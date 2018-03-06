Как МРК «Мираж» умудрился сломать планы военным спецам США и Грузии?

Это случилось на Черноморском флоте. Группе кораблей РФ поступил приказ от командования. Выдвинуться из Новороссийска в сторону Сухуми. И там, уже на месте, обеспечить безопасность Абхазского региона.

Горящий РК Грузии "Тбилиси"

10 августа 2008-го года, 2-й день грузино-абхазской войны. Боевое соединение из 4-х кораблей (2 десантных и 2 корабля сопровождения) идет по заданному курсу. Спустя какое-то время РЛС российской разведки засекает неопознанные цели, которые с высокой скоростью движутся в сторону наших кораблей. Информация тут же доводится до нашей группировки идущей на Сухуми. Как оказалось, это были несколько быстроходных грузинских ракетных катеров, посланных вовсе не на перехват, а с целью уничтожить корабли МВФ РФ. И если бы все случилось так, как задумали организаторы операции, Россия бы умылась кровью. В состав российской боевой группы входили: десантные корабли БДК "Саратов" и "Цезарь Куников". В сопровождении были: малый корабль поддержки "Суздалец" и малый ракетный корабль "Мираж" На десантных кораблях в сумме около тысячи десантников из миротворческого контингента РФ, не считая бронетехники и дополнительного снаряжения. Даже потопление одного десантного корабля для Грузии было бы громким успехом. Саакашвили тогда бы восторженно отрапортовал в США о победе на море, а американцы бы делали записи в военных книгах о несостоятельности ВМФ РФ. И это без учета сотен погибших миротворцев-десантников. Западные СМИ, наверняка бы захлебнулись от восторга слушая победные реляции грузин.

МРК "Мираж" ВМФ России

Какие были планы? Сразу после того, как разведка США узнала о выдвижении российских кораблей в сторону Сухуми, в головах американских советников созрел коварный план. Идея операции по уничтожению группировки российских кораблей была проработана в мельчащих деталях и по логике вещей, при определенной удаче, все должно было сработать как по маслу. Был создан четкий план, конкретного нападения. Основная задача - уничтожить как минимум один БДК. В идеале - все. После чего грузинским катерам оставалось только вернуться с победой. Па тактической задумке спецов США, за счет высокой скорости, катерам Грузии удастся подойти на нужное расстояние и там уже мощными, противокорабельными ракетами нанести удар. До того, как корабли РФ начнут противодействовать.

"Суздалец"

Что случилось в реальности? Как только расстояние стало критичным с "Суздальца", в сторону грузинских катеров была послана сигнальная красная ракета. В условиях боевых действий трактовать иначе как, "если вы не сойдете с намеченного курса по вам будет открыт огонь на поражение", было просто невозможно. Но похоже капитаны грузинских катеров знали на что шли. Грузинские корабли не только не сменили курс, они прибавили ход, надеясь достичь мертвой зоны, где дальнобойное ракетное вооружение противника станет бесполезным. Но у нас тоже не дураки служат. МРК "Мираж" тут же встал на боевой курс. До катеров врага около 30 километров. За три минуты была осуществлена подготовка к пуску ракет. Командир дает команду "Огонь". Первая ракета устремляется в небо. За ней другая. Расстояние продолжает сокращаться. Радары наших кораблей фиксируют сильную засветку экранов - это означает только одно, произошел сильный выброс энергии. Один грузинский катер полностью уничтожен. Ракеты нашли свою цель. "Мираж" делает необходимый в данных условиях разворот и вновь ложится на боевой курс. Еще 4-ре вражеских корабля, не останавливаясь идут на сближение. Расстояние становится минимальным, менее 20 км. Время дальнобойных ракет прошло. Но "Миражу" еще есть чем останавливать наглых грузин.

Ракетный комплекс 9М33 «Оса-М»