Митинг в поддержку Путина в Лужниках: кому нужна эта показуха?

Сообщается, что митинг-концерт в поддержку Путина собрал 140 тысяч человек. Нужно, правда, как в еврейском анекдоте, уточнить: не собрал, а собрали, и не митинг, а чиновники, преподаватели бюджетных вузов и командиры воинских подразделений. Сведения о том, что на митинг сгоняют массовку, появились ещё 26 февраля, притом сенсацией они не стали, в те же Лужники в ноябре прошлого года также сгоняли людей по разнарядке.

Понятно, что эстрадные звездуны явились под девизом "и вашим, и нашим за копейку спляшем", но остальные-то? Для телевизионной картинки? Но вот тут смотрите какая штука - сарафанное радио, и это знает любой журналист, работает лучшего всяких СМИ, а все вот эти сто тысяч человек, что пришли на митинг, вряд ли будут молчать со своими друзьями и близкими о том, каким образом очутились на концерте. По меньшей мере полмиллиона человек, следственно, осведомлены о том, каким образом набирают массовку. А знают они, знает вся страна, шила в мешке не утаишь.

Оппозиционеры заблуждаются, думая, что принуждение к такому митингу - оскорбление для участников. Они смотрят со своей колокольни, и действительно, если ты ненавидишь Путина, то тебе будет крайне обидно участвовать в агитационном шоу в его поддержку. Но если любишь и относишься индифферентно, как большинство участников, то вряд ли станешь считать это таким уж оскорблением. Тем более какое-то шоу, да и тёплый чай, возможно, дадут. Не оскорбитесь же вы, если вас силой заставят сходить на интересный фильм.

Но дело в том, что критическая масса накапливается, и в сложной ситуации власти поставят вот эти вот все добровольно-принудительные митинги в укор. Все эти случаи им аккуратно припомнят, запишут в столбик и подведут итог. И придётся же платить.

Напомню, в советское время, в конце восьмидесятых именно о таких митингах демократы кричали как о самом страшном преступлении коммунистов. И туда ещё никого визгом и угрозами не сгоняли. Не пойдёшь ты - ну пожурят, ну покачает головой профсоюзный деятель. И всё, на этом конец.

Одним словом, власть попросту роет себе яму подобными перфомансами. А смысл их прост и незатейлив - угодить одному всенародно любимому пенсионеру.

Медвежья услуга...