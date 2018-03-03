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Первый «олимпийский» BMW выставлен на продажу

08:41. 3 марта 2018 Просмотров - 165 Нет комментариев Опубликовал:

Один из победителей зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане выставил на продажу наградной автомобиль BMW X4 с олимпийской символикой «Команда России 2018».

В объявлении о продаже на сайте auto.ru говорится, что комплектация призового автомобиля «близка к максимальной», на порогах машины стоят олимпийские кольца с подсветкой, а из двери на асфальт проецируется олимпийская символика.

В качестве контактного лица указан Александр Петров. Между тем российский спортсмен под таким именем на зимних Олимпийских Играх в Корее не выступал.

По словам продавца, номера на BMW, который находится на закрытой парковке, не получались.

Продавец надеется получить за автомобиль 4 млн рублей. Согласно открытым данным, сейчас цена на новую модель Х4 стартует от 2,7 млн рублей.

Напомним, в среду премьер Дмитрий Медведев вручил призерам Олимпиады ключи от новых иномарок. Во вторник в сети появились фото дорогих авто, приготовленных в подарок российским олимпийцам.

Ольга Никитина

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / россия
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