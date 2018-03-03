Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 марта выступил с инициативой продажи санированных(закрываемых) ЦБ некогда частных банков. Глава государства упомянул об этом в контексте необходимости уменьшения госучастия в финансовом секторе, чтобы «экономика заработала в полную силу».

Также Путин заявил: «Доля государства в экономике должна снижаться».

Банки, которыми сейчас управляет ЦБ, можно будет продать через два-три года, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 24», комментируя послание президента: «Да, вопрос, если мы говорим о долгосрочной перспективе, о перспективе двух-трех лет, это, конечно, удастся сделать». Орешкин отметил, что при грамотном управлении для этих банков могут найтись покупатели. «Нужно разобраться с теми активами, которые есть в банках, разработать новую стратегию, начать ее исполнять, показать первые результаты», — добавил министр.

Замминистра финансов Алексей Моисеев.заявил журналистам: «Наш подход был всегда, что к приватизации госбанков мы должны рано или поздно прийти, но это должно быть сделано таким образом, чтобы в короткий период не оставалось вообще банков, будет неправильно, если останется один».

Конечно, кто же будет против уполовинивания бедности, решения жилищной проблемы, улучшения качества воды, роста ВВП, увеличения продолжительности жизни, которые были заявлены в послании Путина Федеральному собранию? Но о механизмах достижения благих целей не было сказано ничего, кроме единственных слов — «цифровизация» и «приватизация». Уже представители профильных ведомств отозвались на послание президента собственными посланиями: «Приватизация? Есть!» Например, Орешкин из всего, что повелел и пожелал президент, услышал только слово «приватизация» и сообщил о том, что в ближайшее время будут проданы банки, которые находятся на санации у ЦБ.

Каковы же реальные последствия приватизации? Приватизация банков означает сдачу национального суверенитета сразу и окончательно. Потому что любой грамотный человек понимает, что национальная валюта и банковская система — это важнейшие элементы суверенного государства. У нас и сейчас-то ЦБ — институт с непонятно каким правовым статусом. Хотя в Конституции записано, что это орган управления, орган государственной власти, но по факту это филиал Федеральной резервной системы США. Сейчас, значит, предлагается провести приватизацию. Мы прекрасно догадываемся, кто может быть бенефициаром этой приватизации. Безусловно, зарубежные инвесторы и крупнейшие транснациональные банки. Это может быть JPMorgan Chase, например. Или Goldman Sachs Bank. Они ведь сюда не раз уже заглядывали в Россию, предлагали здесь свои «услуги». Кроме американских банков это Swiss Credit, CBS… Я думаю, все уже подзабыли, что конце нулевых годов швейцарские банки предлагали передать им управление золотовалютными резервами РФ. Поэтому желающих много, и идет острая борьба за русские активы.

А есть ли вообще чего приватизировать? Конечно, есть. Ради этого, собственно говоря, и проводится санация, чтобы за счет нашей страны, нашего населения привести в порядок несколько банков (такие банки, как «Открытие», «Бин») и затем продать их инвесторам. Ну, и, между прочим, речь идет не только о санируемых банках, но и о «Сберегательном банке», который, как Вы знаете, уже в значительной мере принадлежит американским инвесторам. Недаром же господин Греф является членом Совета директоров JPMorgan Chase. Так что «уши торчат».

Обратите внимание, что вопрос приватизации в послании Федеральному собранию обсуждался, но не было сказано о таком ключевом явлении, как международные резервы РФ, которые состоят исключительно из американского доллара и некоторых других западных валют. Это означает, что уже в настоящее время наша страна находится в положении колонии. Ни слова не было сказано об офшорах. Это означает, что так называемый прирост валового национального продукта, о котором президент не раз говорил, будет по-прежнему уходить в офшоры. Зачем нам такой экономический рост? Ни слова не было сказано о контроле над трансграничным движением капитала и т.д. То есть аккуратно обойдены все ключевые болевые точки нашей экономики, нашей жизни — и вместо этого нам что-то такое рассказывали о цифровой экономике.

Если говорить про цифровую экономику, то это фактическое втягивание нас за уши в электронно-банковский концлагерь. Потому что ни для кого не секрет, что концепция цифровой экономики разработана за океаном. И, кстати, президент использовал такие термины, как распределённые реестры, блокчейн, использовал понятие Big Data, рассуждал, как всё это использовать. Но ведь это разработано в недрах АНБ, то есть американских спецслужб. Это вызывает у меня не только простое удивление, но и возмущение и негодование.

Поэтому остальная часть доклада меня уже мало интересовала. Причём даже непонятно, зачем всё это бряцание оружием, если страна сдаётся. Я не исключаю, что за мировыми кулисами идет какая-то грызня, и сильные кланы делят Россию. Поэтому какая-то часть мировой закулисы заинтересована в том, чтобы Россия сейчас не сдавала своих позиций именно дяде Сэму, потому что есть другие кланы, есть другие группы интересов. Так что не надо умиляться и не надо во всём доверяться посланию. Надо трезво понимать критичность сегодняшней ситуации.

В экономической части выступления президента перед Федеральным собранием не говорилось о главном: куда страна идёт сейчас, куда она должна идти в будущем? Использовались термины «ускорение, приращение», говорилось: «Главная наша задача состоит в том, чтобы обеспечить прорывное развитие». Какие-то странные, обтекаемые термины. А относительно того, какова все-таки наша национальная идея, какова социально-экономическая модель России — об этом ни слова. Но мы все прекрасно понимаем, о какой модели идет речь. Власть продолжает поддерживать и даже укреплять олигархический капитализм в России. И, соответственно, исходя из этого необъявленного тезиса, мы и понимаем всю остальную часть доклада. Но у нас не просто олигархический капитализм — это капитализм колониального типа.

Меня очень удивило отсутствие серьёзных вопросов в послании, все-таки это доклад накануне президентских выборов. И вроде бы как президенту надо отчитаться о проделанной работе. Мы ещё помним, какими были партийные съезды советской поры, проходившие раз в пять лет. На этих съездах Генеральный секретарь ЦК КПСС делал отчётный доклад. Отчётный доклад состоял четко из двух частей. Первая часть — что сделано и что не сделано, а также анализ причин того, что не сделано. А уже вторая часть — это цели и задачи на следующее пятилетие. Теперь же не было ни слова сказано относительно того, что не сделано. Правда, я запомнил такую фразу: «Если бы не было «майских указов», было бы ещё хуже». Извините, это несерьёзный разговор. А не сделано у нас примерно 90% заявленного. Соответственно, у меня нет ни малейшего доверия к тем цифрам, которыми было насыщено послание. Я думаю, что с его исполнением будет так же, как с «майскими указами» — только еще хуже, потому что за это время чиновники поняли, что можно безнаказанно скрывать, игнорировать, торпедировать любые решения. Доклад президента в части, касающейся экономики — просто ни о чём.

Вослед посланию прозвучало очень интересное, хотя и туманное высказывание Кудрина по поводу как раз экономической части доклада: «Он (президент) неоднократно в своем выступлении называл необходимость прорывных реформ, дерзостных подходов. Тогда можно ожидать, что новый состав правительства будет существенно отличаться от предыдущего». Что это? Намёк Кудрина на восстание из пепла, аки птица Феникс, в роли чуть ли не премьер-министра или как минимум министра финансов?

По всей вероятности, здесь отразилась своя мелкая грызня за портфели, за посты в будущем правительстве. Но как, ребята, не садитесь, всё в музыканты не годитесь. В любом случае это колода национал-предателей. «Прорывные реформы» заключаются в том, что надо как можно быстрее затащить Россию под этот самый цифровой колпак, чему президент немало времени посвятил в своем докладе. И подобной стремительной операцией провести приватизацию остатков того, что не успел истребить Чубайс. Видимо, нынешнему поколению власти поручили доделать то, что не доделал Чубайс. А сейчас наступает время, когда люди должны просыпаться. Но опять-таки просыпаться и включать свое сознание, потому что иначе это будет бунт бессмысленный, беспощадный, кровавый, который может растянуться на годы, подобно тому, как длилась Гражданская война в XX веке. Вполне вероятно, что это будет самое последнее горькое лекарство, которое есть в арсенале Господа Бога.

Насколько вероятно, исходя из реальных экономических законов, что в ближайшей перспективе станет меньше бедных, повысится продолжительность жизни, увеличится количество выпускаемой Россией продукции?

Невероятно. У нас вообще сейчас наблюдается массовое проявление аутизма. Видимо, это СМИ, средняя и высшая школы способствуют повреждению мозгов. Я просто не понимаю, на какой почве рождаются такие галлюцинации, как услышанные нами 1 марта. А это галлюцинация. В лучшем случае — мираж. Нет абсолютно никаких оснований для экономического оптимизма. Более того, нет никаких оснований ожидать того, что нам удастся значительно укрепить свой оборонный щит, потому что любой грамотный человек понимает, что это можно делать только на прочном фундаменте экономики. А у нас вместо фундамента экономики — болото. Поэтому щит может утонуть в этом болоте.