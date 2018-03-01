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В России вырастут цены на алкоголь и сигареты

08:16. 1 марта 2018 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал:
В России вырастут цены на алкоголь и сигареты | Русская весна

Правительство России планирует повысить стоимость акцизов на ввозимые в страну табак и алкоголь, сообщается в проекте постановления кабмина.

Стоимость акцизных марок для маркировки табачной и алкогольный продукции может вырасти на 10–25%. Стоимость акцизов на маркировку табака планируют увеличить со 150 рублей до 200 рублей за тысячу единиц без учета налога на добавленную стоимость.

Стоимость акцизов для маркировки алкоголя — с 1700 до 1850 рублей за тысячу экземпляров без учета налога.

Запланированное повышение цен в пояснительной записке к документу объясняется высоким уровнем инфляции за годы действия нынешних цен, ростом курса валют, увеличением стоимости продукции естественных монополий и индексацией заработной платы.

При этом чиновники обещают, что реализация проекта не вызовет дополнительных расходов, покрываемых за счет средств бюджета, и не приведет к сокращению доходной части федерального бюджета, а также не окажет влияния на достижение целей госпрограмм.

О каких именно госпрограммах идет речь, не уточняется.

Напомним, что акцизы включены в стоимость алкоголя и табачной продукции, поэтому их повышение может привести к росту цен на спиртные напитки и табак. Так, например, происходило с ценами на бензин осенью 2017 года.

В январе 2018 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала, что стоимость бензина на 65% состоит из налогов.

Дополнительные доходы в федеральный бюджет также приносит антитабачный закон. Так, в 2017 году россияне заплатили 124 млн рублей штрафов за его нарушение. Чаще всего граждане попадались на курении в неположенном месте.

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Источник: rusvesna.su

Метки: экономика
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