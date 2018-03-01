Департамент Казначейства сообщает об убытке в $1,2 триллиона

Ранее в этом месяце правительство Соединенных Штатов выпустило свой ежегодный финансовый отчет за 2017 год.

Это то, что правительство делает каждый год, подобно тому, как крупные компании, такие как Apple, или Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, публикуют свои собственные ежегодные отчеты.

Однако, в отличие от компаний Berkshire и Apple, финансовые отчеты которых, как правило, демонстрируют сильные положительные результаты, финансовые отчеты правительства США — это настоящее шоу ужасов.

В самом начале отчета правительство поясняет, что “чистый убыток” за год составил невероятные $1,2 трлн.

Прочитайте эту цифру снова.

$1,2 трлн. Эта цифра просто ошеломляет.

Это больше, чем размер всей австралийской экономики … и это означает, что правительство теряло более $2,2 млн. в минуту.

Это не теория заговора или какая-то иррациональная фантазия.

Это Секретарь Казначейства Соединенных Штатов Америки на странице “I” своего ежегодного финансового отчета публично объявил о том, что федеральное правительство потеряло $1,2 трлн.

Более всего напрягает, что 2017 год был отличным годом.

Не было войны. Не было рецессии. Не было эпохального финансового кризиса.

В своем вступительном письме Секретарь Казначейства с гордостью заявил, что “ в 2017 году страна испытала ускорение экономического роста. Безработица находится на самом низком уровне с февраля 2001 года, доверие потребителей и бизнеса выросло до максимальных значений за последние 20 лет, а инфляция низка и стабильна”.

Короче говоря, все было замечательно в 2017 году.

Даже общий доход правительства был рекордным и составил $3,3 трлн. в год.

Тем не менее, несмотря на все эти хорошие новости … несмотря на все эти позитивные события и рекордные доходы … им все же удалось потерять $1,2 трлн.

Если правительство теряет $1,2 трлн. в ХОРОШИЙ год, то сколько, по-вашему, оно потеряет в плохой год? Сколько они потеряют, когда им придется сражаться с рецессией? А если случится война? Или серьезный банковский кризис?

Но самый главный вопрос таков: как долго может длиться эта неустойчивая динамика?

Но самое интересное впереди.

Далее в отчете правительство анализирует свои активы и обязательства … другими словами, рассчитывает свою “чистую стоимость”.

Подобным образом любой человек может рассчитать собственную чистую стоимость — вы просто складываете стоимость всех своих активов, таких как дом, автомобиль и банковский счет и т.д. Затем вы вычитаете обязательства, такие как задолженность по ипотечным кредитам и кредитным картам.

Итоговый результат – ваша чистая стоимость. Неплохо было бы, если она оказалась бы положительной.

Правительство ушло в безнадежно отрицательную территорию: МИНУС $20,4 трлн. (См. Стр. 55 отчета.)

И это хуже, чем результат предыдущего года в размере МИНУС $19,3 трлн., и это означает, что чистая стоимость правительства сократилась примерно на 6% год к году.

Поясним: чистая стоимость в размере минус $20,4 трлн. означает, что правительство сложило стоимости ВСЕХ своих активов. Каждый танк. Каждый авианосец. Каждый акр земли. Каждый пенни в банке.

А затем из этой цифры оно вычло все свои огромные обязательства, такие как государственный долг.

Разница составляет минус $20,4 трлн., т. е. у правительства гораздо больше обязательств, чем активов.

Если бы правительство являлось компанией, то оно уже давно бы обанкротилось.

Кроме того, правительство отдельно рассчитало свои долгосрочные обязательства по Социальному Обеспечению и Медикэр.

Как мы неоднократно говорили, и у Социального Обеспечения, и у Медикэр заканчиваются деньги.

И согласно собственным расчетам правительства (на стр. 58), “общая текущая стоимость будущих расходов, которые превысят будущие доходы” по Социальному Обеспечению и Медикэр составляет МИНУС $49 трлн.

По сути, это означает, что две крупнейшие и самые важные программы пенсионного обеспечения и здравоохранения в Соединенных Штатах являются неплатежеспособными почти на $50 трлн.

Если учесть все вышеперечисленное, то мы видим, что правительство находится в красном почти на $70 трлн.

Удивительно, но эта новость не попала на главные страницы журналов и газет.

В средствах массовой информации не было ни единого высказывания об ужасном состоянии финансов федерального правительства.

Я, конечно же, не говорю о том, что небо упало на землю, или что завтра утром случится неизбежная катастрофа.

Но любому разумному человеку следует полистать страницы учебников истории и изучить десятки примеров, как однажды доминирующие державы были низведены с пьедестала чрезмерными долгами.

Возможно, пройдет еще несколько лет, после чего последствия такой политики в полной мере проявят себя. Но было бы глупо полагать, что на этот раз все будет по-другому.

Опубликовано 27.02.2018 г.

Источник: Treasury Department reports $1.2 TRILLION loss in 2017

http://finview.ru