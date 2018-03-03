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“Американцы утром выйдут на работу – а над ними большая дубина”

09:52. 3 марта 2018 Просмотров - 457 2 коммент. Опубликовал:

orig

Известный российский политолог Евгений Сатановский в эфире радиостанции "Вести ФМ" прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. При этом он спрогнозировал реакцию США на посыл российского лидера.

По словам политолога Владимир Путин своим посланием "сократил время для американской разведки и бюджета".

"Они могут просто теперь расписать себе, что все это у России есть. Американцы огибают нас, стремясь с нами не сталкиваться. Это было даже в Югославии – бросок десантников на Приштину вызвал очень нервную реакцию в блоке НАТО", - сказал эксперт.

"Не понимаю, как американцы будут сегодня работать. Ты приходишь на работу – а над тобой повесили большую дубину и сказали: если что, эта дубина треснет вас по башке, что вы нас достали – потому что надо было достать Путина до состояния, когда он это сделал очень значимой частью послания. Там была масса интереснейших вещей, но это меркнет перед беспрецедентной, абсолютно открытой речью с пожеланием: живите, только отстаньте, наконец. Теперь живите с этим", - заявил Сатановский .

Кроме того он напомнил, что США после Второй мировой не разу не воевали с серьезным противником, потому как американцы прекрасно понимали, что получат по ушам, а Россия им не Япония.

Так же Сатановский посоветовал Вашингтону не провоцировать Россию в Сирии и не пытаться с помощью террористов сменить правительственный режим Башара Асада. 

"Мы зачищаем террористов. Хочешь – помоги зачистить. Хочешь террористами пытаться снести Асада – не надо играть с нами в эти игры. Наши военные сказали, что в случае чего системы ПВО придется разместить с покрытием Восточной Гуты. Нет у меня ощущения, что американцы хотят этого потому что ПВО России может сбивать американские самолеты" - резюмировал политолог

Ранее интернет издание Rusnewsonline24 сообщало, что Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу назвал американскую систему противоракетной обороны (ПРО) дырявым зонтиком.

Метки: Евгений Сатановский, мнение эксперта
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2 коммент.»

  • 8742 4615
    Lada 3 марта 2018 в 10:42 Ссылка Пометить
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    К сожалению,мы выдаём желаемое за действительное и ещё гордимся этим…глупо,по крайней мере…а больше- провокационно…

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  • 1394 930
    Oleg 3 марта 2018 в 11:10 Ссылка Пометить
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    Власть и деньгоимущие т.о. защищаются от любой угрозы, в т.ч. от социальной справедливости, первые всегда могут договориться между собой на разных восьмёрках, двадцатках, по телефону, скайпу. От божественного правосудия разве можно защититься, да но если только временно.

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