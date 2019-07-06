Новости Украины и Новороссии 06 июля 2019
- 08:00 Стрелков рассказал о захвате СБУ начальника ПВО ополчения и «ценного свидетеля» по делу Боинга MH17 (ФОТО).
- 07:30 Главарь неонацистов хочет сделать Донбасс безлюдным (ВИДЕО).
- 05:30 Порошенко оставил Зеленскому неприятное наследство.
- 03:30 Дыра в 100 миллиардов: чем грозит Украине рекордный минус в бюджете.
- 00:45 Зеленский сделал важное заявление о ДНР, ЛНР и Минских соглашениях (ВИДЕО).
- Вчера 23:57 Гимн Партии:).
- Вчера 23:14 На Украине задержан сотрудник «Укроборонпрома», «шпионивший в пользу России» с 2014 года (ВИДЕО).
Стрелков рассказал о захвате СБУ начальника ПВО ополчения и «ценного свидетеля» по делу Боинга MH17 (ФОТО)
Игорь Стрелков рассказывает: Известие о похищении «Борисыча» (Владимира Цемаха) — «в топе» Яндекса… Уже звонят журналисты за комментариями.
Придется прокомментировать отдельно:
1. Да, «Борисыч» был начальником службы ПВО в г. Снежное в июле-августе 2014 года (до этого он был командиром расчетов мобильных установок «ЗУ-23-2» в Семёновке и в данной должности отличился).
2. Назначен он был на эту должность не мной, так как в июле это была должность примерно взводного уровня и назначение находилось в компетенции командующего местным гарнизоном (сначала «Прапора», потом — после очередного ранения последнего — «Кэпа»).
3. Насколько мне известно, в июле-августе у «Борисыча» было в подчинении несколько расчетов «ЗУ-23-2» и зенитных установок 12,7-мм «Утёс».
4. Я был знаком с «Борисычем» лично — несколько раз с ним общался, наряду с другими местными командирами, когда приезжал в Снежное и через Снежное для координации операций и ознакомления с обстановкой.
5. Отношение к уничтожению «Боинга» В.Цемах имеет ровно такое же, как и все остальные бойцы и командиры ополчения, то есть, — никакого.
6. Похищение бывшего командира ополчения — очередное свидетельство отвратительной постановки контрразведывательного обеспечения тыловой зоны «корпусов» и государственной безопасности ДНР вообще.
Впрочем — главные претензии, понятное дело, к тем «кураторам», которые давным-давно превратили ЛДНР в «серую зону», в которой они обделывают свои корыстные делишки, наплевав и на население, и на защитников русского народа республик.
7. Теоретически, «Борисыча», наверное, можно заставить (сломав волю и накачав психотропными препаратами, как «уважаемые партнеры Владимира Владимировича» любят и умеют делать) признать все, что угодно — вплоть до убийства Кеннеди и отравления Александра Македонского. В том числе — если им того захочется — и уничтожение «Боинга» (который он и его подчиненные не могли сбить имеющимися в их распоряжении средствами «от слова вообще»).
Ситуацию также прокомментировал блогер Андрей Червонец:
Расскажу, что не в курсе — СБУ похитили Владимира Цемаха из его квартиры в ДНР в городе Снежное (оглушили ударом по голове, его жена, придя домой, обнаружила лишь следы борьбы и пятна крови) и, накачав психотропными веществами, вывезли под видом парализованного на инвалидном кресле через КПП на территорию Украины.
На Украине это дело раскручивается и поддерживается некоторыми СМИ — прямо как «задержание особо ценного свидетеля по Боингу MH17», так что в ближайшее время можно ожидать новых «неопровержимых свидетельств», заявлений, и вообще новых серий в этом театре абсурда…
Украинская сторона явно попытается психологически сломить «Цемаха», предложив озвучить заготовленные СБУ тексты.
Но факт в том, что Цемах не имел в июле 2014-го года ни сил, ни средств, ни возможности, ни желания, ни приказа сбить Боинг.
На сайте украинских нацистов «Миротворец», где собираются личные данные на борцов за свободу Донбасса, о Цемахе сказано, что он «принимал активное участие в боевых действиях летом-осенью 2014 года, возглавлял подразделение ЗУ-23, сформированное в городе Снежное».
Как видим, в то время он командовал лишь взводом ЗУшек. И хоть отвечал за ПВО «Снежного», это ПВО совершенно не того уровня и возможностей, чтобы «достать» рейс на высоте 10 км. А вот украинских Буков, развёрнутых на позициях и активно работающих, рядом хватало.
Громкий же «титул» начальника ПВО легендарной Первой Славянской Бригады Цемах получил много позже, лишь в октябре 2014-го года. При этом, по словам дочери Цемах, ее отец никогда не опасался, что к нему может появиться какой-то интерес со стороны спецслужб в связи с гибелью «Боинга».
После участия в боевых действиях её отец, ветеран афганской войны, вернулся к мирной жизни и работал преподавателем физкультуры в городском техникуме. В этой истории больше информационного мусора.
В Киеве понимают, что история со сбитым Боингом подходит к логическому концу (расследование заканчивается, а обвинить ни Россию ни ополчение не получается, но возникает всё больше и больше вопросов к украинской стороне) и поэтому пытаются состряпать новый фейк.
В этой истории важнее другое. С информационным мусором справятся. А вот то, что проворонили человека — это много хуже и это серьёзное упущение спецслужб.
Вряд ли это комбинация какой-то или чьей то «игры». Его длительное время со стороны СБУ наблюдали, готовились. Затем нападение, далее организована скрытая транспортировка.
Это означает, что есть сеть агентов, а то и реальных групп, которые законспирированы под обычных жителей, а в случае команды — готовы к действиям. Значит — нужна работа по их выявлению и нейтрализации.
П.С.
Уже пять лет гложет один вопрос: а как насчет диспетчера Анны Петренко? Той самой, которая и вела малайзийский Боинг в небе Донбасса.
Пропала она бесследно, и всякие следы зачищены, да так профессионально, что это могли сделать только украинские спецслужбы.
Пять лет гложет вопрос: где данные украинских радаров?
И уже год гложет вопрос: почему голландские следователи и украинские как в рот воды набрали по поводу найденных ракет «Бука», которыми поразили «Боинг», когда выяснилось, что номера на ракетах — украинские.
И вот месяц гложет вопрос: пять лет назад все кричали, что есть спутниковые снимки как доказательство, но на последней пресс-конференции следственной группы выяснилось, что у них подобных снимков нет и никто им никогда их не передавал.
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Андрей Червонец
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Главарь неонацистов хочет сделать Донбасс безлюдным (ВИДЕО)
Главарь украинской неонацистской группировки «Братство»* Дмитрий Корчинский заявил, что Украине не нужны жители Донбасса, ей нужны территории.
С такими словами он выступил в эфире украинского телевидения.
«Все эти москали должны уехать в Нечерноземье, — убежден он. — Туда, откуда их деды и отцы. Нам эти люди не нужны, нам нужны территории.
Нам нужна реконкиста, заселить Донбасс теми, кто там жил до голодомора, снова украинцами, которых они морили голодом до этого времени».
По словам неонациста, жить в одной стране с «москалями» он не сможет, поэтому предложил им «перебраться в Сибирь».
«Почему эти люди любят Москву, а не нас? Потому что те люди способны любить только того, кого боятся, только жестокую власть», — добавил Корчинский.
По его мнению, слабость украинской власти и «толерантность» украинских вооруженных сил, а также недееспособность СБУ породили такие настроения.
Фашист уверен, что если власть «будет жесткой и непримиримой», если будет жестокость, только тогда это «может вернуть сердца этих людей».
В заключение он добавил, что тема украинского языка и раздора по этому поводу на Украине будет закрыта «после окончания национально-освободительной войны» и «победы украинского языка».
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На видео с 00:28:15
* Запрещенная на территории РФ экстремистская организация.
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Порошенко оставил Зеленскому неприятное наследство
«Польскую проблему» создала политика Порошенко, ему бы с ней, по справедливости, и разбираться. Но придется уже Зеленскому.
Такую мысль высказал эксперт-международник Украинского центра анализа и менеджмента политики Владимир Воля.
«Сейчас Пётр Порошенко и его коалиция в очередной раз получают причины, чтобы радоваться победе Владимира Зеленского на президентских выборах. Потому что такой вариант польских действий был абсолютно неизбежным, и все пришлось бы получать им, а не кому-то другому.
Польские власти еще долго будет действовать в таком духе. Но проблема, которая должна была достаться Порошенко и его коалиции, досталась теперь Зеленскому», — написал он на странице в соцсети.
«Польской проблемой» Воля называет непримиримую позицию Варшавы по вопросу Волынской резни. И тут Польше приходится сидеть на двух стульях: с одной стороны — за восточной границей — партнёры по русофобии и крупнейшие поставщики дешевой, почти дармовой рабочей силы, с другой — идейные последователи тех, кто их, поляков беспощадно резал и пытал. Одной рукой нужно жать руку, другой — больно бить, не давая забыть ни о чём.
Как сообщала «Русская Весна», Польша начинает поиск жертв и свидетелей Волынской резни.
Русофобская грантоедская контора «Украинский институт нацпамяти» уже заявила, что поляки, дескать, тоже резали украинцев, стало быть, геноцид был взаимным.
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Дыра в 100 миллиардов: чем грозит Украине рекордный минус в бюджете
Украинский госбюджет все глубже уходит в минус. В июне план по поступлениям недовыполнен на 17,8%, а это 7,3 млрд гривен. Вместо ожидаемых 97,4 млрд в казну поступило всего 79,3 млрд гривен.
На начало июля ситуация вообще катастрофическая: по данным Госказначейства, на 2 июля выполнено всего 6,5% от плана, а «дыра» превысила рекордные 66 млрд гривен.
Правда, начало месяца не показательно, и в дальнейшем ситуация еще выровняется, однако эксперты уверены, что бюджетный «минус» при этом никуда не денется и, не исключено, что, пробитая в казне брешь по итогам июля ещё больше вырастет.
По данным Госказначейства на 2 июля, с начала года бюджетная дыра превысила 92,6 млрд гривен, а общее недофинансирование составило 15,3%. В эту цифру опять-таки вошел большой «минус» за июль, который к концу месяца должен выровняться.
Если брать за полные 6 месяцев, с января по июнь, по данным Госказначейства, сальдо госбюджета составило минус 26,56 млрд гривен, что на 5% меньше от плана.
На данный момент минусовой счет близится к 100 миллиардам.
В то же время советник президента по экономическим вопросам Даниил Гетьманцев отмечает, что с начала года недовыполнение бюджета оценивается в 19,5 млрд грн.
«Это очень плохой результат, однако не катастрофический. Для Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы вполне реально сократить разрыв с планом уже в июле», — тем не менее считает Гетьманцев.
«В этом году бюджет не выполнялся еще ни в одном месяце», — говорит в свою очередь экономист Виктор Скашевский.
Среди причин эксперты называют укрепление гривны (значительная часть налогов номинируется в долларах и евро плюс таможенные платежи), проседание украинской экономики и торможение роста ВВП (по итогам первого квартала динамика составила 2,2%, при том, что в прошлом году рост составил более 3%), а также изначально завышенные показатели «для МВФ».
К примеру, от приватизации власти рассчитывали получить более 17 млрд гривен. По итогам пяти месяцев этого года из запланированных 6,2 млрд поступило лишь 216 млн гривен, то есть, почти в 29 раз меньше.
«Для международных кредиторов изначально „рисуют” приукрашенную картинку — с дефицитом бюджета не более 2,5% ВВП. Но на самом деле он достигает 5%. То есть, в Украине есть два зеркальных бюджета — для МВФ и реальный», — говорит экономист Алексей Кущ.
А так как живет страна по реальным доходам, уже сейчас нарастает недофинансирование по ряду статей, даже, казалось бы, таких защищенных, как медицина. «За 5 месяцев этого года медицина недофинансирована на 4,5 млрд гривен — вместо 15 млрд получено только 10,5 млрд», — говорит Скаршевский.
Ситуацию усугубляет предвыборная раздача бюджетных денег. Только недавно Кабмин пересмотрел бюджет Пенсионного фонда, увеличив его сразу на 30 млрд гривен (в том числе, на 15 млрд — за счет госбюджета).
В эту смету включили как уже потраченные деньги, ту же «Петину тысячу» малоимущим пенсионерам, так и только обещанные, теперь уже Гройсманом, доплаты.
Украинское издание «Страна» разбиралось, почему растет бюджетная дыра и как она скажется на жизни украинцев.
Дешевый доллар и контрабанда
Судя по отчету Госказначейства за июнь, главным «виновником» недовыполнения планов по сбору денег стала фискальная служба.
Так, по таможне недобор средств в прошлом месяце превысил 5 млрд гривен. Выполнение плана — всего 82,3%.
«Даже за аналогичный период прошлого года собрали больше почти на 961 млн гривен, хотя с тех пор объемы импорта заметно выросли», — говорит Скаршевский. По данным Минфина, за 4 месяца этого года импорт товаров и услуг в Украину увеличился на 8,3%.
За 6 месяцев 2019 года недобор по таможне — больше 18 млрд гривен.
«Основная причина недовыполнения доходной части бюджета за первое полугодие это низкие показатели по таможне. Очевидно, это связано с тем, что курс гривны был выше, чем заложено в бюджете. Хотя не исключено, что правительство заложило и лучшие показатели по борьбе с коррупцией на таможне, чем оказалось в реальности», — допускает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.
В Кабмине отчитались, что после «закручивания гаек» на границе летом прошлого года, таможенные платежи, по итогам 2018 года, выросли на 53,2 млрд гривен, то есть в среднем плюс 10,6 млрд гривен каждый месяц.
Но, очевидно, такого прироста уже нет, так как за июнь всего собрали порядка 24,4 млрд гривен.
Представители бизнеса также говорят, что контрабандные потоки разблокированы, просто обходятся дороже, чем ранее, за счет увеличения взяток.
Немалая часть бюджетных поступлений — это импортный НДС, ввозная пошлина и привязанные к курсу акцизы. Поэтому укрепление гривны автоматически уменьшает сумму этих платежей.
«В бюджете-2019 заложен среднегодовой курс 28,2 гривен за доллар, а в июне реальный курс составил 26,4 гривны, то есть, на 7% меньше», — поясняет Виктор Скаршевский.
Стоит отметить, что власти отчасти сами «виноваты» в укреплении гривны, так как увлеклись выпуском ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма) с высокой доходностью, на которые «клюнули» иностранные покупатели. В итоге они массово продают доллар, что сказывается на курсе.
«За 5 месяцев этого года выпуск ОВГЗ уже составил 75% от объемов всего 2018 года», — говорит Скаршевский.
То же самое с некоторыми акцизами. К примеру, налоги на нефтепродукты в Украине привязаны к евро, поэтому снижение курса отражается на общих поступлениях. Впрочем, в этом случае сказалось еще и общее сокращение продаж в среднем на 7–10%.
Промышленность на паузе, жадный «Нафтогаз» и подозрительно щедрый Нацбанк
Бюджет подкосил и провал в украинской экономике. В главной смете страны на этот год заложен рост ВВП на уровне 3%, тогда как в реальности динамика заметно ниже.
По итогам первого квартала, ВВП вырос, по данным Госстата, на 2,5%. И, скорее всего, ситуация не улучшится, ведь промышленное производство в Украине почти не растет.
По данным Госстата, в мае промпроизводство увеличилось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 1,6%, а за 5 месяцев 2019 года — всего на 0,9%. Несколько месяцев кряду в этом году промышленность вообще уходила в минус.
В итоге — недопоступления по налогам. Правда, в июне ГФС сработала в плюс и даже перевыполнила план на 15,3%, а это около 9 млрд гривен.
Но, по итогам первого полугодия, недобор средств составил 19,2 млрд гривен.
«В стране упала деловая активность, что отчасти связано с выборами. Многие предприятия сократили объемы производства, упали заказы на различные товары, и пока эта тенденция все еще продолжается. Плюс — на отечественной экономике сказывается массовая трудовая миграция и неблагоприятная мировая конъюнктура», — отмечает глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.
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Все попытки властей получить с бизнеса больше денег за счет увеличения налогов пока слабо помогают.
«Как показывает практика, чрезмерные налоги еще больше загоняют отдельные рынки в тень. Скажем, по алкоголю теневой рынок достигает 60%.
Вряд ли принесет много денег в бюджет и поднятие на 9% акциза на табак посреди года — с 1 июня», — говорит Забловский.
На бюджетных поступлениях уже сказываются и тревожные звоночки в мировой экономике. «К примеру, металлургические предприятия перечислили меньше налогов из-за снижения мировых цен на металл на 10% в первом полугодии», — добавил Скаршевский.
Показательно, что, пытаясь найти у бизнеса «лишние» деньги, в апреле Кабмин пересмотрел нормы по отчислению дивидендов в бюджет для государственных предприятий. Их увеличили до рекордной отметки в 90%, оставив лишь несколько исключений (могут платить 30% некоторые энергетические предприятий).
В итоге, скажем, Приватбанк перечислил в казну 11 млрд гривен дивидендов за прошлый год.
А вот «Укрнафта» и «Нафтогаз» оказались менее сговорчивыми. Первая компания должна отдать в бюджет порядка 5 млрд, а вторая — 10–11 млрд. Правда, платить они не спешат, посчитав, что это слишком дорого.
И сейчас пытаются оспорить эти суммы в суде. «В итоге от них в июне не поступило 15 млрд гривен», — говорит Скаршевский.
Нацбанк, наоборот, пришел бюджету на выручку. По состоянию на июнь он перечислил в казну свою годовую квоту, а, по итогам 5 месяцев этого года обеспечил 15% доходной части всего бюджета против 8,5% в прошлом году.
«Всего от Нацбанка ждали 47 млрд гривен. Но он изменил методологию и досчитал за период с 2012 по 2017 годы еще 17,3 млрд сверху, в итоге, за 2 месяца перечислил 65 млрд гривен», — подсчитал Скаршевский.
Хотя, по мнению Алексея Куща, речь может идти о выплатах за счет расформирования резервов НБУ, которые нужны для обеспечения картинки для МВФ.
На голодном пайке
Интересно, что бюджетный минус есть не только по поступлениям, но и по расходам.
«Расходуется денег по многим статьям меньше, чем было запланировано. В итоге получается парадоксальная ситуация — доходы, вроде, падают, но есть бюджетный профицит, так как и расходы недовыполняются. Причем, есть подозрения, что недовыполняются они намеренно, чтобы не „светить” огромную дыру в бюджете», — отмечает Алексей Кущ.
В апреле Минфин в своем макроэкономическом прогнозе отчитался о «временном профиците» в 7,7 млрд гривен.
По словам Куща, один из примеров скрытого недофинансирования — сокращение субсидий.
Так, согласно отчету НБУ, в первом квартале бюджетные расходы на субсидии уменьшились на 33,6%, а армия получателей сократилась на 41,6%, что в самом НБУ пояснили тем фактом, что «доходы населения продолжали расти высокими темпами».
Но в реальности снижение выплат пояснялось активной верификацией получателей — многим попросту оказывали в помощи.
Еще одна явно недофинансированная статья — различные инфраструктурные проекты. Хотя на те же дороги в бюджете на этот год заложена рекордная сумму в более чем 55 млрд гривен, по итогам первого квартала профинансировано менее 10% от плана.
Страдают даже защищенные расходные статьи, скажем, медицина.
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«По здравоохранению за 5 месяцев недофинансирование составило 4,4 млрд гривен — 10,5 млрд вместо 15 млрд. По статье защита общественного порядка и судебная система недополучено 4,2 млрд, по поддержке экономической деятельности — 5 млрд (6,5 млрд вместо 11,5 млрд).
Сельскому хозяйству не додали миллиард гривен, угольной промышленности — 500 млн. Оборона недофинансирована на 1,9 млрд», — отмечает Скаршевский.
Причем, пока недофинансирование преподносится под весьма благовидным предлогом банальных «задержек» с перечислениями бюджетных средств. Или же все вообще списывается на «нюансы управления».
Скажем, в том же Минздраве говорят, что лекарства и вакцины есть, просто они «неправильно» распределены по стране из-за нерадивости главврачей и местных управлений здравоохранения. А по факту украинцы не могут ни получить бесплатные препараты в больницах, ни сделать прививки.
То же самое с получением сельхоздотаций — фермеров гоняют по кругу, заставляя оформлять пачки документов и якобы только потому, что они не успевают подать заявки вовремя, и задерживаются бюджетные выплаты.
«Но по итогам года станет понятным этот „снежный ком” недофинансирования», — говорит Кущ. По оценкам Скаршевского, он может составить 60–80 млрд гривен.
«В общем-то сама ситуация не уникальная — такое случается едва ли не ежегодно. Думаю, осенью придется проводить секвестр бюджета, ведь, если вырастут тарифы на комуналку, нуждающихся в субсидиях станет намного больше и дефицит средств резко вырастет», — уверен Кущ.
Пересматривать бюджет придется и из-за Пенсионного фонда, дефицит которого стремительно растет, хотя его и регулярно подпитывают бюджетными деньгами.
Только недавно Кабин увеличил бюджет ПФ еще на 30 млрд, в том числе, 15 млрд дадут из общего бюджета (остальное — за счет роста поступлений ЕСВ и средств от легализации евроблях).
Причем, смету Пенсионного фонда пересмотрели уже задним числом. Она сильно выросла на фоне предвыборной раздачи средств пенсионерам — индексации в марте и так называемой «Петиной тысяче» (разовые выплаты под первый и второй тур президентских выборов). Но планируются и новые доплаты пенсионерам.
Так, премьер-министр Владимир Гройсман собирается потратить 3,6 млрд гривен на доплаты пенсионерам, чьи пенсии меньше 2 тысяч гривен в месяц.
«В реальности дефицит Пенсионного фонда просто огромен. Но он частично перекрывается кратковременными ссудами из Госказначейства, хотя возвращать их Фонду все сложнее», — рассказал Алексей Кущ.
«Понятно, что рост бюджетного дефицита нужно будет перекрывать краткосрочными внешними займами, что еще больше увеличит общий долг», — подытожил Виктор Скаршевский.
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Людмила Ксенз
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Зеленский сделал важное заявление о ДНР, ЛНР и Минских соглашениях (ВИДЕО)
Владимир Зеленский, который в пятницу, 6 июля, явился на Донбасс праздновать «освобождение» Славянска и Краматорска заявил немецким журналистам, что готов выполнять Минские соглашения, хоть и не имел отношения к их подписанию.
«Нужно всё время с ними (жителями ДНР и ЛНР — прим. РВ) говорить. Мы постоянно с ними говорим. Мы посылаем сигналы. Говорим о том, что мы все украинцы, мы все с ними одинаковые. Мы готовы делать всё, что написано в Минских соглашениях. Вы прекрасно знаете, что ни моя команда, ни я — мы не подписывали этот „Минск”, но мы готовы идти по пунктам выполнения всех минских договорённостей для того, чтобы у нас наконец был мир», — заявил Зеленский немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle.
Напомним, ранее Зеленский говорил, что прямого диалога с Донецком и Луганском не будет. А ведь Минские соглашения как раз и обязывают начать такой диалог.
Как сообщала «Русская Весна», приехал Зеленский в Краматорск не с пустыми руками.
Он назначил нового гауляйтера так называемой Донецкой области.
Новый глава оккупационной администрации родом из Макеевки, города-сателлита Донецка. Его брат служил в ополчении с начала войны, сейчас является офицером МГБ ДНР, а родители, по слухам, оборвали общение с сыном-предателем Донбасса.
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"Ни моя команда, ни я не подписывали этот "Минск", но мы готовы идти по пунктам всех минских договоренностей для того, чтобы наконец у нас был мир", – сказал президент Украины Владимир Зеленский, с которым поговорил наш корреспондент pic.twitter.com/6LFZFFAhSl— DW на русском (@dw_russian) 5 июля 2019 г.
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Гимн Партии:)
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На Украине задержан сотрудник «Укроборонпрома», «шпионивший в пользу России» с 2014 года (ВИДЕО)
В среду, 3 июля, на границе с Россией украинскими правоохранителями был задержан сотрудник оборонного госпредприятия. Задержанного подозревают в шпионаже в пользу России.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Генпрокуратура утверждает, что мужчина был завербован российской разведкой еще в 2014 году во время поездки в Россию. А поскольку он работал на предприятии оборонно-промышленного комплекса, то его якобы склонили к сбору и передаче военной информации, которая затем, как утверждают на Украине, использовалась для подрывной деятельности против страны.
За денежное вознаграждение украинец якобы собирал и передавал данные о принадлежности к воинским частям, а также о количестве и состоянии украинской военной техники, которая поступала на ремонт.
3 июля мужчина хотел выехать из Украины в Россию. У него изъяли flash-носители и мобильные телефоны с информацией, которую тот, как утверждают в Генпрокуратуре, должен был передать в Воронеже сотруднику российской военной разведки.
Вменяют «шпиону» государственную измену, это ч. 1 ст. 111 УК Украины. Санкция данной статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Суд назначил залог в размере 1,7 миллиона гривен.
Пресс-служба СБУ уже тоже выступила с заявлением. Они утверждают, что подозреваемый работал на одном из предприятий «Укроборонпрома» и был задержан на пути в Воронеж.
«Работник одного из предприятий государственного концерна «Укроборонпром», житель Запорожья был завербован в 2014 году на временно аннексированной территории АР Крым кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС РФ на основе материальной заинтересованности и поддержки идей “русского мира”», — заявили «СБУшники».
В СБУ утверждают, что во время задержания были обнаружен и изъят скрытый магнитный носитель информации (микро-SD) с материалами разведывательного характера. Также во время обыска квартиры задержанного была обнаружена и изъята компьютерная техника и носители информации, которые использовались для обработки, хранения и передачи разведданных, а также средства связи с иностранной стороной.
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