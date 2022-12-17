Главная » Мировоззрение, Творчество

Великоросс и жажда Славы

31 1

45555

Это был первый день, открытие выставки Ильи Глазунова в Манеже только для элиты, куда простой народ не пускали. Важные люди, в том числе члены Политбюро КЦ КПСС, подошли к картине «Русская красавица». Не успел Глазунов рот открыть, открывая начальству глаза на искусство, как один молодой человек произнёс:

- Какая же это красавица?!

Никому не известный художник, приехавший к Глазунову «на смотрины», случайно попавший на мероприятие, бросил вызов мэтру! Это был Константин Васильев. Вернувшись домой, в посёлок Васильево, что под Казанью, Константин сел за свою «красавицу», за картину, которая сегодня известна как «Ожидание». На фото слева Глазунов, (Русская красавица»), а справа – Васильев («Ожидание).

Как тут не вспомнить Симонова:

Не понять, не ждавшим им,

Как среди огня

Ожиданием  своим

Ты  спасла  меня

Матушка художника, Клавдия Пармёновна, когда увидела готовую картину, заплакала: - «Костя, ты меня написал!». Клавдия родила будущего художника в Майкопе 2 сентября 1942 года. Немцы вошли в этот город в конце августа того же года. Отец был в партизанском отряде. Немцы это быстро вычислили и взяли жену партизана в гестапо. Потом отпустили в качестве «подсадной утки». На постой подселили двух немцев. Женщина поняла, что враги поджидают отца. Тот обязательно захочет узнать, кто родился. Мать ни одной ночи не спала, зажигала свечку и караулила у окна, чтобы отец не попался…

Состояние… В сознании большинства в настоящее время это деньги, собственность. Ожидание... Сегодня жёны, матери, любимые по крайней мере трехсот тысяч мужчин, призванных на фронт, начинают понимать, что это такое. Впрочем, наверняка есть и такие, которым 5 миллионов рублей поверх цинкового гроба дороже живого мужа. Как их привели в такое состояние – не вопрос.

Не случайно мы на примере отдельного Человека говорим про Состояние Души, снискавшей через Дух Славу, про то, что живёт вечно. Состояние высокого духовного напряжения в «Ожидании» Васильев передал образом горящей свечи. Это неизменное состояние творящей Любовь души. Душа этого художника ещё во чреве матери вместе с ней тревожилась, вместе со всей оккупированной Родиной жаждала Победы.

Сегодня часто повторяются понятия Явь, Правь, Навь, Славь как ключевые в расшифровке культурного Кода Русской цивилизации. Это главное, что врагу необходимо порушить в сегодняшней войне цивилизаций. Достиг разрыва носителей Русского Духа с энергиями Творца и Россию больше никто никогда не вспомнит! И это, главное, видно на короткой жизни Константина Васильева. В период своего становления он подписывал картины так: «Константин Великоросс». Даже в имени нет случайности. Кон, константа – то что дано Всевышним, что свято соблюдали Великие Предки, что всегда приносило Лад в Роду и Победу Родины в любой войне. Это Правь.

…Говорить о чём-то серьёзном нельзя без сравнения. Иначе не видно. Вот я и сравню Васильева с Глазуновым, признанным мэтром не только в СССР, РФ, но и в большинстве стран мира. Сразу оговорюсь, что ничего не имею против Ильи Сергеевича (мир ему). Но сравнение с подлинно Великим, не имевшим ни званий, ни наград, ни денег у меня получается явно не в пользу обладателя всех званий, премий и наград не только РФ, но и мира.

Сошлюсь на отношения Кожинова и Глазунова. Великий художник не раз приглашал великого философа-публициста на свои выставки, не раз звонил и предлагал поглядеть мастерскую, поговорить. Возможно, хотелось услышать от Вадима Валериановича одобрительные слова о себе, на тот момент вожде русского патриотического движения. Но, по воспоминаниям Станислава Куняева, Илья Глазунов вдруг перестал сотрудничать с «Нашим современником», оплотом патриотического движения. Случилось это после публикации Кожинова, где такие слова: «Картины Ильи по-своему хороши, и вот если бы их размножить и вывесить, как плакаты на железнодорожных станциях, эффект был бы великолепен!». Было и замечание, что некоторые «работы художника последних лет — это китч…». До этого момента Глазунов тепло отзывался о Кожинове и приглашал читать лекции в Суриковский институт. После этого – конец, поскольку китч - это культурно-эстетическая категория, которая включает в себя клишированные произведения искусства серийного производства. Разве можно так? Ведь Глазунов по сию пору – величина непревзойдённая. Читал про него много, в том числе статью «Илья Глазунов - жрец национального духа». Вот тут даже я бы поспорил. Жрецы в Египте и Греции, а на Руси – волхвы. Не спорить же с Пушкиным:

Волхвы  не боятся  могучих  владык,

А  княжеский  дар  им  не нужен;

Правдив и свободен их вещий язык

И с волей небесною дружен.

10 июня 2009 года Председатель Правительства РФ Владимир Путин посетил галерею Ильи Глазунова и поздравил его с 79-летием. Рассматривая картину «Князь Олег и Игорь», Путин высказал пожелание, чтобы меч князя Олега был несколько увеличен, «а то выглядит, как перочинный ножик. <…> Им как будто колбасу режут». Художник обязался картину исправить и похвалил главу правительства за «хороший глазомер». Глазомеры «жреца» и «князя» сошлись: 9 февраля 2012 года Глазунов был официально зарегистрирован как доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Путина… Кстати, о «глазомерах». Глазунова подсадил и долгие годы опекал поэт Сергей Михалков. Как вспоминал о нём сам художник, «которому я обязан буквально всем». Как тут не сказать о Никите Сергеевиче Михалкове, который сегодня гоняет бесов от культуры, словно Ленин буржуазию? Всё правильно, но Дух-то где? Не только в моей памяти этот мастер от культуры висит в «космическом корабле», рассказывает, как нам будет хорошо, если выберем Ельцина. Доверенное лицо, в вашу душу и Родину-мать! Каков уровень доверия мэтру сегодня, господа православные?

Кто такие настоящие ПРАВОСЛАВНЫЕ? «Пра» мы уже поняли. Законы Всевышнего и пращуров. А СЛАВЬ-то, настоящая Слава что такое? «СЛ» - это было универсальное обозначение понятия силы, которая давалась для того, чтобы «ПРА», как понимание Божественной силы изменений, проявилось в мире. Мало знать, надо делать! «СЛ» обозначало силу, данную для этого изменения. Для человека это собственная сила воли. Поэтому «СЛАВЬ» - это Сила Внутри, которую человек получал от чувства повышения вибрации для изменений в материальном мире. Вот это, главное и гасят враги. Пока успешно.

Мне довелось побывать в Художественном музее Константина Васильева в Москве. Маленькое помещение в прекрасном месте мы использовали для сходки активистов-политиков. Картины смотрели как-то спешно, торопились обсудить политику. Честно скажу, что впустую мы сожгли свои силы и время. Нужны деньги, деньги, деньги! А они у тех, кто Правду никогда никуда не пустит, не говоря о телевидении. А мимо чего прошли?

Смотрю короткий видеоролик. Экскурсию по музею Васильева ведёт директор

Анатолий Иванович Доронин. Первая работа «Северный Орёл». Васильев решил показать силу Духа всего живого. Доступно в интернете, смотрите! Далее «Свентовит». Доронин рассказывает про Аркону, про восточную Германию, где Русы не приняли христианство, были вырезаны. Отсюда взят в геральдику орёл. Отсюда германцы с характером нордическим и стойким. У Васильева символы, символы, символы, некоторые из которых вошли в геральдику. Крест в круге – от Гипербореи. Кто в семидесятые годы знал про Русские Веды, про Гиперборею, прародину Русов? Никакой литературы не было! «Человек с филином» - это будущее России. Можно про эту работу писать, писать и писать, говорить. Но посмотреть оригинал – и ни писать, ни говорить не надо. Свеча горит!

Подвиг Константина Васильева не только в искусстве. Потребовался широкий формат, двухметровое дорогущее полотно. Купил, и у нас теперь есть «Валькирия над сражённым Зигфридом», где на первом плане удивительно прописан русский иван-чай. А зарплата художника-оформителя на заводе - 53 рубля. Напомню, что средняя по стране была 120 рублей… Где материальные источники творчества гения? Наищешься. Разве что факт: в 8 лет мать купила Косте книгу «Русские богатыри». Они потом появились на холстах, как идеал мужской красоты, воинской Славы, Доблести, Правды и Справедливости…

…В поисках разгадки таинственной гибели Константина Васильева в 34 года я перерыл уйму информации. Это отдельная тема. Но вот попался документальный фильм из цикла Гостелерадио «Рассказы о художниках». 1987 год. Там мама, сестра Константина, лучшие друзья. Говорят не только про факты биографии, но и о картинах, на многих из которых Пращуры Русской цивилизации. «Предок, прошедший все войны и победивший, спрашивает нас: «Ну а вы где будете, вы!?» Это говорят ровесники, самые близкие к художнику люди, говорят, что «Васильев предвосхитил страшную, и, в то же время, полную надежд эпоху». Ещё раз подчёркиваю – 1987 год, Великая Держава ещё не подозревает величайшее предательство всех времён и народов, величайшую трагедию эпохи – развал СССР. Художник Ю. Кузнецов там, в старом уже фильме напоминает слова, которые любил повторять Васильев: «Совершенство рождается от равновесия. Равновесие от справедливости. Справедливость – это чистота души».

В том фильме я узнал Анатолия Доронина, молоденького журналиста. Сегодня он изрядно постарел. Дело не только в возрасте, а в том, сколько сил приходится тратить на борьбу со сволотой в бизнесе и власти, которая пытается захватить помещение. Даже поджигали, поскольку земля в парке дорогущая. Подлецам плевать, что там бесценное достояние Русской Нации. Анатолий Иванович торопится, чтобы оставить время для выступления Андрея Девятова, которого ставит в один ряд с Васильевым. Хотя сам Андрей Петрович постоянно подчёркивает, что он не духовный учитель, с искусством связан только как военный разведчик, поскольку разведка и сама война – это искусство. Полковник Генштаба ГРУ СССР уже 20 лет рассказывает, как победить в войне смыслов, каковой и является нынешняя Третья мировая. Доктрина чисто Русская, без единой ссылки на западных «мудрецов». Небополитика! Не бегло об этом говорить. Скажу лишь, что название ролика наверняка от небополитика: «Планировщику на заметку». Чем закончится СВО, понятно. Чтобы производить оружие, снаряды и так далее, Западу нужна энергия. А с ней у них хреновато. Ухоркают ещё несколько тысяч человек цивилизации Руси с той и другой стороны, выдохнутся и договорятся, позволив той и другой стороне приписать победу. В планах мировых паразитов дальше много чего – «инклюзивного». Но «Планировщику на заметку» вот что: окончательная и бесповоротная Победа Русской многонациональной цивилизации. Она в возрождении Русского Духа, Преображении России. Есть у вас, господа сатанисты, люди от Бога, с рождения которым предписана Слава? Не было, нет и быть не может!

Эдуард Наипов,

Кострома

 

 

Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
ГМО МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ЖИЗНИ НА ПЛАНЕТЕ
Виктория ПреобРАженская о будущем человечества
Славянский характер или Почему русских называют медведями?
Родченков пообещал уничтожить весь олимпийский спорт России на ближайшие 5 лет.
7 технологий, которые нам запретили использовать
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 10019 7579
    чужой 6 мин. назад

      После прекращения финансирования от США войны с русскими, будет видно что Украины больше нет и она не существует.
      Тогда остатки будут раздирать все кому не лень.
      Чтобы сохранить русский мир и украинцев в Новороссии ну жно создавать центр сопротивления уже сегодня.
      Иначе не будет ни красавиц, ни великороссии, ни членов КПСС.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru