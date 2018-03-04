Письмо. АО «ММЗ» АВАНГАРД»- лакомый кусок для коммерсантов

Дорогая Татьяна, сегодня все примерно вот так:

В настоящее время АО «ММЗ «Авангард» является единственным в РФ предприятием по изготовлению зенитных управляемых ракет для зенитных ракетных комплексов С-300, С-400 и для системы «РИФ-М».

Как упоминалось в СМИ, прежний генеральный директор АО «ММЗ «АВАНГАРД» Мухаметов был уволен 25.09.2017 за причинение репутационного вреда, связанного с невыполнением неподписанного им контракта с дочкой «Роснефти». Фактически Мухаметову было предложено перечислить 50 миллионов рублей ООО «Русэнергохолдинг» (ИНН 7729664884) под видом предоставления займа без заключения какого-либо договора. Стоит отметить, что предоставление «займа» ООО «Русэнергохолдинг», по которому уже было принято решение об исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ, намечалось осуществить 2-мя траншами: 29,8 млн. руб. до 14.07.2017 и 20 млн. руб. до 28.07.2017, чтобы не привлекать внимания Росфинмониторинга. После увольнения Мухаметова, прошли крупные платежи (свыше 100 млн. рублей) в рамках исполнения договора с ПАО «ВЧНГ» на поставку материально-технических ресурсов. ООО «Русэнергохолдинг» связана через сына соучредителя группы компаний Модерам, учредителем которых в том числе является Ведров и советник Концерна Велькович. Полагаю, что данная оплата прошла за счет бюджетных средств, направленных для выполнения государственного оборонного заказа, так как собственных многомиллионных средств АО «ММЗ «АВАНГАРД» не имеет.

Каким образом на руководящие должности в Концерн “Алмаз-Антей” назначены Велькович и Ведров, являющиеся учредителями частных компаний с иностранным капиталом и скрывшие эту информацию при оформлении допуска к государственной тайне органами ФСБ РФ?

После захода Ведрова на завод, ряды ставленников Концерна стали неудержимо пополняться фаворитами и фаворитками, в том числе придворными пьяницами и дебоширами, о драках которых даже писала пресса https://www.kp.ru/daily/23995.4/78002/, с огромными окладами, персональными машинами и сокращенным рабочим графиком. Для сравнения, при Мухаметове, средняя з/п советника составляла 250 т.р., а после самоназначения Ведрова- составляет 500-600 т.р., дополнительно к этому доплачиваются премии, видимо из благодарности за участие в предательстве и допуск к бюджетным средствам.

Удивляет кадровая политика и Минпромторга и совета директоров Концерна, убрали реального работающего гендира Мухаметова, который увеличил выпуск продукции всего за год более чем в два раза, а поставили сильно занятого в различных коммерческих структурах Ведрова. Вопрос: кто же работать-то будет или не в том смысл?

Так, по факту незаконного отчуждения путем купли-продажи заводского стадиона 4-м Управлением по городу Москве МВД РФ было возбуждено уголовное дело, которое после нескольких лет волокиты прекращено за давностью, но ущерб на сумму более полумиллиарда рублей не взыскан до настоящего времени. По странному совпадению, в этот же период сотрудниками Управления собственной безопасности МВД РФ в туалете 4-го Управления была найдена крупная сумма в несколько сотен тысяч $, видимо не дошедшие до «адресата». Другое странное совпадение, государству причинен ущерб более полу миллиарда рублей, а прокурор особорежимной прокуратуры, столь долго надзиравший за этим делом, не принимает мер к возмещению ущерба. Теперь, видимо, ждет истечения срока давности по гражданскому законодательству.

А в это время в СМИ (https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2018/01/11/747425-rotenbergom-dom-u-voikovskoi ; https://www.kommersant.ru/doc/3516130) появились сообщения, о том, что «Компания «РГ-Девелопмент», планирует построить жилой комплекс площадью более 60 тыс. кв. м в Старопетровском проезде на севере Москвы, рядом со станцией метро «Войковская». Инвестиции в проект превысят 4 млрд. руб. В конце 2017 года «РГ-Девелопмент» стала единственным владельцем фирмы «Граунд инвест», которой принадлежит участок в 2 га в Войковском районе, подтвердил представитель девелопера. Он отказался назвать параметры планируемого проекта, поскольку градостроительный потенциал земельного участка только определяется, а документация по планировке территории не утверждена».

Попытки захвата завода бывали и ранее, коллектив предприятия уже пару раз их отбивал. Первую попытку рейдерского захвата завода в 2003 г. отбили с помощью следователя прокуратуры, который впоследствии сменил фамилию из-за его преследования. Тогдашний гендиректор “Авангарда” Леонид Брюханов заключил договор с одним маленьким по уставному капиталу – всего 10 тыс. руб. ООО “Союзпремьер-Стиль”, которому завод передал векселя на предъявителя на сумму аж 150 млн. руб. и под 200% годовых (!!!), что превышало на момент сделки ставку рефинансирования ЦБ в 8,6 раза, усугубив долговую кабалу своего предприятия. Магическим образом векселя оказываются уже у другого предприятия -однодневки – ООО “Эвенком”, которое и предъявило векселя к немедленной оплате, а когда завод не смог расплатиться, обратилась в арбитражный суд с требованием ареста имущества завода. Но судебное заседание не состоялось, т.к. следователь, ведущий расследование, не допустил передачи незаконно выданных векселей к оплате и буквально дрался за защиту «Авангарда» в арбитражном суде. Об этом писал «Коммерсантъ» в 2003 г в статье «Оборонные векселя изъяли с боем».

Со следующим гендиректором заводу также не повезло. На Геннадия Кожина было возбуждено уголовное дело за хищение средств завода в особо крупном размере. Следствием была его вина доказана, вину он сам признал полностью, но «посадок» не последовало, т.к. следствие так затянули, что пришлось его прекратить за давностью. Ущерб действиями Геннадия Кожина причинен более полумиллиарда рублей, и до настоящего времени им не погашен, а прокуратура не интересуется этим. Более того, Г.Кожин не понес никакого наказания и не раскаялся в содеянном, что отражено в решении арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-7652/2016 по иску ММЗ Авангард к НО «Благотворительный фонд поддержки и развития спорта» о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества с участием в качестве третьего лица – Кожина Г.В.. Он категорически возражал против удовлетворения исковых требований «ММЗ «Авангард» при этом дал даже письменные пояснения, отражающие его позицию. В настоящее время проданный стадион является собственностью РГ-Девелопмент в лице «Граунд-Инвест» – компании с иностранным участием, которая начинает очередное строительство. К слову, родная дочь Г.Кожина этого закрытого оборонного предприятия является гражданкой Великобритании и США, где и постоянно проживает. Более того, не без участия некоторых заинтересованных в Концерне лиц, Геннадий Кожин был навязан Мухаметову в советники. И лишь с огромным трудом завод от этого балласта избавился, но Факел принял.

АО «ММЗ»АВАНГАРД» это лакомый кусочек для коммерсантов типа Ведрова (бюджетные деньги, производственные площади, земля в престижном районе Москвы).

На одном из совещаний с военачальниками и руководством оборонно-промышленного комплекса Президент РФ, при обсуждении проекта госпрограммы вооружения на 2018-2025 годы сообщил, что доля современного вооружения ВКС РФ к концу 2017 года составит 68 %, и призвал сохранить достигнутые темпы перевооружения, а также обеспечить преемственность мероприятий с действующей программой вооружения. Вопреки этому, Ведров А.А., как зам. генерального директора по гражданской продукции и продукции двойного назначения ОАО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», более 5 месяцев не согласовывал План технического перевооружения АО «ММЗ «АВАНГАРД» на 2018 год по надуманным предлогам, чем фактически его сорвал, поставив под угрозу выполнение ГОЗ 2018-2020 гг. и исполнение заключенных договоров по линии ВТС. Результат долго ждать себя не заставил, договор с Китаем в установленный срок не исполнен, как следствие будут штрафы.

Более того, Ведрова и Ко преследует «злой рок» и череда мистических обстоятельств. Так по сообщению официального представителя ФСВТС России М.Воробьевой «Часть отправленных из России в Китай по договорам ВТС ЗРК С-400 была повреждена в результате 9-ти бального шторма в проливе Ла-Манш, в настоящее время перевозившее технику судно вернулось в порт Усть-Луга для разгрузки.»

https://ria.ru/world/20180119/1512967442.html Однако специалисты утверждают, что дешевле и безопаснее утопить данное судно вместе с содержимым, чем выгрузить данные системы, т.к. есть большая вероятность детонации и взрыва, мощность которого может поразить весь город, конечно при условии не фальсификата на данном судне. Груз восстановлению не подлежит, т.к. гарантию исправности частей ЗРК после перенесенных нагрузок и повреждений ни один специалист дать не может. Как следствие, ВТС с Китаем в этой части потерпел КРАХ окончательно! Или данные события были запланированы новым руководством «ММЗ «Авангард» в связи с расследованием Китая, так по сообщению источника АПРАЛ со ссылкой на Военное обозрение (https://apral.ru/2017/12/03/triumfy-bez-izdelij-40n6-naskolko-hromaet-oboronosposobnost-vks-rossii.html) «…в январе 2017-го года один из многочисленных китайских военно-аналитических ресурсов, не на шутку встревоженный отсутствием ЗУР 40Н6 в составе полученных «Четырёхсоток», даже пустился проводить целое расследование о возможном наличии этих ракет на вооружении российских 40Р6 «Триумф», опираясь на наши и западные источники. Упомянули китайцы и о 350-400 — километровой дальнобойной ЗУР 9М82МВ из боевого комплекта модернизированного войскового ЗРК С-300В4, которую очень часто путают с 40Н6; и о закрывающих небо над АвБ Хмеймим «сирийских» С-400, которые, по данным американской космической разведки, имеют стандартные 4-хзарядные ВПУ 5П85СМ2 с зенитными управляемыми ракетами 48Н6ДМ без каких-либо «намёков» на 2-хзарядные ВПУ для ракет 40Н6. В итоге окончательно подтвердилось, что передовая ЗУР начнёт массово поступать в Воздушно-космические силы лишь в составе перспективного комплекса 55Р6М «Триумфатор-М».»

В декабре 2017 г., после проведения Ведровым реорганизации службы безопасности, в режимной зоне «ММЗ «Авангард», в период нахождения начальника службы безопасности и режима завода на стационарном лечении, при попустительстве зам. ген. директора по безопасности Тезиева, совершено незаконное проникновение и кража. При этом вскрыты служебные кабинеты и сейфы с документацией, там же некоторые сотрудники хранили свои денежные средства, которые не были взяты!!! При проникновении преступниками были повреждены и обесточены кабели сигнализации завода, однако аффилированная Концерну охрана, не среагировала. Напомним, по указанию заместителя генерального директора Концерна по правовой работе Коновалова, под видом «аффилированной» Концерну организации, Мухаметову была навязана охранная организация – ООО ЧОП «Траст-Твердь», которая и работает по настоящее время.

Шпионские страсти кипят с первого дня назначения Мухаметова на должность ген.директора. Так при покровительстве ряда должностных лиц Концерна, на завод были внедрены лица, которые вели настоящий шпионаж, используя соответствующий аппаратно-программный комплекс, который позволяет скрытно, без ведома и согласия пользователя, в полном объеме контролировать работу персонального компьютера (получать снимки «рабочего стола» – скриншоты, фиксировать нажатие клавиш, считывая таким образом пароли и коды доступа, копировать информацию и отслеживать ее движение). Указанные незаконные действия сотрудник-шпион выполнял при покровительстве и с ведома Концерна и внедренных в АО «ММЗ «Авангард» сотрудников.

Функционирование аппаратно-программного комплекса осуществлялось в период с февраля 2016 г. по март 2017 г. с использованием двух серверов, контролируя работу компьютеров во внутренней сети АО «ММЗ «АВАНГАРД» и компьютеров, подключенных к сети предприятия с возможностью выхода в «Интернет», в том числе установленных в кабинетах заместителей генерального директора, его советников, начальника режимно-секретного подразделения и др.

В нарушение Конституции и Трудового кодекса РФ, без уведомления и согласия работников АО «ММЗ «АВАНГАРД» осуществлялся незаконный сбор и хранение информации об их частной жизни, включая нарушение тайны переписки, сведения о банковских счетах, долгах, переписке по электронной почте с кодами доступа к сервисам. Таким образом, к примеру, стало известно о частной жизни, долгах генерала Хайруллина и его помощника Шермана, о котором упоминалось ранее в публикациях «Голубые ракеты России…». Хочется добавить, что Шерман учился с главой Концерна Яном Новиковым, который «крепко держит» их обоих.

Тогда о результатах проверки были проинформированы отдел по САО Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области, а также Концерн, но меры приняты не были. После выявления указанных фактов сотрудник-шпион был уволен Мухаметовым, но, в первый же день самоназначения Ведрова 25.09.2017 он был вновь принят на работу!

После вмешательства начальника службы безопасности и режима в этот беспредел, в его отсутствие незаконно было проведено вскрытие его аттестованного рабочего места и компьютера, несмотря на то, что некоторые документы могут содержать государственную тайну. И, конечно же, ему было предложено покинуть завод по собственному желанию под угрозой увольнения по дискредитирующим основаниям, что впоследствии было выполнено с, как всегда, «особым цинизмом». В настоящее время в Головинском суде находятся 7 исков о признании действий, распоряжений и приказов генерального директора Ведрова А.А. в отношении начальника службы безопасности незаконными.

Зато теперь можно «попилить» много миллиардов бюджетных денег, выделенных государством на техническое перевооружение завода. К чему радостно приступила новая команда. Процесс этот настолько увлекательный, что об основном предназначении предприятия его руководитель и топ-менеджеры стали забывать. Вкрадывается мнение, не этого ли добивался Концерн? Ведь ранее, по указанию руководства Концерна китайские спецы получили видео процесса сборки ЗУР, теперь сами все сделают и сэкономили к тому же, а денежки по договору обратно вернуть придется и штрафы в придачу, на радость США. Другие контракты по линии ВТС также под угрозой.

А дальше что? Как стало известно, кроме заинтересованной компании пошивщиков спецухи Ведрова, есть и другие интересанты в этом рейдерском деле. На месте АО «ММЗ»АВАНГАРД», занимающего по площади 26 гектаров престижного района Москвы, планируется возвести жилые многоэтажки. Зачем нам предприятия ВПК, когда строительные компании в последние пару лет в мощном регрессе – негде им строить в столице нашей родины новые дома. И, кроме того, нашей пятой колонне надо же выполнять заказ по уничтожению прежде всего, военной промышленности РФ.

С уважением, Елена Петрова