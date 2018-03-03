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«Последний звонок» в Госдуме

13:10. 3 марта 2018 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал:

По приглашению Комитета по образованию в ГД РФ прошел «круглый стол»

По приглашению Комитета по образованию в ГД РФ прошел «круглый стол», посвященный 3 серии фильма «Последний звонок». На встречу пришло более 150 человек – преподаватели и профессора, директора школ и руководители общественных движений, ищущие ответы на наболевшие вопросы. Сложно сказать, были ли получены ответы на них, но дискуссия состоялась и местами была довольно жаркой. Спасибо всем, кто остается неравнодушен к состоянию российского образования. Спасибо тем, кто не согласен с нашими тезисами и готов к открытому диалогу. И, конечно, персональная благодарность профессору Александру Иванову, который нашел время и приехал ради этого мероприятия в Москву из Петрозаводска. Искренне надеемся, что прошедшая встреча не станет последней. 

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Рекомендуем:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

Последний звонок (все серии)

Сайт проекта «Последний звонок»

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Константин Сёмин

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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