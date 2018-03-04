Главная » Аналитика, Жизнеречение, Политика, События Настоящего

Митинг в поддержку Путина в Лужниках: кому нужна эта показуха?

14:34. 4 марта 2018 Просмотров - 673 18 коммент. Опубликовал:

orig

Сообщается, что митинг-концерт в поддержку Путина собрал 140 тысяч человек. Нужно, правда, как в еврейском анекдоте, уточнить: не собрал, а собрали, и не митинг, а чиновники, преподаватели бюджетных вузов и командиры воинских подразделений. Сведения о том, что на митинг сгоняют массовку, появились ещё 26 февраля, притом сенсацией они не стали, в те же Лужники в ноябре прошлого года также сгоняли людей по разнарядке.

Понятно, что эстрадные звездуны явились под девизом "и вашим, и нашим за копейку спляшем", но остальные-то? Для телевизионной картинки? Но вот тут смотрите какая штука - сарафанное радио, и это знает любой журналист, работает лучшего всяких СМИ, а все вот эти сто тысяч человек, что пришли на митинг, вряд ли будут молчать со своими друзьями и близкими о том, каким образом очутились на концерте. По меньшей мере полмиллиона человек, следственно, осведомлены о том, каким образом набирают массовку. А знают они, знает вся страна, шила в мешке не утаишь.

Оппозиционеры заблуждаются, думая, что принуждение к такому митингу - оскорбление для участников. Они смотрят со своей колокольни, и действительно, если ты ненавидишь Путина, то тебе будет крайне обидно участвовать в агитационном шоу в его поддержку. Но если любишь и относишься индифферентно, как большинство участников, то вряд ли станешь считать это таким уж оскорблением. Тем более какое-то шоу, да и тёплый чай, возможно, дадут. Не оскорбитесь же вы, если вас силой заставят сходить на интересный фильм.

Но дело в том, что критическая масса накапливается, и в сложной ситуации власти поставят вот эти вот все добровольно-принудительные митинги в укор. Все эти случаи им аккуратно припомнят, запишут в столбик и подведут итог. И придётся же платить.

Напомню, в советское время, в конце восьмидесятых именно о таких митингах демократы кричали как о самом страшном преступлении коммунистов. И туда ещё никого визгом и угрозами не сгоняли. Не пойдёшь ты - ну пожурят, ну покачает головой профсоюзный деятель. И всё, на этом конец.

Одним словом, власть попросту роет себе яму подобными перфомансами. А смысл их прост и незатейлив - угодить одному всенародно любимому пенсионеру.

Медвежья услуга...

Метки: выборы 2018
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Владимир Путин на митинге в московских «Лужниках» призвал россиян к веку ярких побед России
В московских «Лужниках» стартовал митинг в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентских выборах. Еще за..., пресс-секретаря избирательного штаба Владимира Путина, участников митинга будет даже больше, чем...
ТАТЬЯНА МИРОНОВА. КУЛЬТ БЕЗ ЛИЧНОСТИ. Как Путина сделали Президентом. Часть 5.
... поддержка Владимиру Владимировичу Путину». Ключевое слово защищать многократно звучало с трибуны кремлевского митинга... путинского призыва умереть зазвучала в Лужниках песня группы «Любэ» - «Батяня-комбат...
Голосуй – не голосуй, всё равно…
... – ботфортом… Видел его выступление в «Лужниках». Вот это да! Как всех... тех, кто против недовольных и митинг в поддержку довольных недовольными… Население растерялось... – стабильность! Её может обеспечить только Путин!» Это верно. Олигархьё будет продолжать...
По новостям и событиям 10.04
...есть много указующих знаков на поддержку ими в течение последнего тысячелетия...памяти которого апеллировал В.В.Путин, предшествовала этому столкновению русского ...куратора российской внешней политики. Но митинг в Лужниках — не единственное событие, которое...

18 коммент.»

  • 418 271
    ipat 4 марта 2018 в 15:01 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    кремлёвская шпана из питерской подворотни,в очередной раз готовят картинку,что старика кабаева пипл массово поддерживает,чтобы 18.03.2018г. нарисовать ему 76%.

    Ответить
    • 6185 3304
      Omnia ipat 4 марта 2018 в 17:01 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      А разве не поддерживают? Они ведь пришли. Или реально поддерживают или решили не рисковать личными позициями в коллективах. Также поступят и на выборах.

      Ответить
    • 1051 399
      evsol ipat 4 марта 2018 в 18:16 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Сползает по крыше
      Старик Козлодоев,
      Пронырливый, как коростель.
      Мечтает забраться
      Старик Козлодоев
      К какой-нибудь бабе в постель.(с)

      Ответить
  • 575 405
    KOCMOHABT 4 марта 2018 в 15:19 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Росстат – мы нарисуем любую статистику!

    Ответить
  • 705 270
    Вета 4 марта 2018 в 16:49 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Вот с чего вы решили что оппозиция думает что это оскорбление для участников? Вы же сами пишете про 80е. На этом сборище собрались те кто способствовал развалу страны, они там главные зачинщики этого шабаша, те кто поддержал Горбачёва и алкаша Борьку, также и Путена в 2012 поддержали они, бесноватое сборище. Зная это, разве можно считать что для них это оскорбление. \Никто не забыт и ничто не забыто, на все поколенья и все времена. Сединами живших и кровью убитых, Оплачена страшная эта война.\

    Ответить
  • 834 -50
    VaSya 4 марта 2018 в 17:01 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Он сам проговорился, что его поддерживают тысячи, миллионы. А Грудинина поддерживают десятки миллионов, на порядок больше!

    Ответить
    • 6185 3304
      Omnia VaSya 4 марта 2018 в 17:03 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      За разные места поддерживают и разной хваткой. Есть десятки миллионов, которые за стакан водки и упаковку гречки проголосуют за любого. Насмотрелся на таких. Их много. Очень много.

      Ответить
    • 0 0
      Казимир VaSya 4 марта 2018 в 19:06 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Гордиться сегодняшней властью может только психически нездоровый человек, ИУДА, подхалим,или просто паразит на шее, того, кто ЗАРАБОТАЛ, на их содержание… . Пенсионер, получавший 70 -120руб в месяц, не считая бесплатного мед. обслуживания, учебы детей или внуков, мог передвигаться на городском транспорте бесплатно (учащиеся,пенсионеры и ряд .. ), а те, кто платил три копейки за трамвай, мог за пенсию наездить 3333 – 4000раз. Сегодня при стоимости проезда 25руб, – пенсия должна составлять 75-100 тыс… Получаю 12тыс, несмотря.на то,что прошло больше 30 лет “ПРОГРЕССА”. Чем гордиться?.. Смешно..

      Ответить
  • 6185 3304
    Omnia 4 марта 2018 в 17:07 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Почему решили, что те, кого согнали, на самом деле не за ВВП? Подавляющее большинство из них реально за него. Здесь нет никакого лукавства. И им нравится, когда сгоняют. Это им привычно и не вызывает особого отторжения. Стая (всё-таки не стадо) признаёт вожака. И в этом нет ничего плохого.

    Ответить
    • 8868 6680
      Ъ Omnia 4 марта 2018 в 19:36 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Вот и комментаторов злобных(которые пиндосами всех обзывают) не наблюдается.Все там…Сегодня божественный день.Многократно круче таинства причастия в церкви…Я даже полагаю у многих болезни застарелые уйдут…Святой день.

      Ответить
  • 970 750
    Евгений 4 марта 2018 в 18:15 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    У ненавистного всему западу Путина, дочки живут на западе руководят компаниями и прекрасно себя чувствуют. А Грудинину пытаются вменить в вину, что его сын якобы хотел получить в Латвии вид на жительство.

    Ответить
  • 3815 556
    nikolay 4 марта 2018 в 18:21 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Выдержка из статьи Максима Калашникова.

    Трампу наплевать на атомные крылатые ракеты Кремля. Он просто прет, как танк, обрубая валютные доходы РФ. Сталь и алюминий – раз. Наращивание высокотехнологичной добычи нефти и газа в Америке – два. Ибо новые объемы углеводородов (а США приближается по добыче нефти к РФ) неминуемо приведут к снижению цен на них. Попробуйте делать ваши подводные роботы-торпеды, лишившись сырьевых доходов! Попробуйте клепать оружие в РФ, коль у вас граждане окажутся нищими! Это – намного более серьезный вызов для Москвы, нежели всякие интернет-игры от Обамы и Клинтонидов. Те ведь были болтунами, не понимающими всей важности РЕАЛЬНОЙ, производительной экономики. Они вели самоубийственную для США политику деиндустриализации, выступая очень удобными соперниками для Путина. Таких слизняков бить – одно удовольствие.

    А вот теперь вместо никакого Обамы и болтуньи-”либеральной комсомолки” Хиллари пришел танк-Трамп. Он в экономике понимает стократ больше, нежели кремлевские мастера пиара и блефов. Теперь вместо “битвы болтунов и пропагандонов” начинается схватка на поле индустрии и протекционизма. Утонувший в болтовне Кремль тут стопроцетно бессилен. Он-то футбольные стадионы горазд громоздить. А Трамп заводы поднимает. Чуете разницу?

    Ответить
  • 4879 2463
    Maleos 4 марта 2018 в 18:24 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Чота злопыхатель забыл написать, что сгоняли на площадь под дулами автоматов, а отказавшихся пинали сапогами…

    Ответить
  • 5887 3389
    serjoza 4 марта 2018 в 19:02 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    там стадион столько не вместит(((а РБК рассказала о 130 тыс..приписками занимается Путин..любит врать однако.

    Ответить
  • 35 19
    Igori 4 марта 2018 в 19:24 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Люди действительно поддерживают Путина,это вам не голосуй или проиграеш.

    Ответить
  • 35 19
    Igori 4 марта 2018 в 19:26 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Да не это хакеры просто нарисовали голограмы на стадионе.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>