мэтром не только в СССР, РФ, но и в большинстве стран мира. Сразу оговорюсь, что ничего не имею против Ильи Сергеевича (мир ему). Но сравнение с подлинно Великим, не имевшим ни званий, ни наград, ни денег у меня получается явно не в пользу обладателя всех званий, премий и наград не только РФ, но и мира.

Сошлюсь на отношения Кожинова и Глазунова. Великий художник не раз приглашал великого философа-публициста на свои выставки, не раз звонил и предлагал поглядеть мастерскую, поговорить. Возможно, хотелось услышать от Вадима Валериановича одобрительные слова о себе, на тот момент вожде русского патриотического движения. Но, по воспоминаниям Станислава Куняева , Илья Глазунов вдруг перестал сотрудничать с «Нашим современником», оплотом патриотического движения. Случилось это после публикации Кожинова, где такие слова: « Картины Ильи по-своему хороши, и вот если бы их размножить и вывесить, как плакаты на железнодорожных станциях, эффект был бы великолепен!» . Было и замечание, что некоторые « работы художника последних лет — это китч…». До этого момента Глазунов тепло отзывался о Кожинове и приглашал читать лекции в Суриковский институт. После этого – конец, поскольку китч - это культурно-эстетическая категория, которая включает в себя клишированные произведения искусства серийного производства . Разве можно так? Ведь Глазунов по сию пору – величина непревзойдённая. Читал про него много, в том числе статью «Илья Глазунов - жрец национального духа». Вот тут даже я бы поспорил. Жрецы в Египте и Греции, а на Руси – волхвы. Не спорить же с Пушкиным:

Волхвы не боятся могучих владык,

А княжеский дар им не нужен;

Правдив и свободен их вещий язык

И с волей небесною дружен.

10 июня 2009 года Председатель Правительства РФ Владимир Путин посетил галерею Ильи Глазунова и поздравил его с 79-летием. Рассматривая картину «Князь Олег и Игорь», Путин высказал пожелание, чтобы меч князя Олега был несколько увеличен, «а то выглядит, как перочинный ножик. <…> Им как будто колбасу режут». Художник обязался картину исправить и похвалил главу правительства за «хороший глазомер». Глазомеры «жреца» и «князя» сошлись: 9 февраля 2012 года Глазунов был официально зарегистрирован как доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Путина… Кстати, о «глазомерах». Глазунова подсадил и долгие годы опекал поэт Сергей Михалков. Как вспоминал о нём сам художник, «которому я обязан буквально всем». Как тут не сказать о Никите Сергеевиче Михалкове, который сегодня гоняет бесов от культуры, словно Ленин буржуазию? Всё правильно, но Дух-то где? Не только в моей памяти этот мастер от культуры висит в «космическом корабле», рассказывает, как нам будет хорошо, если выберем Ельцина. Доверенное лицо, в вашу душу и Родину-мать! Каков уровень доверия мэтру сегодня, господа православные?

Кто такие настоящие ПРАВОСЛАВНЫЕ? «Пра» мы уже поняли. Законы Всевышнего и пращуров. А СЛАВЬ-то, настоящая Слава что такое? «СЛ» - это было универсальное обозначение понятия силы, которая давалась для того, чтобы «ПРА», как понимание Божественной силы изменений, проявилось в мире. Мало знать, надо делать! «СЛ» обозначало силу, данную для этого изменения. Для человека это собственная сила воли. Поэтому «СЛАВЬ» - это Сила Внутри, которую человек получал от чувства повышения вибрации для изменений в материальном мире. Вот это, главное и гасят враги. Пока успешно.

Мне довелось побывать в Художественном музее Константина Васильева в Москве. Маленькое помещение в прекрасном месте мы использовали для сходки активистов-политиков. Картины смотрели как-то спешно, торопились обсудить политику. Честно скажу, что впустую мы сожгли свои силы и время. Нужны деньги, деньги, деньги! А они у тех, кто Правду никогда никуда не пустит, не говоря о телевидении. А мимо чего прошли?

Смотрю короткий видеоролик. Экскурсию по музею Васильева ведёт директор

Анатолий Иванович Доронин. Первая работа «Северный Орёл». Васильев решил показать силу Духа всего живого. Доступно в интернете, смотрите! Далее «Свентовит». Доронин рассказывает про Аркону, про восточную Германию, где Русы не приняли христианство, были вырезаны. Отсюда взят в геральдику орёл. Отсюда германцы с характером нордическим и стойким. У Васильева символы, символы, символы, некоторые из которых вошли в геральдику. Крест в круге – от Гипербореи. Кто в семидесятые годы знал про Русские Веды, про Гиперборею, прародину Русов? Никакой литературы не было! «Человек с филином» - это будущее России. Можно про эту работу писать, писать и писать, говорить. Но посмотреть оригинал – и ни писать, ни говорить не надо. Свеча горит!

Подвиг Константина Васильева не только в искусстве. Потребовался широкий формат, двухметровое дорогущее полотно. Купил, и у нас теперь есть «Валькирия над сражённым Зигфридом», где на первом плане удивительно прописан русский иван-чай. А зарплата художника-оформителя на заводе - 53 рубля. Напомню, что средняя по стране была 120 рублей… Где материальные источники творчества гения? Наищешься. Разве что факт: в 8 лет мать купила Косте книгу «Русские богатыри». Они потом появились на холстах, как идеал мужской красоты, воинской Славы, Доблести, Правды и Справедливости…

…В поисках разгадки таинственной гибели Константина Васильева в 34 года я перерыл уйму информации. Это отдельная тема. Но вот попался документальный фильм из цикла Гостелерадио «Рассказы о художниках». 1987 год. Там мама, сестра Константина, лучшие друзья. Говорят не только про факты биографии, но и о картинах, на многих из которых Пращуры Русской цивилизации. «Предок, прошедший все войны и победивший, спрашивает нас: «Ну а вы где будете, вы!?» Это говорят ровесники, самые близкие к художнику люди, говорят, что «Васильев предвосхитил страшную, и, в то же время, полную надежд эпоху». Ещё раз подчёркиваю – 1987 год, Великая Держава ещё не подозревает величайшее предательство всех времён и народов, величайшую трагедию эпохи – развал СССР. Художник Ю. Кузнецов там, в старом уже фильме напоминает слова, которые любил повторять Васильев: «Совершенство рождается от равновесия. Равновесие от справедливости. Справедливость – это чистота души».

В том фильме я узнал Анатолия Доронина, молоденького журналиста. Сегодня он изрядно постарел. Дело не только в возрасте, а в том, сколько сил приходится тратить на борьбу со сволотой в бизнесе и власти, которая пытается захватить помещение. Даже поджигали, поскольку земля в парке дорогущая. Подлецам плевать, что там бесценное достояние Русской Нации. Анатолий Иванович торопится, чтобы оставить время для выступления Андрея Девятова, которого ставит в один ряд с Васильевым. Хотя сам Андрей Петрович постоянно подчёркивает, что он не духовный учитель, с искусством связан только как военный разведчик, поскольку разведка и сама война – это искусство. Полковник Генштаба ГРУ СССР уже 20 лет рассказывает, как победить в войне смыслов, каковой и является нынешняя Третья мировая. Доктрина чисто Русская, без единой ссылки на западных «мудрецов». Небополитика! Не бегло об этом говорить. Скажу лишь, что название ролика наверняка от небополитика: «Планировщику на заметку». Чем закончится СВО, понятно. Чтобы производить оружие, снаряды и так далее, Западу нужна энергия. А с ней у них хреновато. Ухоркают ещё несколько тысяч человек цивилизации Руси с той и другой стороны, выдохнутся и договорятся, позволив той и другой стороне приписать победу. В планах мировых паразитов дальше много чего – «инклюзивного». Но «Планировщику на заметку» вот что: окончательная и бесповоротная Победа Русской многонациональной цивилизации. Она в возрождении Русского Духа, Преображении России. Есть у вас, господа сатанисты, люди от Бога, с рождения которым предписана Слава? Не было, нет и быть не может!

Эдуард Наипов,

Кострома