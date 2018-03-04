Митинг в поддержку Путина в Лужниках: кому нужна эта показуха?
Сообщается, что митинг-концерт в поддержку Путина собрал 140 тысяч человек. Нужно, правда, как в еврейском анекдоте, уточнить: не собрал, а собрали, и не митинг, а чиновники, преподаватели бюджетных вузов и командиры воинских подразделений. Сведения о том, что на митинг сгоняют массовку, появились ещё 26 февраля, притом сенсацией они не стали, в те же Лужники в ноябре прошлого года также сгоняли людей по разнарядке.
Понятно, что эстрадные звездуны явились под девизом "и вашим, и нашим за копейку спляшем", но остальные-то? Для телевизионной картинки? Но вот тут смотрите какая штука - сарафанное радио, и это знает любой журналист, работает лучшего всяких СМИ, а все вот эти сто тысяч человек, что пришли на митинг, вряд ли будут молчать со своими друзьями и близкими о том, каким образом очутились на концерте. По меньшей мере полмиллиона человек, следственно, осведомлены о том, каким образом набирают массовку. А знают они, знает вся страна, шила в мешке не утаишь.
Оппозиционеры заблуждаются, думая, что принуждение к такому митингу - оскорбление для участников. Они смотрят со своей колокольни, и действительно, если ты ненавидишь Путина, то тебе будет крайне обидно участвовать в агитационном шоу в его поддержку. Но если любишь и относишься индифферентно, как большинство участников, то вряд ли станешь считать это таким уж оскорблением. Тем более какое-то шоу, да и тёплый чай, возможно, дадут. Не оскорбитесь же вы, если вас силой заставят сходить на интересный фильм.
Но дело в том, что критическая масса накапливается, и в сложной ситуации власти поставят вот эти вот все добровольно-принудительные митинги в укор. Все эти случаи им аккуратно припомнят, запишут в столбик и подведут итог. И придётся же платить.
Напомню, в советское время, в конце восьмидесятых именно о таких митингах демократы кричали как о самом страшном преступлении коммунистов. И туда ещё никого визгом и угрозами не сгоняли. Не пойдёшь ты - ну пожурят, ну покачает головой профсоюзный деятель. И всё, на этом конец.
Одним словом, власть попросту роет себе яму подобными перфомансами. А смысл их прост и незатейлив - угодить одному всенародно любимому пенсионеру.
Медвежья услуга...
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кремлёвская шпана из питерской подворотни,в очередной раз готовят картинку,что старика кабаева пипл массово поддерживает,чтобы 18.03.2018г. нарисовать ему 76%.
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А разве не поддерживают? Они ведь пришли. Или реально поддерживают или решили не рисковать личными позициями в коллективах. Также поступят и на выборах.
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Сползает по крыше
Старик Козлодоев,
Пронырливый, как коростель.
Мечтает забраться
Старик Козлодоев
К какой-нибудь бабе в постель.(с)
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Росстат – мы нарисуем любую статистику!
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Вот с чего вы решили что оппозиция думает что это оскорбление для участников? Вы же сами пишете про 80е. На этом сборище собрались те кто способствовал развалу страны, они там главные зачинщики этого шабаша, те кто поддержал Горбачёва и алкаша Борьку, также и Путена в 2012 поддержали они, бесноватое сборище. Зная это, разве можно считать что для них это оскорбление. \Никто не забыт и ничто не забыто, на все поколенья и все времена. Сединами живших и кровью убитых, Оплачена страшная эта война.\
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Он сам проговорился, что его поддерживают тысячи, миллионы. А Грудинина поддерживают десятки миллионов, на порядок больше!
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За разные места поддерживают и разной хваткой. Есть десятки миллионов, которые за стакан водки и упаковку гречки проголосуют за любого. Насмотрелся на таких. Их много. Очень много.
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Вы уже получили стакан водки и пачку гречки?
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Гордиться сегодняшней властью может только психически нездоровый человек, ИУДА, подхалим,или просто паразит на шее, того, кто ЗАРАБОТАЛ, на их содержание… . Пенсионер, получавший 70 -120руб в месяц, не считая бесплатного мед. обслуживания, учебы детей или внуков, мог передвигаться на городском транспорте бесплатно (учащиеся,пенсионеры и ряд .. ), а те, кто платил три копейки за трамвай, мог за пенсию наездить 3333 – 4000раз. Сегодня при стоимости проезда 25руб, – пенсия должна составлять 75-100 тыс… Получаю 12тыс, несмотря.на то,что прошло больше 30 лет “ПРОГРЕССА”. Чем гордиться?.. Смешно..
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Почему решили, что те, кого согнали, на самом деле не за ВВП? Подавляющее большинство из них реально за него. Здесь нет никакого лукавства. И им нравится, когда сгоняют. Это им привычно и не вызывает особого отторжения. Стая (всё-таки не стадо) признаёт вожака. И в этом нет ничего плохого.
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Вот и комментаторов злобных(которые пиндосами всех обзывают) не наблюдается.Все там…Сегодня божественный день.Многократно круче таинства причастия в церкви…Я даже полагаю у многих болезни застарелые уйдут…Святой день.
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У ненавистного всему западу Путина, дочки живут на западе руководят компаниями и прекрасно себя чувствуют. А Грудинину пытаются вменить в вину, что его сын якобы хотел получить в Латвии вид на жительство.
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путин либерал..не оправдал наших ожиданий.
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Выдержка из статьи Максима Калашникова.
Трампу наплевать на атомные крылатые ракеты Кремля. Он просто прет, как танк, обрубая валютные доходы РФ. Сталь и алюминий – раз. Наращивание высокотехнологичной добычи нефти и газа в Америке – два. Ибо новые объемы углеводородов (а США приближается по добыче нефти к РФ) неминуемо приведут к снижению цен на них. Попробуйте делать ваши подводные роботы-торпеды, лишившись сырьевых доходов! Попробуйте клепать оружие в РФ, коль у вас граждане окажутся нищими! Это – намного более серьезный вызов для Москвы, нежели всякие интернет-игры от Обамы и Клинтонидов. Те ведь были болтунами, не понимающими всей важности РЕАЛЬНОЙ, производительной экономики. Они вели самоубийственную для США политику деиндустриализации, выступая очень удобными соперниками для Путина. Таких слизняков бить – одно удовольствие.
А вот теперь вместо никакого Обамы и болтуньи-”либеральной комсомолки” Хиллари пришел танк-Трамп. Он в экономике понимает стократ больше, нежели кремлевские мастера пиара и блефов. Теперь вместо “битвы болтунов и пропагандонов” начинается схватка на поле индустрии и протекционизма. Утонувший в болтовне Кремль тут стопроцетно бессилен. Он-то футбольные стадионы горазд громоздить. А Трамп заводы поднимает. Чуете разницу?
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Чота злопыхатель забыл написать, что сгоняли на площадь под дулами автоматов, а отказавшихся пинали сапогами…
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там стадион столько не вместит(((а РБК рассказала о 130 тыс..приписками занимается Путин..любит врать однако.
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Люди действительно поддерживают Путина,это вам не голосуй или проиграеш.
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Да не это хакеры просто нарисовали голограмы на стадионе.