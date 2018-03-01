Подмена повестки. Только сплочённая страна может противостоять внешним и внутренним угрозам.

«Балаган» на службе у манипуляторов

Один из известных методов дискредитации противника и выведения из игры его потенциальных искренних сторонников — представление его «не настоящим», этакой марионеткой неких закулисных сил. А дурачком, что называется «разыгрываемым втемную» признать себя никто не хочет, и потому при первых намеках и признаках подобной нечестной игры сторонники массово отпадают.

Не задумывались о причинах массовой апатии избирателей в нашей стране? Почему люди столь массово вообще не принимают участие в выборах — определении своей же собственной судьбы? Да именно по этой причине: чтобы отвадить людей от политической (а по сути — просто жизненной) активности, достаточно представить всю политическую арену как некий балаган, в котором «кукол дергают за нитки» — и дело сделано. Когда все вокруг «все понимают», кому же охота выглядеть единственным тупым? И дальше уже никто не разбирается: где марионетки, а где искренние борцы и подлинные силы: ясно же, что все — «сплошной цирк»… И так годами и десятилетиями.

Свежий ветер

Но вот что-то меняется: и общая ситуация в стране усугубляется, и объем данных о явной вопиющей недобросовестности власти зашкаливает, и, наконец, происходит что-то важное и неожиданное, нетипичное в поведении стандартных «игроков» (уже давно припечатанных массовой пропагандой со стороны власти как ее же марионетки, лишь разыгрывающие оппозиционность) — и возникает массовое воодушевление, как порыв свежего ветра. Что власти и привластным манипуляторам делать тогда? Сдаваться явно еще рано. И начинается борьба уже не в шутку, а всерьез. Начинаются спецоперации.

Очень быстро выясняется: все, что прямо делает власть — массированные клеветнические кампании и т. п. — дает частично (для более или менее образованной части избирателей) и обратный эффект. Люди начинают верить, что на этот раз перед ними не типичный цирк, с борьбой нанайских мальчиков, а настоящая борьба. И тогда остается главный и самый эффективный метод — работа на внутреннее саморазрушение противника.

Как это делается? Всегда примерно одинаково. Разница лишь в возможностях засылать и вербовать агентов. Сознательно ведущих нас не к победе, но к поражению.

На войне как на войне

Представьте, что мы в Великую Отечественную на линии фронта: в одном окопе — мы, в противоположном — противник. Но в нашем окопе есть еще и разные точки зрения по очень важным вопросам: о Великой Октябрьской революции, о Первой мировой, о войне 1812-го, об отношении к религии и т. п. Так что для нас важнее: настоять на своей правде, выяснить именно сейчас истину по этим раскалывающим наш строй вопросам? Или же это все отложить до лучших времен, а сейчас сплотиться против общего врага, невзирая на сравнительно не актуальные по сравнению с текущей битвой вопросы?

А враг, как мы помним, не дремлет. Как минимум, разбрасывает со своих самолетов листовки, обращающиеся отдельно к верующим, отдельно к атеистам; отдельно к сторонникам Революции, отдельно — к противникам и т. п.

Более того, неужто Штирлиц только наш и близко к ставке только нашего противника? А наоборот? Сколько таких, казалось бы, с виду совершенно наших, забрасывалось к нам, в том числе, чтобы сеять раздор, выпячивать на первый план именно те, вопросы, которые раскалывают строй, снижают боевой дух? И, обратите внимание: провокаторы — всегда были, есть и будут самые горячие, самые истовые, самые, казалось бы, зажигательные. Но только вместе с призывом к борьбе за будущую победу у них обязательно будет припасен тот или иной снижающий боевой дух тезис, вроде, мы, конечно, боремся, но немцы — тоже цивилизованная нация, и у них много достижений, за которые мы им благодарны; и вообще, когда победим, назначим их на какое-то важное направление в сфере нашей же безопасности… Или раскалывающий наш строй вопрос, вроде, вперед, за победу, но только не вместе с верующими или, наоборот, не вместе с атеистами… С виду, как будто за правду, как будто за истину, а на деле — всеми силами против нашей победы.

Но в сегодняшней нашей борьбе разве что-то изменилось? Разве методы противником используются не те же, что не только 75 лет назад, но и вообще всегда — всю историю человечества?

Лакмусова бумажка

А можно ли вычислить провокаторов — агентов противника в своих рядах? Нелегко — легче впасть в паранойю и манию преследования. Есть и опасность осудить или даже покарать ни в чем невиновных. Но это не означает, что выявить противника в своих рядах вообще невозможно. Есть несколько важных признаков, и на них стоит обратить внимание.

Прежде всего, есть вопросы, в которых практически не бывает случайных совпадений. И, тем более, не бывает совпадений систематических.

Если то, что через подконтрольные ей СМИ нынешняя власть систематически вбивает в головы населению, прямо совпадает с тем, что как бы мимоходом вбрасывают и те или иные особо «истовые» бойцы, не стоит ли к ним присмотреться повнимательнее и критичнее?

Специально подчеркиваю: не один год жизни потратил на работу по объединению всех национально-патриотических сил России и затем организацию переговоров национал-патриотов с КПРФ (как крупнейшей и единственной парламентской лево-патриотической силой). И сейчас призываю не к расколу, а к единению вокруг общей цели. И потому ни одной фамилии в этой статье называть не буду. Пусть и читатели, и сами фигуранты узнают героев и определятся, кто они: истинные соратники в борьбе за победу нашего единого кандидата или же раскольники, призванные эту победу не допустить.

Какая история актуальнее?

Как я ранее уже писал, первая линия обороны нынешней власти в том, что ничего не изменилось, все как всегда: наш единый кандидат — ни от какого не от широкого фронта левых, центристских патриотических и национально-патриотических сил, а только от КПРФ. Максимум — от левых сил (но тогда уже и обязательно с особым акцентом на силах уже не умеренно левых, а скорее левацких). Так если кто-то из активных участников кампании, вслед за нашим противником — нынешней властью — делает чрезвычайный акцент применительно к нашему кандидату не на сегодняшних проблемах страны, не на нашей общей программе и механизмах будущего развития, но именно на левизне, на учении Ленина, на безусловно позитивной роли Сталинаи т. п., то, не вдаваясь в детали их правоты или неправоты по существу, тем не менее, спрашиваю прямо: это работа на победу нашего кандидата или же на отсечение от него тех избирателей, что, в противовес нынешнему олигархическому засилью, готовы поддержать единого кандидата и его программу, но опасаются излишней левизны, не согласны с позитивной оценкой исторической роли Ленина и Сталина?

Обратите внимание: услужливая власть, так вдруг озаботившаяся будущей судьбой КПРФ, только и успевает предоставлять слово в подконтрольных ей СМИ (подконтрольных хоть прямо, хоть через госкорпорации) именно тем, кто, казалось бы, так истово против нее выступает. Но главное — за «чистоту» левой идеи и, хоть мытьем, хоть катанием, но фактически против более широкого анти-олигархического и анти-компрадорского объединения, ставя во главу угла те вопросы уже далекого прошлого, что способны нас разделить.

Казалось бы, если уж вас так интересует история и отношение к ней, так сконцентрируйтесь на истории новейшей: разрушение СССР и роль в ней руководителей государства их подручных; разрушение базисных основ национальной экономики и разграбление страны в девяностые и двухтысячные (напомню: основной электроэнергетики — разрушение единой электроэнергетической системы и приватизация генерирующих мощностей — это уже двухтысячные), уничтожение основ науки, образования и здравоохранения и роль в этом уже не столько предшественника и «либерального блока», сколько персонально самого нынешнего руководителя государства… В содержательной части этих вопросов мы наблюдаем значительное единение общества. Именно поэтому от них внимание уводится в сторону — на историю более далекую, в глазах общества более неоднозначную и потому раскалывающую общество.

Но мы все не должны поддаваться на подмену повестки дня: ни слова о том, что нас раскалывает! Безусловное уважение ко всем, кто вошел в наш общенародный блок, к их взглядам, трактовкам истории, символам и лидерам. Тем более, в оставшиеся менее трех недель до выборов — только о том, что все подлинно патриотические, анти-олигархические и анти-компрадорские силы объединяет и должно привести к победе.