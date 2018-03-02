Россия спасёт ещё одну страну от уничтожения?

Сирия еще не оправилась и не остыла от военных действий, но вскоре может произойти еще одна война, которая столкнет между собой в первую очередь Россию, Америку, Израиль и Европу. Главным действующим лицом в этой истории станет Российская Федерация.

Наше правительство начало тесные взаимоотношения по подготовке на случай военных действий вместе с Ливаном. После таких новостей Америка встревожилась, потому что до этого, именно она поставляла в Ливан оружие.

США боится, что наша страна установит по территории Ливана военные базы, а если вспомнить, что Ливан расположен рядом с Сирией, где уже стоят Российские базы, то такое расположение дела крайне страшит расстраивает Американскую власть.

В случае, если базы действительно будут установлены, то влияние России на мировые военные действие будет крайне серьезным и решающим.

Сотрудничество России с Ливаном не ограничивается только военной подготовкой, ведется разработки и по поводу других важных государственных сфер, таких как добыча углеводородов, а также борьба с терроризмом.

Правительство Ливана планирует в будущем самостоятельно открыть месторождения и добывать газ и нефть, по причине огромных затрат на их приобретение в других странах.

Здесь встает вопрос с Израилем, с которым у Ливана есть территории, конкретно не обозначенные по прилежанию к одному из государств, и если именно в этих местах откроется месторождение – войны не избежать.

Так же Израиль не в восторге от предстоящего в случае укрепления Ливана, усиления Хезболла, ведь эта партия является противником Израиля.

Если покопаться, то можно узнать, что споры по поводу месторождения нефти уже происходили между вышеуказанными странами, а угрозы уже произносились в противоположные стороны.

Поэтому слова о приближающейся войне между Ливаном и Израилем вполне обоснованы. Ливан рассчитывает, и ждет, в случае военный угрозы, помощи от России.

За последнее десятилетие Россия успела укрепиться уже во многих странах, и укрепление в Ливане еще больше закрепит за Россией уверенность в завтрашнем дне и лидерство в военной подготовке.

Практически весь Ближний Восток имеет здоровые и плодотворные отношения с Россией и является нашим союзником. Главные вопросы – решаются сообща с Российской Федерацией. На данный момент самыми главными вопросами, считаются вопросы, касающиеся энергетики.

Энергетика сейчас является главным вопросом, который влечет за собой вопросы, споры и войны. Таким ресурсом хотят завладеть в большем объеме все страны и речь идет уже не о конкретных государствах, а о всем земном мире в целом.

Энергетика – жизненно важный и необходимый ресурс, который влияет на уровень жизни и политическое положение страны.

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https://zen.yandex.ru/media/ino_smi/rossiia-spaset-esce-odnu-stranu-ot-unichtojeniia-5a96417b7ddde8c99aa6f410