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«Авангард» назвали отстающим

15:29. 2 марта 2018 Просмотров - 463 Нет комментариев Опубликовал:

Бывший менеджер московского машиностроительного завода (ММЗ) «Авангард», производящего ракеты для зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, предупредил ФСБ, что предприятие может провалить гособоронзаказ на 2018–2020 годы и сорвать выполнение контрактов по линии ВТС. Вину за это он возлагает на АО «Концерн ВКО “Алмаз-Антей”», которое «искусственно тормозит» согласование необходимой документации, «незаконно» меняет руководство «Авангарда» и забирает у завода большую часть прибыли. В концерне “Ъ” заявили, что ситуация на заводе после замены гендиректора носит «стабильный характер», а все цеха и службы «обеспечивают своевременное выполнение производственного плана».

О проблемах, якобы существующих на ММЗ «Авангард», “Ъ” рассказал один из бывших сотрудников предприятия Максим Берг. По его словам, он был незаконно уволен с должности начальника службы безопасности и режима 26 января 2018 года. В Головинском районном суде Москвы находятся восемь исков господина Берга к бывшему работодателю (семь об отмене дисциплинарного наказания и один о восстановлении в должности). В базе данных суда действительно есть несколько исков от господина Берга к ММЗ «Авангард», которые находятся на начальных стадиях рассмотрения. По официальной версии, господин Берг был освобожден от должности, поскольку «систематически не выполнял свои рабочие обязанности».

Однако сам бывший менеджер считает, что поводом для конфликта послужило его обращение в ФСБ с обвинениями нового руководства ММЗ в «рейдерском захвате» предприятия. В своем заявлении он указывает, что «Авангард», являющийся на данный момент единственным предприятием по изготовлению зенитных управляемых ракет для комплексов С-300, С-400 и «Риф-М», может сорвать выполнение гособоронзаказа и контрактов по линии ВТС из-за некорректного руководства материнским концерном ВКО «Алмаз-Антей». «В частности, за 2016 год из прибыли “Авангарда” концерн забрал 420 млн руб., позволив израсходовать лишь 80 млн руб. Финансовому контролю и согласованию со стороны концерна подлежали все сделки ММЗ свыше 5 млн руб., что для отрасли — мизерные суммы»,— говорит господин Берг. Кроме того, нынешним гендиректором ММЗ, сменив на этом посту Ахмета Мухаметова, в сентябре 2017 года стал замгендиректора ВКО «Алмаз-Антей» Александр Ведров, который совмещает в данный момент несколько должностей. По мнению господина Берга, новый руководитель «более пяти месяцев не согласовывал» план технического перевооружения «Авангарда» на 2018 год «по надуманным предлогам», чем «фактически его сорвал», поставив под угрозу выполнение ГОЗ и контрактов по ВТС. Сам Ахмет Мухаметов также оспаривал законность своего увольнения в суде, добившись в итоге формулировки «по соглашению сторон» вместо «ненадлежащее исполнение обязанностей».

В самом «Алмаз-Антее» “Ъ” заверили, что досрочное прекращение полномочий господина Мухаметова и избрание гендиректором господина Ведрова «являются законными», а начальник службы безопасности и режима господин Берг уволен в связи «с неоднократными нарушениями трудовой дисциплины». «Социально-экономическая ситуация на “Авангарде” после смены гендиректора носит стабильный характер. Все цеха и службы предприятия в рабочем порядке обеспечивают своевременное выполнение заданий государственного оборонного заказа и производственного плана»,— сообщили “Ъ” в концерне. А военный источник “Ъ” сообщил, что подтвердить бедственное положение «Авангарда» на данный момент не может, и высказал сомнение в срыве ГОЗ: «Сложно говорить о ММЗ, но концерн “Алмаз-Антей” у нас в отличниках по ВТС, отставаний нет».

Отметим, что среди перспективных проектов, выполняемых «Авангардом», значится поставка ракет для ЗРС С-400 в Китай, Турцию и, вероятно, в Индию: по крайней мере, как заявлял в интервью “Ъ” помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин, по этому вопросу в 2018 году «будет полная ясность». На другом предприятии «Алмаз-Антея» — Кировском машиностроительном предприятии — также созданы мощности по производству ракет к ЗРС нового поколения («Триумфатор», «Витязь», «Морфей») общим объемом 2500 единиц всех типов в год, и часть производства будет перенесена из Москвы в Киров.

Александра Джорджевич

https://www.kommersant.ru

Источник: pravosudija.net

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