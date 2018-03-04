Военная приемка. Путь «Бумеранга»

Этот выпуск — настоящий мировой эксклюзив: российский оборонный комплекс впервые представляет публике новейшую колесную платформу бронетехники «Бумеранг». Несмотря на то, что внешность «Бумерангов» известна уже несколько лет, внутреннее устройство, ходовые возможности, система защиты и обороны до сегодняшнего дня оставались тайной за семью печатями. И вот «Военная приемка» готова показать то, чего не показывал еще никто и никогда.



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Источник: www.youtube.com